30 фотографий из серии "Удивительное рядом"

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В популярном онлайн-сообществе Mildly Interesting, у которого почти 19 млн подписчиков, публикуют занимательные фотонаблюдения и уникальные сюрпризы, преподнесенные природой. И хотя название группы переводится как "в меру интересно", а не "чертовски интересно", залипнуть там можно надолго!
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20. Случайно найденная поросль мха под погрузочной платформой - вылитый тропический остров!
25. Место ночлега волка - отпечаток в снегу такой четкий, что даже ребра можно пересчитать
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Фотоподборка занимательно наблюдения природа удивительное рядом чего только не бывает чего только не увидишь явления
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