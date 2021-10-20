Как в молодости выглядели актрисы, сыгравшие соседок из фильма «Москва слезам не верит»

В культовом фильме «Москва слезам не верит» есть множество запоминающихся сцен. Одной из таких является момент, когда Николай находит Гошу в коммунальной квартире и проводит «разъяснительную беседу».
Коммуналка была настоящей и находилась в Москве в Лялинском переулке. Ее готовили к капитальному ремонту и отключили отопление. Из-за этого Алексею Баталову, облаченному в плащ на голое тело, приходилось после дублей растираться спиртом.
Из-за ремонта практически все жильцы квартиры были выселены. Именно поэтому бабушек-соседок играли профессиональные актрисы, а не случайные люди из массовки.
О двух больших актрисах с множеством маленьких ролей мы сегодня и поговорим.
Александра Данилова (1918-2004)
Александра родилась в простой семье и с детства мечтала стать актрисой. Поступив в актерскую школу при Мосфильме ее заметил сам Сергей Эйзенштейн, предложив сыграть Василису в своей картине «Александр Невский».
Позднее Данилова продолжила учебу уже во ВГИКе, с каждым годом увеличивая список ролей в кино. Говорят, что актриса обладала истинно русской статью и красотой, что в совокупности с талантом могло превратить ее в звезду первой величины. Но как показало время этого было недостаточно.
На тот момент на арену вышли режиссеры, у которых были собственные музы. Отчасти из-за этого Александре доставались лишь второстепенные роли. За свою карьеру она сыграла почти в 130 фильмах, но так ни разу не удостоилась главной роли.
В мае 1945-го Александра познакомилась со своим будущим супругом - профессором Геннадием Сосуновым. В браке родилась дочь Елена. Геннадий никогда не препятствовал ее карьере. Лишь в середине 50-х ей пришлось на несколько лет оставить кино и театр из-за командировки мужа.
Александра Сергеевна могла добиться небывалых высот и стать актрисой уровня Мордюковой, но ее актерская судьба сложилась иначе. Она никогда не держала зла и не думала об упущенных возможностях, будучи добрым, отзывчивым и независтливым человеком.
Александра Денисова (1904-1987)
Судьба никогда не баловала Александру - она была младшим ребенком в большой семье. После смерти родителей воспитывалась бабушкой, а потом дядей. Александре пришлось рано пойти на работу, что никак не помешало окончить ГИТИС.
Последующие 15 лет ее жизнь будет неразрывно связана с театром. Там же она встретила своего мужа, театрального режиссера Андрея Мартынова. В середине 30-х у пары родилась дочь Ирина и сын Юрий.
В 1940-ом Денисова сыграла свою первую роль в кино. На тот момент ей было 36-лет, однако на экране она смотрелась бабушкой. С того самого момента за ней закрепилось это амплуа, сопровождавшее на протяжении всей карьеры.
Великую Отечественную войну Александра провела в Алма-Ате. Через несколько лет из семьи уйдет муж и оставит ее с двумя детьми. Чтобы прокормить их, Александре приходилось браться за любые роли в театре и кино.
За свою долгую карьеру Александра Алексеевна сыграла почти в девяноста картинах, неизменно появляясь в образе соседок, бабушек и старух. Несмотря на отсутствие разнообразия Денисова старалась наделить своих героинь совершенно разными чертами.
Александра была скромным и тихим человеком. В середине 60-х она покинула театр, уйдя на пенсию. Тем не менее продолжала сниматься в кино. Роль в фильме «Москва слезам не верит» стала одной из последних в ее карьере.
Денисова вполне могла играть и дальше, однако ей не позволило здоровье. К концу жизни актриса почти не вставала с постели. Всю заботу о ней взяла на себя дочь Ирина. К тому моменту сына Юрия уже не было в живых.
Александры не стало в 1987-ом году - о ней вспомнили только через несколько лет, когда настало время поздравлять с 85-летием...
Источник:
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