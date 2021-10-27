17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы

Удивительная сила природы воплощается в самых разрушительных и самых мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, замысловатые формы и деревья, уважающие пространство друг друга - все это о нашей всемогущей Матери-Природе. В этом посте вы увидите кадры, на которых продемонстрирована её непревзойденная мощь.

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Волна цунами, накрывшая город Мияко, Япония, 2011 год 0 Источник:

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Извержение вулкана Пинатубо в 1991 году 0 Источник:

Познакомьтесь с Викторией Амазонской, гигантской водяной лилией с самым большим цветком в мире

Застенчивость кроны - это явление, при котором кроны деревьев не соприкасаются друг с другом и образуют купол с канальными промежутками

Землетрясение в Хансин, Япония, в 1995 году 0 Источник:

Эта волна огромна

Полочное облако, обволакивающее основание шторма. Разве это не удивительно?

Это точно наша планета?

Это кислотное озеро удивительного синего цвета нашло свое место в жерле вулкана на Камчатке

Ульи принимают самые замысловатые формы и занимают самые неожиданные места

Это невероятно, но это всего лишь корень одного дерева

Дерево, скованное льдом

Это дерево выживает изо всех сил

Потрясающий водопад Сельяландсфосс, Исландия

Закат в Гласс-Бич, Калифорния. Потребовалось много времени, чтобы вода отполировала обычное стекло и превратила его в завораживающие драгоценные камни