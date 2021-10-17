Незаслуженно забытый советский актёр, который подарил свой голос Остапу Бендеру

Юрий Саранцев много работал над озвучанием отечественных и зарубежных фильмов, его голос можно услышать в сотнях кинокартин. По последним подсчётам, актёр участвовал в дубляже около 500 фильмов. Его голосом говорил Арчил Гомиашвили, сыгравший Остапа Бендера в знаменитой двухсерийной комедии “12 стульев”.





Личная жизнь актёра

Юрий Саранцев был женат на актрисе театра и кино Вере Петровой, которая была его однокурсницей. Саранцев и Петрова поженились в 1954 году. Вот как вспоминал момент знакомства Юрий Дмитриевич:

Учились вместе. И все это началось со второго курса. Встречались, гуляли. В пятьдесят первом закончили институт. Я уже снимался в кино. А жил в центре Москвы, напротив Колонного зала, где Центральный детский театр, - снимал комнату у бабки. Умер Сталин. Утром пошел к гостинице "Москва", и когда оттуда вышел, то меня уже никуда не пропустилию. Позвонил Верке, говорю: "Вер, я к тебе поеду". – "Ну, давай, приезжай". Четыре дня меня не пускали домой. И все эти четыре дня я у нее и провел. Вера жила на Метростроевской. В одной комнате: мать, отец и она. Потом приехал брат, потом еще и я. Мир не без добрых людей – кто-то настучал, что вот тут ночует, а не прописан. Участковй приходил. Мы пошли и рядом, на Метростроевской же, и расписались. Был у нас горшок здоровый, в котором конфеты "Мишка на севере" лежали, бутылочка винца какого-то. В это время стук в дверь. Участковый. "Простите, я вас предупреждал?" Верка достает паспорт: "А это что?" - "Поздравляю вас". Пить не стал – при исполнении ... Так что Сталин виноват. С тех пор мы с Верой вместе. Если иногда ругаемся, она говорит, что это я на прописку польстился. А я Сталиным прикрываюсь.



В этом браке в 1962 году родилась их единственная дочь, Екатерина Саранцева, которая в юности снялась в социальной драме “На горе стоит гора” (1978). В дальнейшем Екатерина не захотела связывать свою жизнь с кинематографом и стала пианисткой.



Юрий Дмитриевич Саранцев ушёл из жизни 24 августа 2005 года в Москве. Ему было 76 лет.