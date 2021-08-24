10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев

Перед вами несколько персонажей, которые прошли сложный путь в своих первых фильмах, чтобы в следующих частях перевоплотиться в настоящую глыбу крутости. Ну, а что делать — жизнь такая.
Вероятно, самым ярким видом развития персонажа в кино является трансформация мягкого человека, проживающего спокойную и скучную жизнь, в настоящего воина, которого таким сделали сложные обстоятельства, связанные с его выживанием. Те фильмы, где такой переход показан максимально убедительно, обязательно становятся хитами.
И иногда для полноты превращения персонажу требуется не один, а несколько фильмов. В таких случаях то, какими герои предстают перед нами в продолжениях, очень контрастирует с их первыми появлениями в первых фильмах. Это особенно видно при сопоставлении кадров с ними из разных частей истории — это-то мы как раз и сделали.
1. Сара Коннор
Чуть ли не умирает со страху в первом «Терминаторе», спасибо Кайлу Ризу, что уцелела, зато в сиквеле Сара уже готова уничтожать роботов пачками.
2. Гарри Озборн
Лучший друг Питера Паркера из трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке с каждым фильмом становится всё менее плюшевым, а в третьей части и вовсе оказывается одним из злодеев, став новым Зелёным Гоблином.
3. Эвелин Карнахан
Любопытная библиотекарша из первого фильма «Мумия» в сиквеле стала отважной и весьма неплохо дерущейся матерью.
4. Невилл Долгопупс
От неуклюжего второстепенного персонажа, которому всегда достаются все шишки, Невилл прошёл путь до одного из самых главных героев Битвы за Хогвартс. А ещё именно на его счету самое эффектное уничтожение крестража Волан-де-Морта (прости, Гарри).
5. Эш Уильямс
Испуганный молодой человек из «Зловещих мертвецов», который не понимает, что происходит, к третьему фильму франшизы «Армия тьмы» превращается в воина, который готов мочить оживших мертвецов пачками.
6. Элизабет Суонн
Дочь губернатора, ведущая спокойную светскую жизнь, в первой части «Пиратов Карибского моря» попадает в пиратско-приключенческий водоворот событий и к третьему фильму становится пиратским бароном.
7. Сэмуайз Гэмджи
В «Братстве кольца» Сэм не особо хотел покидать любимый Шир, а в последующих частях практически в одиночку (несмотря на некоторое сопротивление Фродо) выполнил главную миссию всей истории.
8. Лори Строуд
Плачет от ужаса, столкнувшись с Майклом Майерсом, в первом «Хэллоуине», но к событиям фильма 2018 года (прямом продолжении истории оригинальной картины) понимает, что слезами горю не поможешь, и учится стрелять из всего, чем можно убить безмолвного маньяка.
9. Люк Скайуокер
Молодой фермер с Татуина, каким он предстаёт в «Новой надежде», он же нетерпеливый молодой падаван, периодически отчаивающийся и не верящий в свои силы в эпизоде «Империя наносит ответный удар» в третьей части трилогии эволюционирует в спокойного мастера-джедая, способного одолеть самого Дарта Вейдера. В итоге Люк возрождает Орден джедаев и играет важную роль в исходе Галактической Гражданской войны.
10. Нео
В первой части «Матрицы» несчастный программист проходит через все кошмары попадания в реальный мир, пытается поверить в свою избранность, уже к середине фильма легко одолевая простых смертных, но получая пинки от агентов. В сиквеле Нео становится практически всемогущим, без напряга останавливая пули направо и налево и избивая агентов уже даже немного позёвывая.
Круче персонажей с подобной аркой могут быть только те, которые смогли полюбиться зрителю, несмотря на то, что не произнесли ни слова.
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