Бросила кино и поселилась в тайге: куда пропала звезда 90-х Татьяна Скороходова

В начале 90-х годов эта красивая актриса ярко вспыхнула на звездном небосклоне. Главные роли следовали одна за другой. Казалось, впереди ее ждет большое будущее. Но неожиданно для всех девушка исчезла с экранов. Кинокарьере она предпочла тихое семейное счастье вдали от шума столицы.
Татьяна Скороходова родилась в Иркутске. Свои актерские способности она начала проявлять с детских лет. Декламировала стихи перед сверстниками, занималась в школьной театральной студии, участвовала в любительских постановках. Поэтому выбор профессии после окончания школы был совершенно осознанный. Татьяна отправилась покорять столицу. В Москве она легко поступила в знаменитое театральное училище имени Щукина, на специальность «Актер театра и кино».
Красивую и талантливую сибирячку быстро заметили режиссеры. В кино она стала сниматься совсем еще юной студенткой. В 1989 году двадцатилетнюю актрису пригласил в свою драму «Я в полном порядке» режиссер Николай Досталь. Татьяна там сыграла в эпизоде. Но этого оказалось достаточно, чтобы девушку запомнили.
Вскоре Скороходову буквально засыпали предложениями. «По прозвищу «Зверь», «Любовь», «Мафия бессмертна», «Риск без контракта», «Постскриптум» – уверен, эти кинокартины с актрисой видели многие. Все они однозначно заслуживают внимания. Лично мне запомнился фильм «Наш человек в Сан-Ремо», где Татьяна сыграла начинающую певицу. Очень стильное по тем временам получилось кино – с диск-жокеем Сергеем Минаевым, музыкантами группы «Мегаполис» в роли самих себя и их атмосферными композициями. Фильм приятно пересматривать до сих пор.
Из простой студентки театрального училища Скороходова в мгновение ока превратилась в звезду. В 1992 году она окончила «Щуку», начала играть в театре, а параллельно продолжала сниматься в кино. Как вспоминала сама актриса, ее узнавали на улицах, подходили за автографами, дарили роскошные букеты цветов. Жизнь стала похожей на красивую сказку. От поклонников Татьяна получила самое важное: искреннюю любовь и признание.
Но на самом пике Скороходова вдруг ушла из профессии. Ее кинокарьера продлилась всего пять лет, а в творческом портфолио оказалось чуть более десятка работ. Причины ухода были связаны с переменами в личной жизни актрисы. Однажды она приехала в Иркутск навестить родителей. И в своем родном городе познакомилась с кинооператором Андреем Закаблуковским.
По словам Татьяны, это была любовь с первого взгляда. Причем, романтические чувства вспыхнули с обеих сторон. Молодой человек был женат. Но любовь к Скороходовой оказалась сильнее. Парень ушел из семьи. А в 1994 году Андрей и Татьяна зарегистрировали свои отношения официально. Первое время молодые люди жили в Москве. Но оба быстро поняли, что в столице у них нет будущего. Они вернулись в Сибирь и поселились в тайге. Построили собственный дом неподалеку от Иркутска, на берегу залива и зажили спокойной семейной жизнью.
В Иркутске Татьяна попробовала свои силы на городском телевидении, вела передачи на радио. Поработала фотомоделью, главным редактором местного журнала. Преподавала в институте. Освоила специальность дизайнера одежды и даже выпустила собственную коллекцию. А в 2013 году ненадолго вернулась в кино и снялась в авторских работах иркутских и бурятских режиссеров.
Как говорит сама Татьяна, главное в ее жизни – это семья. В семье – четверо детей: сыновья Данила и Дарий, дочки Анна и Марика. Благодаря своим детям Скороходова живет в полной гармонии с самой собой и с окружающим миром. Старший сын Данила обучался в Берлинском технологическом университете, трудится программистом. Дочь Анна окончила факультет международной экономики, стажировалась в Америке. Дарий обожает музыку и кино. Занимается любительскими съемками и осваивает профессию монтажера. В свои 53 года Татьяна Скороходова по-прежнему отлично выглядит. И все такая же очаровательная, как и ее героини в фильмах из далеких уже 90-х годов.
Источник:
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