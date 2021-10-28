НАСА опубликовала фото небесного монстра

Четыре цвета - синий, голубой, зеленый и красный - используются для представления различных длин волн инфракрасного света; желтый и белый - это комбинации этих длин волн. Синий и голубой представляют длины волн, в основном излучаемых звездами, в то время как пыль и органические молекулы углеводородов выглядят зелеными, а теплая пыль, нагретая звездами или сверхновыми, кажется красной.

Туманности часто получают имена на основании сходства с земными объектами или персонажами - например, так были названы туманности Кошачья лапа, Тарантул и Вуаль. Астрономы также заметили на изображениях, полученных со «Спитцера», паука «черную вдову», фонарь Хэллоуина, змею, человеческий мозг и космический корабль «Энтерпрайз». Возможно, эти объекты тоже получат соответствующие имена.

«Спитцер» был снят с использования в январе 2020 года, но ученые продолжают обрабатывать его данные для получения новой информации о Вселенной, а также новых впечатляющих изображений.

«Это один из способов, которым мы хотим, чтобы люди приобщились к той невероятной работе, которую проделал аппарат, - говорит Хёрт. - Я ищу интересные области, которые действительно могут рассказать историю. Иногда это история о том, как образуются звезды и планеты, а иногда о гигантском монстре, бушующем в Токио».