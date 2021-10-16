Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году

Исследование провели социолог-эколог Кристофер Лайон, который ранее работал в Университете Лидса, но перешел в Университет Макгилла в Монреале, и его коллеги.

«Нам необходимо представить себе Землю, с которой могут столкнуться наши дети и внуки, и то, что мы можем сделать сейчас, чтобы сделать ее достойной и пригодной для жизни», – сказал доктор Лайон.

«Если мы не сможем достичь целей Парижского соглашения, и выбросы будут продолжать расти, то многие места на планете кардинально изменятся».