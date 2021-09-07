10 случаев, когда актёры предложили внести изменения в фильмы, и что из этого получилось

Здесь мы собрали несколько случаев, когда актёры решили добавить или изменить что-то в кинолентах и повлияли этим на готовый продукт.
В создании фильмов принимает участие огромная команда от режиссёров до осветителей, где у каждого есть своя задача. Однако бывают случаи, когда актёры вмешиваются в сюжет либо детали фильма, меняя их так, как им кажется нужным. Иногда это вызывает конфликты на площадке, а иногда эти идеи поддерживают и создатели фильмов.
1. Роберт Дауни-младший и сцена с шаурмой в «Мстителях»
В конце «Мстителей» Железный человек должен был просто спросить у других членов команды: «Что дальше?», и на этом фильм должен был закончиться. Роберту такая концовка показалась неподходящей, поэтому он предложил вариант, где супергерои вместе идут есть шаурму. Создатели фильма согласились, и в итоге зрители увидели ту самую сцену, которая полюбилась многим.
2. Дуэйн Джонсон и спасение гориллы в фильме «Рэмпейдж»
По сюжету герой Джонсона дружит с гориллой по имени Джордж. В тело животного случайно попадает мутаген, из-за которого Джордж перестаёт себя контролировать. В конце фильма предполагалось, что горилла умрёт, но Джонсон был против этого, поэтому сюжет изменили так, чтобы угодить и создателям, и актёру. В какой-то момент кажется, что Джордж умер, но это не так — горилла просто дурачится.
3. Сэмюэл Л. Джексон и фиолетовый световой меч в «Звёздных войнах»
В мире «Звёздных войн» есть простые правила, которые касаются световых мечей. У плохих парней они красные, а у хороших — зелёные или голубые. Одно из исключений — это герой Сэмюэла Л. Джексона, чей меч привлекает внимание своим фиолетовым цветом. Актёр просто попросил режиссёра сделать ему меч такого цвета, а тот согласился, хоть и не без колебаний.
4. Бен Аффлек и бейсболка в «Исчезнувшей»
В одной из сцен фильма персонаж Аффлека скрывается в аэропорту Нью-Йорка, и чтобы остаться незамеченным, он надевает бейсболку. Режиссёр хотел, чтобы это была бейсболка команды «Нью-Йорк Янкис», потому что действие фильма происходит в этом городе. Аффлек наотрез отказался надевать такую бейсболку, потому что болеет за команду «Бостон Ред Сокс», извечного соперника «Янкис». Производство фильма было приостановлено на 4 дня, но компромисс нашёлся. В итоге герой Аффлека надевает бейсболку команды «Нью-Йорк Метс».
5. Шакира и Газелле в «Зверополисе»
В мультфильме Шакира озвучила персонажа по имени Газелле. У певицы была только одна просьба к создателям мультика — чтобы героиня была похожа на саму Шакиру. Для этого изначально худенькую газель нужно было сделать «помясистее». И эта просьба была выполнена!
6. Генри Кавилл и волосатый Супермен
В фильме «Человек из стали» многие зрители обратили внимание на волосатую грудь Супермена. Ведь чаще всего мы привыкли ведь супергероев с идеально гладким торсом. Оказалось, что волосатость Супермена — это инициатива исполнителя этой роли, Генри Кавилла. Перед съёмками актёра попросили сбрить волосы на груди, но он отказался, аргументировав это тем, что в комиксах у Супермена тоже есть волосы на теле.
7. Мишель Родригес и любовный треугольник в «Форсаже»
По сюжету героиня Родригес должна была изменить герою Вина Дизеля. Актрисе это настолько не понравилось, что она даже отказалась от съёмок в фильме. Чтобы не терять Родригес, создатели «Форсажа» согласились убрать сюжетную линию с изменой.
8. Джейсон Айзекс и образ Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере»
Джейсон Айзекс не только блестяще исполнил роль главы семьи Малфоев, но ещё и помог создать образ, которым запомнился его персонаж. По изначальной задумке создателей фильма Люциус Малфой должен был носить короткие чёрно-белые волосы и костюм в полосочку. Актёр посчитал, что высокомерный волшебник Малфой вряд ли бы стал носить такой маггловский наряд. Вместо этого он предложил образ с длинными белыми волосами, тростью и костюмом, который так и кричит о том, что его хозяин — волшебник.
9. Аника Нони Роуз и принцесса-левша в «Принцессе и лягушке»
Главная героиня мультфильма «Принцесса и лягушка», Тиана, одна из двух принцесс Диснея, которая оказалась левшой (ещё одна — Мулан). Эта деталь появилась благодаря Анике Нони Роуз, которая озвучила Тиану. Сама актриса — левша, поэтому она попросила, чтобы и у её героини была такая же черта.
10. Харрисон Форд и загадка главного героя «Бегущего по лезвию»
По сюжету фильма человечество разделено на два класса — людей и репликантов (искусственных людей). Определить, кто есть кто, бывает сложно. Отдельная загадка фильма — является ли персонаж Харрисона Форда репликантом или человеком?
Режиссёр «Бегущего по лезвию» считал, что главный герой — репликант. Харрисону Форду казалось, что ему лучше быть человеком. В итоге из-за разногласий из фильма были вырезаны сцены, которые проясняли ситуацию и давали однозначный ответ на вопрос о натуре главного героя.
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