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17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы

17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы (18 фото)

Автор:
27 октября 2021 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Всемогущая   Поразительные   демонстрирует   мощь   природа   явления   
1147
18
Удивительная сила природы воплощается в самых разрушительных и самых мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, замысловатые формы и деревья, уважающие пространство друг друга - все это о нашей всемогущей Матери-Природе. В этом посте вы увидите кадры, на которых продемонстрирована её непревзойденная мощь.
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Метки: Всемогущая   Поразительные   демонстрирует   мощь   природа   явления   
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Повезло японцам что армян там нет!
Вот кому надо подряды на укладку асфальта давать!

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151
Алексей Маз 43 минуты назад
Подписи прекрасны! Особенно, касающиеся "ульев" и "больших цветков")
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3k
ДК 50 минут назад
Был я в конце августа на этом самом Гласс бич в Калифорнии! Размеры стекляшек - до 1 мм... Я все ходил и искал это стекло, пока очки не надел и не присмотрелся к жменьке песка. Может, более крупные куски стекла просто разобрали, там более тысячи туристов в день на небольшой пляж... Я бы сказал что меня полностью накололи. Правда, есть идея снова разбить много бутылок и по-быстрому их отшлифовать...
Самое интереносе в Форт Брегге (а этот пляж там) - это дорога до него и обратно на 101 трассу, такай серпантин по горам - просто чудо. А вокруг самой 101 - секвойи, вот это на самом деле произвело впечатление.
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1k
Алек Сандр Час назад
Под Владивостоком есть свой гласс-бич! Ничуть не хуже мырыканьського!
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428
Сигизмунд Лазаревич Алек Сандр 36 минут назад
суть одна. мусорные пляжи.
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565
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Ссылка youtu.be
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