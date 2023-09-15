В Москве полицейские не зря задержали парня со странной походкой

Подозреваемый шёл по проспекту Мира и со стороны казалось, как будто ему что-то мешает.
Telegram-канал Shot сообщает, что в Москве полицейские заметили мужчину, который очень странно передвигался. Со стороны казалось, будто ему что-то сильно мешает ходить. Несмотря на дискомфорт, мужчина упорно шёл по улице. На странную походку мужчины обратили внимание полицейские. Они привезли его в участок и где он добровольно предъявил полицейским сверток с запрещенным веществом.
После их изъятия эксперты установили вид запрещённых веществ. Это был мефедрон весом в полграмма. Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
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- нет, блин, в задницу пихаю"
А вот пол-килограмма уже вполне верится что могут поменять походку.
Может это был плохой танцор.