Людмила Чурсина: комплексы из-за внешности, отказ от съёмок в Голливуде и знаменитые мужья

Когда авианалёты прекратились, с картофельного поля раздался детский плач: это плакала маленькая Люда, засыпанная землёй. К счастью, девочку удалось быстро откопать, и серьёзных травм она не получила.

После этого матери с новорождённой дочкой удалось благополучно добраться в эвакуацию в Душанбе. Здесь они провели несколько лет, пока их не разыскал отец семейства, который все эти годы воевал на фронте. В школу Люда пошла уже в Тбилиси, затем семья переехала на Камчатку, потом на Чукотку и наконец обосновалась в Великих Луках. Здесь Чурсина окончила школу с золотой медалью и решила поступать в Московский авиационный институт, но планы изменил случай.