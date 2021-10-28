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16 известных актёров, которые когда-то засветились в хоррорах

16 известных актёров, которые когда-то засветились в хоррорах (17 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:01
Сообщество : Кино
Метки: horror   актеры   кино   подборка   роль   фильм   фото   
561
17

Эти актеры на ранних этапах карьеры появились в хоррорах, в том числе классических хоррор-франшизах, но сейчас ассоциируются совершенно с другими жанрами и участвуют в проектах более высокого качества.

Дело близится к Хеллоуину, поэтому самое время раскрыть страшную тайну нескольких ныне статусных актёров — в молодости они снимались в ужастиках. Однако вовсе не в элитных фильмах ужасов, а в явной категории Б, поэтому об этих проектах мало кто помнит или вообще знает. Сложно ожидать, что в третьей части «Детей кукурузы» или в восьмой части «Восставшего из ада» можно наткнуться на звёзд кино, однако такое случается.


Что касается качества, то мы подсчитали среднюю оценку всех 15 фильмов из этого списка, использовав зрительские баллы на КиноПоиске, и она составила 5.1 из 10. Вот в каких фильмах приходилось сниматься будущим звёздам!


1. Дженнифер Энистон снялась в фильме «Лепрекон» (1993)

×

2. Мила Кунис снялась в фильме «Американский психопат 2: Стопроцентная американка» (2002)

Причём в роли главной злодейки!


3. Шарлиз Терон дебютировала в фильме «Дети кукурузы 3: Городская жатва» (1995)

В фильме даже не называют имени её героини, и она быстро становится одной из жертв подземного монстра.


4. Мэттью МакКонахи снялся в фильме «Техасская резня бензопилой: Следующее поколение» (1995)

В роли одного из злодеев!


5. Рене Зеллвегер также снялась в фильме «Техасская резня бензопилой: Следующее поколение»

В роли жертвы героя Мэттью МакКонахи.


6. Скарлетт Йоханссон снялась в комедийном ужастике «Атака пауков» (2002)

7. Райан Рейнольдс снялся в фильме «Ужас Амитивилля» (2005)

Удивительно, но именно этот фильм имеет наивысшую зрительскую оценку среди всех в этом списке!


8. Эми Адамс снялась в комедийном хорроре «Пляжный психоз» (2000)

9. Пол Радд снялся в фильме «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса» (1995)

10. Брэд Питт снялся в слэшере «Сокращая класс» (1989)

11. Джозеф Гордон-Левитт снялся в фильме «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)

12. Генри Кавилл снялся в фильме «Восставший из ада 8: Мир ада» (2005)

13. Вигго Мортенсен снялся в фильме «Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой 3» (1990)

В роли одного из злодеев.


14. Леонардо ДиКаприо дебютировал в фильме «Зубастики 3» (1991)

15. Джордж Клуни в фильме «Возвращение в школу ужасов» (1987)

16. Том Хэнкс снялся в слэшере «Он знает, что вы одни» (1980)

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Метки: horror   актеры   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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57k
pynh 58 минут назад
Джони Депп в Кошмаре не улице Вязов

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jo 20 минут назад
Давно уже пора начинать говорить "Тыквенный спас" вместо "Хеллоуин" :)
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