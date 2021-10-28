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НАСА опубликовала фото небесного монстра

НАСА опубликовала фото небесного монстра (5 фото + 1 тянучка)

Автор:
28 октября 2021 11:00
Сообщество : Космос
Метки: Вселенная   годзилла   звезды   космос   красота   телескоп   туманности   фотографии   
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НАСА опубликовало впечатляющие фотографии красочной туманности, по форме напоминающей "короля монстров" Годзиллу. Туманность находится в созвездии Стрельца в Южном небесном полушарии. Изображение было снято космическим телескопом "Спитцер", выведенным из эксплуатации в январе 2020 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вселенная   годзилла   звезды   космос   красота   телескоп   туманности   фотографии   
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57k
pynh 2 часа назад
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19k
Abominog 22 минуты назад
И почему я увидел на картинке совсем другую хрень?

Может у меня таблетки другие?
Скажите- какие надо
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