Москвичка обратилась в полицию из-за упавшей в капюшон вороны

Жительница столицы пожаловалась, что в Юго-Восточном административном округе с неба валятся мёртвые тушки ворон. Как оказалось, утром 7 ноября женщина выгуливала собаку, когда ей в капюшон вдруг свалилась мёртвая ворона. По её словам, виноват во всём какой-то мужчина, которые стрелял из ружья по воронам. Всего упало четыре птицы, одна из которых оказалась в капюшоне женщины.

Прибывшие на место оперативники действительно обнаружили несколько трупиков с пулевыми ранениями. На место выехал криминалист, чтобы обследовать мёртвых ворон. Проводится проверка, истребителя ворон ищут, уточняет Baza.