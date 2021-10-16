Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году

Если выбросы углекислого газа не перестанут расти, к 2500 году Амазония превратится в пустошь, а Индия и Средний Запад США станут непригодны для жизни из-за слишком высоких температур. И это, увы, не сценарий голливудского фильма-катастрофы, а результат исследования ученых Лисдкого университета.
Исследователи смоделировали будущий климат в соответствии с тремя сценариями снижения выбросов парниковых газов. Затем они проиллюстрировали наихудшие сценарии, чтобы подчеркнуть, насколько чуждой может стать наша Земля в будущем.
Исследование провели социолог-эколог Кристофер Лайон, который ранее работал в Университете Лидса, но перешел в Университет Макгилла в Монреале, и его коллеги.
«Нам необходимо представить себе Землю, с которой могут столкнуться наши дети и внуки, и то, что мы можем сделать сейчас, чтобы сделать ее достойной и пригодной для жизни», – сказал доктор Лайон.
«Если мы не сможем достичь целей Парижского соглашения, и выбросы будут продолжать расти, то многие места на планете кардинально изменятся».
Модели исследователей показали, что при сценариях малого и среднего снижения выбросов парниковых газов (которые не соответствуют цели Парижского соглашения сдержать глобальное потепление на уровне ниже 2°C) растительность и посевные площади сдвинутся в сторону полюса.
Это приведет к тому, что земли с культурными и экосистемными богатствами, такие как Амазонская низменность, в конечном итоге станут бесплодными. В то же время уменьшатся и площади, пригодные для выращивания многих культур.
Между тем, густонаселенные тропические регионы, такие как Индия, столкнутся с чрезвычайным тепловым стрессом, в результате чего они станут непригодными для проживания человека без специальных средств индивидуальной защиты.
Однако, по мнению ученых, даже при сценарии значительного снижения выбросов парниковых газов уровень моря продолжит повышаться в результате расширения и перемешивания воды в океанах, которые продолжают нагреваться.
«Эти прогнозы указывают на потенциальные масштабы климатических потрясений в более отдаленной перспективе и находятся в пределах диапазона оценок, сделанных другими», – сказал доктор Лайон.
«Парижское соглашение и отчеты Организации Объединенных Наций и Межправительственной группы экспертов по изменению климата демонстрируют, что нам нужно сделать до 2100 года для достижения наших целей и что может произойти, если мы этого не сделаем, – продолжил он. – Но этот ориентир, который используется уже более 30 лет, недальновиден, поскольку к 2100 году людям, родившимся сейчас, будет только за 70».
Результаты исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology.
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Ну как там, озоновая дыра растет? А то столько воя и крика было про нее 30 лет назад. Запретили фреон, заменили все холодильники, кое кто заколотил огромные бабки - и все, тишина.
Видимо, из города Лидс. Пофиг, это "британские учОннные", шарят в любой теме.
Правда, уже в конце 60-х было в сотый раз доказано, что потепление, похолодание, это НОРМАЛЬНЫЙ процесс на планете.
Но заказ надо отрабатывать, поднимать панику, типа как, с озоновыми дырками и фреоном. DuPont бабла срубили, и дырки исчезли.
Теперь новая разводка для лошков, кто поднимет бабосиков на этой теме я говорить не буду, но люди ДУМАЮЩИЕ уже давно сообразили и изо всех сил "делают правильное лицо" для прессы