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30 фотографий из серии "Удивительное рядом"

30 фотографий из серии "Удивительное рядом" (31 фото)

Автор:
20 марта 2021 14:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   занимательно   наблюдения   природа   удивительное рядом   чего только не бывает   чего только не увидишь   явления   
1477
31
В популярном онлайн-сообществе Mildly Interesting, у которого почти 19 млн подписчиков, публикуют занимательные фотонаблюдения и уникальные сюрпризы, преподнесенные природой. И хотя название группы переводится как "в меру интересно", а не "чертовски интересно", залипнуть там можно надолго!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   занимательно   наблюдения   природа   удивительное рядом   чего только не бывает   чего только не увидишь   явления   
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7k
diman02 Полчаса назад
18. Камень, который похож на носок .
В первый вижу окаменевший носок !
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38k
parallax 18 минут назад
4.
Дятел всегда так сидит, когда дупло долбит.
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14k
Lynx Час назад
Пёстрый 4 перебрашки - всегда блевулька. Птичку жалко.
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