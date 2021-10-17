Незаслуженно забытый советский актёр, который подарил свой голос Остапу Бендеру

Сегодня вспомним о жизни и творчестве советского и российского актёра кино и дубляжа, Народного артиста Российской Федерации Юрия Саранцева, которого на сегодняшний день многие уже плохо помнят.
Хотя его фильмография включает в себя порядка 130 картин, среди которых такие шедевры, как “Доброе утро", "Планета бурь", "Любовь с привилегиями" и многие другие.
Но зато наверняка многие любители кино вспомнят его голос, ведь актер говорил за Остапа Бендера в легендарной комедии "12 Стульев" (1971). Жизнь Юрия Саранцева - это классический пример выдающегося актера, с трудом пережившего упадок отечественного кинематографа во времена “перестройки". Но давайте обо всем по порядку.
Юрий Дмитриевич Саранцев родился 7 октября 1928 года в селе Большой Мелик, Балашовского округа, Нижне-Волжского края (сейчас это Саратовская область) РСФСР, СССР. Его мать была домохозяйкой (как вы понимаете, не в современном толковании этого слова), державшей своих плечах всё приусадебное хозяйство, а отец был военным, который по долгу службы часто отсутствовал дома.
Маленький Юра с рождения был не совсем здоровым ребенком и отставал в физическом развитии от своих сверстников. Врачи настаивали, чтобы родители его перевезли в другое место, где климатические условия лучше. И по счастливому стечению обстоятельств, отца Юрия Саранцева перевели служить на Дальний Восток. Вместе с ним переехала и вся семья.
На новом месте Юрий пошел на поправку, окончил школу, начал заниматься спортом, завел много новых друзей и пережил войну. Вот как позже вспоминал этот период в своей жизни Юрий Дмитриевич:
Был у нас на Дальнем Востоке “Дом пионеров” с традиционным театральным кружком, я там немножко поигрывал. Но всерьез занимался в основном физкультурой. И в Москве хотел поступить именно в физкультурный институт. Но приехал числа десятого августа – и опоздал. Правда, я хитрый. Перед отъездом, для подстраховки, написал заявления во все театральные институты. В физкультурный не попал, решил во ВГИК попробовать. Сын хозяйки, у которой я снимал комнату – мы с ним на Дальнем Востоке познакомились - решил показать мне, где этот институт находится. Пошел к директору... А я сбитый был такой, клеш носил. Посмотрел он на меня: "А кто вас вызывал?" - "Никто", - говорю. "А чего ж вы приехали?" - "Хочется". – "Хочется, хочется, всем хочется ... Подавайте документы". Впоследствии я был на курсе, без лишнего хвастовства, одним из лучших.
Юрий Саранцев учился во ВКИГе в мастерской Сергея Юткевича, затем мастером курса был Михаил Ромм. В то время студентам первых курсов нельзя было сниматься в кино, но Юрию Дмитриевичу удалось заполучить официальное разрешение и он предпринял попытки попасть на большой экран. В период малокартинья, эта задача была не из простых, вот как Саранцев рассказывал об этом:
Я потом жаловался Ромму: "Ну что ж я все пробуюсь, а мне говорят, что я на татарина похож..." - "Плюнь тому в лицо, кто это сказал. Русские – все немножко татары. В свое время хан батый пошутил здесь... Тогда картин-то снималось всего восемь штук. И вдруг у нас на студии Горького, в штате которой я до сих пор нахожусь, возникла эта короткометражная картина – "В степи", по повести П.Павленко "Степное солнце". Снимали одного артиста, он не очень понравился, и вдруг пригласили меня.
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После нескольких небольших ролей в достаточно заметных фильмах, на Юрия Саранцева обратили внимание режиссёры и стали приглашать его на главные и второстепенные роли в свои постановки, среди которых стоит отметить такие знаменитые картины, как “Доброе утро” (1955), “В погоне за славой” (1956), “Разные судьбы” (1956), “Случай на шахте восемь” (1957), “Жизнь прошла мимо” (1958), “Планета бурь” (1961) и другие.
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К середине 1960-х Юрий Саранцев перестал сниматься в главных ролях и стал актером второго плана. Но несмотря на это, он продолжал плодотворно работать в кино и все его новые роли были как всегда очень удачны и заметны.
В следующие 20 лет Юрий Дмитриевич снялся в целом ряде известных и популярных кинолент: “Преступление и наказание” (1969), “Конец атамана” (1970), “Обратной дороги нет” (1970), “В бой идут одни "старики” (1973), “Баламут” (1978), “Акванавты” (1979) и многих других.
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Юрий Саранцев много работал над озвучанием отечественных и зарубежных фильмов, его голос можно услышать в сотнях кинокартин. По последним подсчётам, актёр участвовал в дубляже около 500 фильмов. Его голосом говорил Арчил Гомиашвили, сыгравший Остапа Бендера в знаменитой двухсерийной комедии “12 стульев”.
Личная жизнь актёра
Юрий Саранцев был женат на актрисе театра и кино Вере Петровой, которая была его однокурсницей. Саранцев и Петрова поженились в 1954 году. Вот как вспоминал момент знакомства Юрий Дмитриевич:
Учились вместе. И все это началось со второго курса. Встречались, гуляли. В пятьдесят первом закончили институт. Я уже снимался в кино. А жил в центре Москвы, напротив Колонного зала, где Центральный детский театр, - снимал комнату у бабки. Умер Сталин. Утром пошел к гостинице "Москва", и когда оттуда вышел, то меня уже никуда не пропустилию. Позвонил Верке, говорю: "Вер, я к тебе поеду". – "Ну, давай, приезжай". Четыре дня меня не пускали домой. И все эти четыре дня я у нее и провел. Вера жила на Метростроевской. В одной комнате: мать, отец и она. Потом приехал брат, потом еще и я. Мир не без добрых людей – кто-то настучал, что вот тут ночует, а не прописан. Участковй приходил. Мы пошли и рядом, на Метростроевской же, и расписались. Был у нас горшок здоровый, в котором конфеты "Мишка на севере" лежали, бутылочка винца какого-то. В это время стук в дверь. Участковый. "Простите, я вас предупреждал?" Верка достает паспорт: "А это что?" - "Поздравляю вас". Пить не стал – при исполнении ... Так что Сталин виноват. С тех пор мы с Верой вместе. Если иногда ругаемся, она говорит, что это я на прописку польстился. А я Сталиным прикрываюсь.
В этом браке в 1962 году родилась их единственная дочь, Екатерина Саранцева, которая в юности снялась в социальной драме “На горе стоит гора” (1978). В дальнейшем Екатерина не захотела связывать свою жизнь с кинематографом и стала пианисткой.
Юрий Дмитриевич Саранцев ушёл из жизни 24 августа 2005 года в Москве. Ему было 76 лет.
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Кто фильм вспомнил. Молодец!)