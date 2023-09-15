FISHKINET
Сообщество Криминал 2150 постов • 355 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Москве полицейские не зря задержали парня со странной походкой

В Москве полицейские не зря задержали парня со странной походкой

Автор:
15 сентября 2023 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   задержание   интересное   полиция   походка   странная походка   фото   
3159
1

Подозреваемый шёл по проспекту Мира и со стороны казалось, как будто ему что-то мешает.

Telegram-канал Shot сообщает, что в Москве полицейские заметили мужчину, который очень странно передвигался. Со стороны казалось, будто ему что-то сильно мешает ходить. Несмотря на дискомфорт, мужчина упорно шёл по улице. На странную походку мужчины обратили внимание полицейские. Они привезли его в участок и где он добровольно предъявил полицейским сверток с запрещенным веществом.

После их изъятия эксперты установили вид запрещённых веществ. Это был мефедрон весом в полграмма. Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   задержание   интересное   полиция   походка   странная походка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Андрей Иванов 2 часа назад
И куда спрятал то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4
Сергей Андрей Иванов 2 часа назад
"- да вы их едите что-ли?
- нет, блин, в задницу пихаю"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 7 минут назад
И чем ему пол грама мешали идти, или они уже внутри были? Он прям как 14 айфон) (15 сделали на грамм легче)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 21 минуту назад
Ну вообще вчера в новостях писали что было полкилограмма. Журналистам же мозгов бог не дал, пишут всякий бред и не понимают что пол-грамма это одна таблетка среднего размера.
А вот пол-килограмма уже вполне верится что могут поменять походку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Андрей 23 минуты назад
"Со стороны казалось, как будто ему что-то мешает."
Может это был плохой танцор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 24 минуты назад
Вы ничего не понимаете: это шёл **ёвый танцор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С Полчаса назад
Мефедрон синтетический наркотик, появившийся на рынке в 2008 году как легальная курительная соль, но затем был запрещён к обороту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Час назад
видимо контейнер для тех полграммов был размером с бейсбольную биту)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
ruslan d Час назад
Полграмма ? Это куда он себе засунул сверток, что аж походка изменилась ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
ruslan d НИКТО 13 минут назад
полграмма ? да там его еще поискать придется ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
banzai7 2 часа назад
0.5 грамма может мешать походке, если их принять внутрь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73959



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию
К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вареники для ленивых

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#в мире#Прикол#авто аварии#животные#подборка#позитив#Разное#Китай#шоу бизнес
#автомир#фото#ДТП#интересное#интересно#полиция#Москва#искусство#Мемы#Россия
#машина#Юмор#аварии#Автовсячина#люди#дети#США#кино#новости#задержание
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами "Американец? Свободен!": в День России в Москве прошли массовые задержания "Американец? Свободен!": в День России в Москве прошли массовые задержания Королеву инфоцыган Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию Королеву инфоцыган Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой

На что жалуетесь?

Вернуться