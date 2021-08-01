Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»

И даже актеры, сыгравшие в эпизодических ролях, запомнились зрителям. Ну, например, Фашист. Или дальнобойщик Бен. Был и еще один замечательный персонаж - охранник Борис, которому Данила Багров сначала не понравился, но потом он помог Даниле избежать засады, предупредив, что возле Вольво "трутся какие-то серьезные".





Александр Владимирович Карамнов родился 12 ноября 1963 года. В детстве он активно занимался спортом - боксировал, плавал, катался на коньках. Кроме этого, Александр отлично играет на гитаре и аккордеоне. В 1998 году Карамнов закончил ГИТИС, где успел поучиться у знаменитого Евгения Лазарева, который совсем скоро уехал в США. Помните расхитителя Васькина с овощебазы из "Следствие ведут ЗнаТоКи"? Вот он и учил Александра Карамнова актерскому мастерству.