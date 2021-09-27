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Людмила Чурсина: комплексы из-за внешности, отказ от съёмок в Голливуде и знаменитые мужья

Людмила Чурсина: комплексы из-за внешности, отказ от съёмок в Голливуде и знаменитые мужья (8 фото)

Автор:
27 сентября 2021 11:20
Сообщество : Кино
Метки: Людмила Чурсина   актриса   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
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Детство одной из самых красивых актрис советского экрана выдалось трудным. Она появилась на свет в медсанбате через месяц после начала войны, а уже на второй день жизни вместе с матерью попала под бомбёжку.

Когда авианалёты прекратились, с картофельного поля раздался детский плач: это плакала маленькая Люда, засыпанная землёй. К счастью, девочку удалось быстро откопать, и серьёзных травм она не получила.


После этого матери с новорождённой дочкой удалось благополучно добраться в эвакуацию в Душанбе. Здесь они провели несколько лет, пока их не разыскал отец семейства, который все эти годы воевал на фронте. В школу Люда пошла уже в Тбилиси, затем семья переехала на Камчатку, потом на Чукотку и наконец обосновалась в Великих Луках. Здесь Чурсина окончила школу с золотой медалью и решила поступать в Московский авиационный институт, но планы изменил случай.

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Природа наградила Людмилу Чурсину блестящим умом: ей всегда легко давались точные науки и в будущем она видела себя на важной должности — председателя колхоза или авиаконструктора. А вот по поводу внешности будущая актриса комплексовала: при росте в 177 сантиметров считала себя слишком высокой и нескладной, стыдилась смотреться в зеркало, сутулилась, стараясь не выделяться среди сверстников. Дебют в школьном спектакле оказался неудачным: девушка застеснялась и напутала текст.

Стать актрисой Люда никогда не мечтала. Подать документы в театральный вуз она решила в шутку, за компанию с подружкой. Они вместе отнесли документы сразу в три ведущих вуза: ВГИК, ГИТИС и Щуку. Каково же было удивление Чурсиной, когда её приняли везде, а вот подруга на экзаменах провалилась. Людмила выбрала Щукинское училище, которое окончила с красным дипломом и сразу была принята в труппу Вахтанговского театра. Спустя два года актриса перешла в Театр имени Пушкина, где проработала десять лет, а затем стала примой Театра Советской Армии, где служит и по сей день.

Ещё студенткой статная красавица Чурсина дебютировала на киноэкране. Её первыми картинами стали «Когда деревья были большими», «На семи ветрах», «Утренние поезда». Но настоящий успех пришёл к актрисе после главной роли в фильме «Донская повесть» по мотивам рассказов Михаила Шолохова, где она сыграла строптивую казачку Дарью. Чурсина в одночасье стала популярной, начала много сниматься в кино, появилась в лентах «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Виринея», «Олеся». За роль в драме «Журавушка» актриса получила Гран-при фестиваля в Сан-Себастьяне из рук самой Одри Хепберн. Советскую красавицу даже пригласили на три года в Голливуд, но под давлением властей Людмила отказалась.

На съёмках «Донской повести» произошла судьбоносная встреча: Чурсина познакомилась с режиссёром Владимиром Фетиным. У него на тот момент за плечами остался неудачный брак и бросаться в новые отношения он не спешил. Людмилу он покорил своей тактичностью, невероятной образованностью, интересными беседами. Впоследствии взаимное уважение и симпатия переросли в большое чувство. Влюблённые сыграли скромную свадьбу, Чурсина переехала к мужу в Ленинград. Семейную идиллию разрушило пристрастие Фетина к алкоголю: он тяжело переживал простои в работе и запивал невостребованность спиртным. Людмила до конца боролась за сохранение семьи: пыталась лечить мужа, а половину зарплаты отдавала его сыну от первого брака, который был обязан платить алименты. Спустя 17 лет Чурсина поняла, что у неё больше нет сил жить в ежедневном кошмаре. Актриса подала на развод, но до конца дней поддерживала Фетина.

Её второй супруг пагубных привычек не имел: красавец-океанолог Владимир Петровский был интеллигентным, воспитанным и надёжным спутником. Однако с ним у актрисы не произошло самого главного — того единения душ, которое было с Фетиным. В результате спустя всего два года брак распался.

С третьим избранником актриса познакомилась в Москве в компании общих знакомых. Сын генсека Игорь Андропов покорил актрису скромностью и энциклопедическими знаниями на любую тему. О его происхождении Людмила поначалу даже не догадывалась. После свадьбы Игорь настоял, чтобы актриса взяла двойную фамилию Чурсина-Андропова, и очень этим гордился. Однако и в этом браке Людмила недолго была счастлива: супруг сильно ревновал её к коллегам и тоже начал выпивать. Они расставались и сходились вновь 13 раз, но в результате разошлись навсегда.

Людмила Чурсина подарила зрителям много ярких образов. Она стала одной из самых молодых актрис, получивших звание Народной артистки СССР — Чурсиной его присвоили уже в 40 лет. В этом году Людмила Чурсина отметила своё 80-летие. По признанию актрисы, она жалеет лишь о том, что так и нашла времени, чтобы родить ребёнка. Сегодня Чурсина нашла отдушину в семье своей сестры: она заботиться о своём племяннике и его детях.

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Метки: Людмила Чурсина   актриса   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
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Frank Borman 2 часа назад
Спустя два года актриса перешла в Театр имени Пушкина, где проработала десять лет, а затем стала примой Театра Советской Армии, где служит и по сей день.

Наверное, до генерал-лейтенанта уже дослужилась.
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