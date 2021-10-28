16 известных актёров, которые когда-то засветились в хоррорах

Дело близится к Хеллоуину, поэтому самое время раскрыть страшную тайну нескольких ныне статусных актёров — в молодости они снимались в ужастиках. Однако вовсе не в элитных фильмах ужасов, а в явной категории Б, поэтому об этих проектах мало кто помнит или вообще знает. Сложно ожидать, что в третьей части «Детей кукурузы» или в восьмой части «Восставшего из ада» можно наткнуться на звёзд кино, однако такое случается.

Что касается качества, то мы подсчитали среднюю оценку всех 15 фильмов из этого списка, использовав зрительские баллы на КиноПоиске, и она составила 5.1 из 10. Вот в каких фильмах приходилось сниматься будущим звёздам!

1. Дженнифер Энистон снялась в фильме «Лепрекон» (1993)