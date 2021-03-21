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15 увлекательных фотографий необычных вещей

15 увлекательных фотографий необычных вещей (16 фото)

Автор:
21 марта 2021 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Познавательные   Поразительные   будни   вещи   увлекательные   фотографии   явления   
1662
16

Мы проводим так много времени на работе и в наших домах, что легко забываем о том, что мир вокруг полон поразительных вещей и удивительных явлений. В этом посте вы увидите познавательные фотографии, которые добавят красок в наши серые будни.

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Метки: Познавательные   Поразительные   будни   вещи   увлекательные   фотографии   явления   
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
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vikklu 48 минут назад
Палитра из Древнего Египта подозрительно хорошо сохранилась.

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4k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
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16k
Сталкер Час назад
"Это вулканический кратер Вау-Аль-Намус, на юге Ливии".


Точно вулканический? Я бы сказал, что это, скорее, метеоритный...
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5k
Vadim 2 часа назад
Первой навеяло:
Три богатыря пошли бить змея горыныча. Подходят к огромной пещере: вперёд выходит Алеша попович и орёт:
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ тишина. Добрыня Никитич и Илья Муромец поорали с тем же результатом, решили все втроем крикнуть:
- Змей Горыныч выходи биться будем!
В ответ слышат голос откуда-то издалека:
- Драться так драться - хуля в жопу орать.
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