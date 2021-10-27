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Находчивые люди, которые нашли способы не вредить нашему миру еще больше и минимизировали свои отходы

Находчивые люди, которые нашли способы не вредить нашему миру еще больше и минимизировали свои отходы (18 фото)

Автор:
27 октября 2021 12:06
Метки: люди   отходы   природа   сохранение природы   фото   
679
18

Каждый день человек вредит природе. Но мы в силах уменьшить негативное влияние, даже если будем делать это внутри своей семьи. Перед вами подборка с людьми, которые стараются использовать вещи повторно и не плодить отходы без веской причины.

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А вы сортируете отходы или еще как-то заботитесь о природе?


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Метки: люди   отходы   природа   сохранение природы   фото   
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9k
kaboza 12 минут назад
Летом пусть на компостную кучу ко мне в деревне пусть заглянет, на всю жизнь себя жижей обеспечит.
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606k
Alexey Berestenko 6 минут назад
Нет пластиковым пакетам!

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