10 случаев, когда актёры предложили внести изменения в фильмы, и что из этого получилось

По сюжету фильма человечество разделено на два класса — людей и репликантов (искусственных людей). Определить, кто есть кто, бывает сложно. Отдельная загадка фильма — является ли персонаж Харрисона Форда репликантом или человеком?

Режиссёр «Бегущего по лезвию» считал, что главный герой — репликант. Харрисону Форду казалось, что ему лучше быть человеком. В итоге из-за разногласий из фильма были вырезаны сцены, которые проясняли ситуацию и давали однозначный ответ на вопрос о натуре главного героя.