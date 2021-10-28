Бросила кино и поселилась в тайге: куда пропала звезда 90-х Татьяна Скороходова

Красивую и талантливую сибирячку быстро заметили режиссеры. В кино она стала сниматься совсем еще юной студенткой. В 1989 году двадцатилетнюю актрису пригласил в свою драму «Я в полном порядке» режиссер Николай Досталь. Татьяна там сыграла в эпизоде. Но этого оказалось достаточно, чтобы девушку запомнили.

Вскоре Скороходову буквально засыпали предложениями. «По прозвищу «Зверь», «Любовь», «Мафия бессмертна», «Риск без контракта», «Постскриптум» – уверен, эти кинокартины с актрисой видели многие. Все они однозначно заслуживают внимания. Лично мне запомнился фильм «Наш человек в Сан-Ремо», где Татьяна сыграла начинающую певицу. Очень стильное по тем временам получилось кино – с диск-жокеем Сергеем Минаевым, музыкантами группы «Мегаполис» в роли самих себя и их атмосферными композициями. Фильм приятно пересматривать до сих пор.