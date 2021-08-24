10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев

Вероятно, самым ярким видом развития персонажа в кино является трансформация мягкого человека, проживающего спокойную и скучную жизнь, в настоящего воина, которого таким сделали сложные обстоятельства, связанные с его выживанием. Те фильмы, где такой переход показан максимально убедительно, обязательно становятся хитами.

И иногда для полноты превращения персонажу требуется не один, а несколько фильмов. В таких случаях то, какими герои предстают перед нами в продолжениях, очень контрастирует с их первыми появлениями в первых фильмах. Это особенно видно при сопоставлении кадров с ними из разных частей истории — это-то мы как раз и сделали.

1. Сара Коннор