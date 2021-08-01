Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»

"Брат-2" вышел на экраны в 2000 году, и сразу же стал культовым. Фразы из кинофильма разлетелись на цитаты.
И даже актеры, сыгравшие в эпизодических ролях, запомнились зрителям. Ну, например, Фашист. Или дальнобойщик Бен. Был и еще один замечательный персонаж - охранник Борис, которому Данила Багров сначала не понравился, но потом он помог Даниле избежать засады, предупредив, что возле Вольво "трутся какие-то серьезные".
Александр Владимирович Карамнов родился 12 ноября 1963 года. В детстве он активно занимался спортом - боксировал, плавал, катался на коньках. Кроме этого, Александр отлично играет на гитаре и аккордеоне. В 1998 году Карамнов закончил ГИТИС, где успел поучиться у знаменитого Евгения Лазарева, который совсем скоро уехал в США. Помните расхитителя Васькина с овощебазы из "Следствие ведут ЗнаТоКи"? Вот он и учил Александра Карамнова актерскому мастерству.
Карамнов служил в нескольких театрах: "Четвертая стена", "Дебют-центр", "На Перовской" (Перовская, 75), и, конечно, в Современнике. Александр пришел на кастинг фильма "Три товарища", который ставила Галина Волчек, и его взяли. Одновременно с Кармановым в театр пришла Чулпан Хаматова.
Александр дебютировал в кино в 1999 году, в новогодней комедии Тиграна Кеосаяна "Президент и его внучка", в роли охранника. Но самая заметная его роль - конечно, в "Брате-2". Алексей Балабанов прислал сценарий Карамнову, и предложил перезвонить, если понравится. Но Александр долго не думал, ведь Балабанов к тому времени был уже известным режиссером - сразу же набрал Алексею Октябриновичу. Балабанов всегда знал, чего хочет от актеров на съемочной площадке, поэтому, работать с ним было очень легко. Ирина Салтыкова тоже не показывала никаких признаков "звездной болезни" - делала всё, что ей говорил режиссер.
К сожалению, Карамнов не успел сдружиться с Балабановым и Бодровым. Теперь их уже с нами нет. Но он очень много общался с Сергеем Гармашом, они называют друг друга по имени. Впрочем, теперь Карамнов и Гармаш редко видятся. Все дело в том, что Александр Карамнов переехал жить в очень необычное место - в Крым. Надеюсь, крымчане на меня не обидятся, но реалии таковы, что огромное количество людей из регионов каждый год едут покорять Москву. А вот уезжают из Москвы, буквально, единицы. Это очень редкий и необычный случай - переехать жить из Москвы в Крым. Карамнов купил дом в Казантиппе, и поселился там с семьей. Актеру очень нравится крымский воздух, и то, что в марте уже тепло. Совершенно другие фрукты и овощи: картошка, свекла. При этом, Карамнов продолжает сниматься в Москве, куда летает на самолете.
Александр Карамнов не очень любит рассказывать о личной жизни. Он женат, у него две дочери. Старшей 22 года, учится на экономиста. Младшей 15, она ходит в две школы: обычную и художественную. Остается только пожелать этому замечательному актеру всего самого лучшего, и новых, интересных ролей!
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