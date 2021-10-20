Как в молодости выглядели актрисы, сыгравшие соседок из фильма «Москва слезам не верит»

Коммуналка была настоящей и находилась в Москве в Лялинском переулке. Ее готовили к капитальному ремонту и отключили отопление. Из-за этого Алексею Баталову, облаченному в плащ на голое тело, приходилось после дублей растираться спиртом.

Из-за ремонта практически все жильцы квартиры были выселены. Именно поэтому бабушек-соседок играли профессиональные актрисы, а не случайные люди из массовки.

О двух больших актрисах с множеством маленьких ролей мы сегодня и поговорим.

Александра Данилова (1918-2004)