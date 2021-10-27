17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы

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Удивительная сила природы воплощается в самых разрушительных и самых мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, замысловатые формы и деревья, уважающие пространство друг друга - все это о нашей всемогущей Матери-Природе. В этом посте вы увидите кадры, на которых продемонстрирована её непревзойденная мощь.
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Познакомьтесь с Викторией Амазонской, гигантской водяной лилией с самым большим цветком в мире
Застенчивость кроны - это явление, при котором кроны деревьев не соприкасаются друг с другом и образуют купол с канальными промежутками
Эта волна огромна
Полочное облако, обволакивающее основание шторма. Разве это не удивительно?
Это точно наша планета?
Это кислотное озеро удивительного синего цвета нашло свое место в жерле вулкана на Камчатке
Ульи принимают самые замысловатые формы и занимают самые неожиданные места
Это невероятно, но это всего лишь корень одного дерева
Дерево, скованное льдом
Это дерево выживает изо всех сил
Потрясающий водопад Сельяландсфосс, Исландия
Закат в Гласс-Бич, Калифорния. Потребовалось много времени, чтобы вода отполировала обычное стекло и превратила его в завораживающие драгоценные камни
Я нашел этот камень на одном из исландских пляжей
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Вот кому надо подряды на укладку асфальта давать!
Самое интереносе в Форт Брегге (а этот пляж там) - это дорога до него и обратно на 101 трассу, такай серпантин по горам - просто чудо. А вокруг самой 101 - секвойи, вот это на самом деле произвело впечатление.
Я так подозреваю что под Владиком тысяча туристов ежедневно не забирает стекляшки как сувениры? Хотя ничего толкового забрать из Гласс Бич уже невозможно.