15 увлекательных фотографий необычных вещей

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Мы проводим так много времени на работе и в наших домах, что легко забываем о том, что мир вокруг полон поразительных вещей и удивительных явлений. В этом посте вы увидите познавательные фотографии, которые добавят красок в наши серые будни.
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Это окаменелое гнездо хищных птиц, 65 миллионов лет назад. Яйца разбиты, и видны крошечные скелеты
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- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ тишина. Добрыня Никитич и Илья Муромец поорали с тем же результатом, решили все втроем крикнуть:
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ слышат голос откуда-то издалека:
- Драться так драться - хуля в жопу орать.