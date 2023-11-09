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Москвичка обратилась в полицию из-за упавшей в капюшон вороны

Москвичка обратилась в полицию из-за упавшей в капюшон вороны

Автор:
09 ноября 2023 12:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интересное   охотник   полиция   птицы   случай   фото   
826
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По мнению женщины, в столице орудует "охотник на ворон".

Жительница столицы пожаловалась, что в Юго-Восточном административном округе с неба валятся мёртвые тушки ворон. Как оказалось, утром 7 ноября женщина выгуливала собаку, когда ей в капюшон вдруг свалилась мёртвая ворона. По её словам, виноват во всём какой-то мужчина, которые стрелял из ружья по воронам. Всего упало четыре птицы, одна из которых оказалась в капюшоне женщины.


Прибывшие на место оперативники действительно обнаружили несколько трупиков с пулевыми ранениями. На место выехал криминалист, чтобы обследовать мёртвых ворон. Проводится проверка, истребителя ворон ищут, уточняет Baza.

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Метки: Москва   интересное   охотник   полиция   птицы   случай   фото   
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3  комментария
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17k
banzai7 58 минут назад
По летящей вороне попасть? Можно, конечно, но не так то просто.
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338
mosazer banzai7 Полчаса назад
Почти как закаткой по ракете))
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32k
Teodor Час назад
Неизвестный герой ноусэриху от птичьего гриппа спас, а она панику подняла, правоохранителей потревожила - от дел оторвала...
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