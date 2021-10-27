Находчивые люди, которые нашли способы не вредить нашему миру еще больше и минимизировали свои отходы

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Каждый день человек вредит природе. Но мы в силах уменьшить негативное влияние, даже если будем делать это внутри своей семьи. Перед вами подборка с людьми, которые стараются использовать вещи повторно и не плодить отходы без веской причины.
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"Мой отец построил теплицу из того, что хранил и собирал годами. В ход пошли старые окна, выпрямленные гвозди, обрезки кровли"
А вы сортируете отходы или еще как-то заботитесь о природе?
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Метки: люди отходы природа сохранение природы фото
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