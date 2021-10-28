НАСА опубликовала фото небесного монстра

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НАСА опубликовало впечатляющие фотографии красочной туманности, по форме напоминающей "короля монстров" Годзиллу. Туманность находится в созвездии Стрельца в Южном небесном полушарии. Изображение было снято космическим телескопом "Спитцер", выведенным из эксплуатации в январе 2020 года.
НАСА опубликовало великолепный снимок цветной туманности, напоминающей знаменитого монстра из Японии. На снимке, сделанном ныне выведенным из использования космическим телескопом «Спитцер», видны яркие пятна, похожие на пронзительные глаза и удлиненную морду Годзиллы. Эта туманность в созвездии Стрельца в Южном полушарии переливается удивительными цветами, которые представляют разные длины волн инфракрасного света.
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Туманность - это огромное облако пыли и газа, которое занимает пространство между звездами и является "фермой" новых звезд. Туманности образуются, когда звезда размером больше нашего Солнца начинает умирать и выделяет газ, известный как "солнечный ветер".
Представив фотографию туманности в созвездии Стрельца, специалисты НАСА обозначили на ней Годзиллу, чтобы подчеркнуть сходство.
Представив фотографию туманности в созвездии Стрельца, специалисты НАСА обозначили на ней Годзиллу, чтобы подчеркнуть сходство.
Новое изображение было предоставлено Лабораторией реактивного движения НАСА, принадлежащей расположенному неподалеку Калифорнийскому технологическому институту. «Я не искал монстров, - признается астроном из Калифорнийского технологического института Роберт Хёрт, который обработал изображение и первым заметил Годзиллу. - Я случайно взглянул на область неба, которую просматривал много раз раньше, но никогда не увеличивал масштаб. Иногда, если вы просто обрезаете область по-другому, это выявляет то, чего вы раньше не видели. Посмотрев на снимок в другом масштабе, я сразу сказал: «Годзилла».
Туманность, похожая на Годзиллу, расположена в созвездии Стрельца в плоскости Млечного Пути, которая была частью исследования GLIMPSE Survey, проведенного космическим аппаратом «Спитцер». «Звезды в правом верхнем углу - там, где видны глаза и морда космической Годзиллы - находятся на неизвестном расстоянии от Земли, но в пределах нашей галактики, - рассказывают специалисты НАСА. - Расположенная примерно в 7 800 световых годах от Земли, яркая область в левом нижнем углу, изображающая правую лапу Годзиллы, известна как W33».
Если рассматривать эту туманность в видимом свете, которую могут различить человеческие глаза, она будет почти полностью скрыта облаками пыли. Но инфракрасный свет с длиной волны больше, чем может воспринимать наш глаз, способен проникать в пылевые облака, раскрывая их удивительную красоту.
Туманность, похожая на Годзиллу, расположена в созвездии Стрельца в плоскости Млечного Пути, которая была частью исследования GLIMPSE Survey, проведенного космическим аппаратом «Спитцер». «Звезды в правом верхнем углу - там, где видны глаза и морда космической Годзиллы - находятся на неизвестном расстоянии от Земли, но в пределах нашей галактики, - рассказывают специалисты НАСА. - Расположенная примерно в 7 800 световых годах от Земли, яркая область в левом нижнем углу, изображающая правую лапу Годзиллы, известна как W33».
Если рассматривать эту туманность в видимом свете, которую могут различить человеческие глаза, она будет почти полностью скрыта облаками пыли. Но инфракрасный свет с длиной волны больше, чем может воспринимать наш глаз, способен проникать в пылевые облака, раскрывая их удивительную красоту.
Четыре цвета - синий, голубой, зеленый и красный - используются для представления различных длин волн инфракрасного света; желтый и белый - это комбинации этих длин волн. Синий и голубой представляют длины волн, в основном излучаемых звездами, в то время как пыль и органические молекулы углеводородов выглядят зелеными, а теплая пыль, нагретая звездами или сверхновыми, кажется красной.
Туманности часто получают имена на основании сходства с земными объектами или персонажами - например, так были названы туманности Кошачья лапа, Тарантул и Вуаль. Астрономы также заметили на изображениях, полученных со «Спитцера», паука «черную вдову», фонарь Хэллоуина, змею, человеческий мозг и космический корабль «Энтерпрайз». Возможно, эти объекты тоже получат соответствующие имена.
«Спитцер» был снят с использования в январе 2020 года, но ученые продолжают обрабатывать его данные для получения новой информации о Вселенной, а также новых впечатляющих изображений.
«Это один из способов, которым мы хотим, чтобы люди приобщились к той невероятной работе, которую проделал аппарат, - говорит Хёрт. - Я ищу интересные области, которые действительно могут рассказать историю. Иногда это история о том, как образуются звезды и планеты, а иногда о гигантском монстре, бушующем в Токио».
Туманности часто получают имена на основании сходства с земными объектами или персонажами - например, так были названы туманности Кошачья лапа, Тарантул и Вуаль. Астрономы также заметили на изображениях, полученных со «Спитцера», паука «черную вдову», фонарь Хэллоуина, змею, человеческий мозг и космический корабль «Энтерпрайз». Возможно, эти объекты тоже получат соответствующие имена.
«Спитцер» был снят с использования в январе 2020 года, но ученые продолжают обрабатывать его данные для получения новой информации о Вселенной, а также новых впечатляющих изображений.
«Это один из способов, которым мы хотим, чтобы люди приобщились к той невероятной работе, которую проделал аппарат, - говорит Хёрт. - Я ищу интересные области, которые действительно могут рассказать историю. Иногда это история о том, как образуются звезды и планеты, а иногда о гигантском монстре, бушующем в Токио».
«Спитцер» был одной из четырех Больших космических обсерваторий НАСА - мощных астрономических телескопов, запущенных в космос с 1990 по 2003 год. Четыре потрясающих объекта - «Спитцер», гамма-обсерватория Комптона, рентгеновская обсерватория Чандра и космический телескоп Хаббла - были созданы для наблюдения за областями светового спектра. Наблюдения за световыми волнами помогают ученым различать массу и размер звезд в других галактиках и их планет.
По заявлению НАСА, программа Больших космических обсерваторий продемонстрировала силу использования различных длин волн света для создания более полной картины Вселенной. Из этих четырех только телескоп Хаббла и Чандра в настоящее время остаются активными, поскольку обсерватория Комптона была выведена из эксплуатации в 2000 году.
По заявлению НАСА, программа Больших космических обсерваторий продемонстрировала силу использования различных длин волн света для создания более полной картины Вселенной. Из этих четырех только телескоп Хаббла и Чандра в настоящее время остаются активными, поскольку обсерватория Комптона была выведена из эксплуатации в 2000 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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