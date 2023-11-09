Москвичка обратилась в полицию из-за упавшей в капюшон вороны

По мнению женщины, в столице орудует "охотник на ворон".
Жительница столицы пожаловалась, что в Юго-Восточном административном округе с неба валятся мёртвые тушки ворон. Как оказалось, утром 7 ноября женщина выгуливала собаку, когда ей в капюшон вдруг свалилась мёртвая ворона. По её словам, виноват во всём какой-то мужчина, которые стрелял из ружья по воронам. Всего упало четыре птицы, одна из которых оказалась в капюшоне женщины.
Прибывшие на место оперативники действительно обнаружили несколько трупиков с пулевыми ранениями. На место выехал криминалист, чтобы обследовать мёртвых ворон. Проводится проверка, истребителя ворон ищут, уточняет Baza.
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