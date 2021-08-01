FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5171 пост • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»

Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2» (4 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:29
Сообщество : Кино
Метки: Охранник Салтыковой   актер   брат 2   кино   роль   фильм   
3098
4

"Брат-2" вышел на экраны в 2000 году, и сразу же стал культовым. Фразы из кинофильма разлетелись на цитаты.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Охранник Салтыковой   актер   брат 2   кино   роль   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Алексей Час назад
В Ликвидации небольшая, но очень запоминающаяся трагическая роль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Почему в этом сериале его нет в титрах?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) 13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров 13 малоизвестных злодейских ролей знаменитых актёров 10 самых дорогих киносцен в истории 10 самых дорогих киносцен в истории Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте 10 серий фильмов, которые успели вовремя остановиться и закончились на высокой ноте Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

372162



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ любопытных фотографий обо всем на свете
4
163
20+ любопытных фотографий обо всем на свете
Интересные фото, показывающие, как именно люди делают некоторые вещи
6
32
Интересные фото, показывающие, как именно люди делают некоторые вещи
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кусок торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы выставили на продажу
0
10
Кусок торта со свадьбы принца Чарльза и Дианы выставили на продажу
23 июня: страшный день в календаре народных примет
0
8
23 июня: страшный день в календаре народных примет
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#кино#эстетика#спорт#прикол#фильм#красиво#позитив
#интересно#Юмор#СССР#олимпиада#картинки#gif#природа#актеры#мемы#прошлое
#животные#люди#Россия#фотографии#прикольные#Разное#интересное#европа#милота#ретро

На что жалуетесь?

Вернуться