FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5281 пост • 1099 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев

10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев (11 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:17
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   фото   
2488
11

Перед вами несколько персонажей, которые прошли сложный путь в своих первых фильмах, чтобы в следующих частях перевоплотиться в настоящую глыбу крутости. Ну, а что делать — жизнь такая.

Вероятно, самым ярким видом развития персонажа в кино является трансформация мягкого человека, проживающего спокойную и скучную жизнь, в настоящего воина, которого таким сделали сложные обстоятельства, связанные с его выживанием. Те фильмы, где такой переход показан максимально убедительно, обязательно становятся хитами.


И иногда для полноты превращения персонажу требуется не один, а несколько фильмов. В таких случаях то, какими герои предстают перед нами в продолжениях, очень контрастирует с их первыми появлениями в первых фильмах. Это особенно видно при сопоставлении кадров с ними из разных частей истории — это-то мы как раз и сделали.


1. Сара Коннор

×

Чуть ли не умирает со страху в первом «Терминаторе», спасибо Кайлу Ризу, что уцелела, зато в сиквеле Сара уже готова уничтожать роботов пачками.


2. Гарри Озборн

Лучший друг Питера Паркера из трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке с каждым фильмом становится всё менее плюшевым, а в третьей части и вовсе оказывается одним из злодеев, став новым Зелёным Гоблином.


3. Эвелин Карнахан

Любопытная библиотекарша из первого фильма «Мумия» в сиквеле стала отважной и весьма неплохо дерущейся матерью.


4. Невилл Долгопупс

От неуклюжего второстепенного персонажа, которому всегда достаются все шишки, Невилл прошёл путь до одного из самых главных героев Битвы за Хогвартс. А ещё именно на его счету самое эффектное уничтожение крестража Волан-де-Морта (прости, Гарри).


5. Эш Уильямс 

Испуганный молодой человек из «Зловещих мертвецов», который не понимает, что происходит, к третьему фильму франшизы «Армия тьмы» превращается в воина, который готов мочить оживших мертвецов пачками.


6. Элизабет Суонн

Дочь губернатора, ведущая спокойную светскую жизнь, в первой части «Пиратов Карибского моря» попадает в пиратско-приключенческий водоворот событий и к третьему фильму становится пиратским бароном.


7. Сэмуайз Гэмджи

В «Братстве кольца» Сэм не особо хотел покидать любимый Шир, а в последующих частях практически в одиночку (несмотря на некоторое сопротивление Фродо) выполнил главную миссию всей истории.


8. Лори Строуд

Плачет от ужаса, столкнувшись с Майклом Майерсом, в первом «Хэллоуине», но к событиям фильма 2018 года (прямом продолжении истории оригинальной картины) понимает, что слезами горю не поможешь, и учится стрелять из всего, чем можно убить безмолвного маньяка.


9. Люк Скайуокер

Молодой фермер с Татуина, каким он предстаёт в «Новой надежде», он же нетерпеливый молодой падаван, периодически отчаивающийся и не верящий в свои силы в эпизоде «Империя наносит ответный удар» в третьей части трилогии эволюционирует в спокойного мастера-джедая, способного одолеть самого Дарта Вейдера. В итоге Люк возрождает Орден джедаев и играет важную роль в исходе Галактической Гражданской войны.


10. Нео

В первой части «Матрицы» несчастный программист проходит через все кошмары попадания в реальный мир, пытается поверить в свою избранность, уже к середине фильма легко одолевая простых смертных, но получая пинки от агентов. В сиквеле Нео становится практически всемогущим, без напряга останавливая пули направо и налево и избивая агентов уже даже немного позёвывая.

Круче персонажей с подобной аркой могут быть только те, которые смогли полюбиться зрителю, несмотря на то, что не произнесли ни слова.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Опиум для народа 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubezh 3 минуты назад
Район 9. Чувак конкретно дрался за Правду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maddy8 21 минуту назад
Как по мне Сара Коннор и есть образ сильной и независимой женщины: Я буду защищать своего сына, если хочешь помочь я не откажусь, но не стой у меня на пути.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Элитный тигр 39 минут назад
Какой бредовейший пост. Практически все персонажи в начале мягкие и беззащитные, в конце становятся матерыми волчищами. Где Гарри Поттер и Дейнерис Таргариен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik Час назад
А я всегда считала, что если персонаж не эволюционирует, произведение- отстой... Даже долбаный Буратино эволюционирует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
net 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли 2 часа назад
Эллен Рипли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Евгений Бахмисов 2 часа назад
Дуга персонажа – это трансформация, через которую проходит герой от начала и до конца истории, а также эмоциональный или психологический рост героя в целом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Топовые квесты в реальности: развлечение с полным погружением Топовые квесты в реальности: развлечение с полным погружением 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории 12 актеров, которые ненавидели свой грим 12 актеров, которые ненавидели свой грим 14 невероятных преображений актеров с помощью грима 14 невероятных преображений актеров с помощью грима
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16621



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Невероятно милый Незнайка и&nbsp;немного пугающий Водяной&nbsp;— ожившие герои из&nbsp;мультфильмов СССР
2
136
Невероятно милый Незнайка и немного пугающий Водяной — ожившие герои...
Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и древние люди умеют удивлять
2
63
Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и...
Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов
Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#автомобили#автомир#подборка#позитив#в мире#аварии#наука
#Юмор#люди#Россия#животные#картинки#приколы#страна#фильм#дети#авто аварии
#интересно#прикол#СССР#фотографии#кино#интересное#ynews#роль#дтп#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться