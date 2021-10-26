Обыкновенный ёж: Кромсает змей особой тактикой и измеряет количество клещей. Совершенно новый взгляд на привычного зверя

Если составить топ брутальных животных России, в тройке лидеров, где-то после медведя и кабана, обязательно затесался бы ёж. Вижу, вас терзают смутные сомнения о неподкупности нашего рейтинга. Поверьте, такая оценка более чем заслужена. Этого парня не берут ни клыки, ни яды. От его куся может откинуться даже человек. А ещё он может бухнуть с вами пивка за компанию. Как по мне, крутость просто зашкаливает!
Что мы знаем о ежах из сказок? Добрые, тихие, запасаются яблочками и грибами. Так вот, забудьте. Запомните раз и навсегда: ёж — это насекомоядное и, следовательно, ХИЩНИК. На спину он насаживает только лица врагов, но никак не фрукты.
К слову, о бронежилете ежа. На самом деле, иголки — это видоизмененная шерсть. Они растут так же, как волосы, имеют точно такую же структуру. Но самое крутое, он может ими управлять! Когда ёж спокоен, его иголки мягкие. Зверька даже гладить можно. Это проливает свет на вопрос спаривания: когда ёжикам хочется, им и не колется.
Но если на горизонте замаячила хищная морда, у ежа шерсть встаёт дыбом. Буквально. Животина напрягает специальные мышцы, поднимая окостеневшую волосню в боевую готовность. Примерно то же самое происходит у вас, когда по телу идут мурашки. Так беззащитный крохотный зверёк превращается в неуязвимый комок, нашпигованный иглами. Ну, почти неуязвимый.
У колючек есть один гигантский недостаток — за ними невозможно ухаживать! И об этом прекрасно знают клещи. Пробравшись к телу, кровосос будет надёжно защищён от хозяина его же оружием! За одну весну еж может накормить десяток тысяч паразитов. У учёных даже термин есть, которым они считают количество клещей, — «еже-час». Измеряется он в количестве паразитов, которых зверёк нахватал, пробегаясь по очаговому участку.
Зато против остальной лесной братвы иголки спасают на «отлично». Большинство зверей не способно добраться до мякотки сквозь колючки. И ёж это злостно эксплуатирует. В гастрономические интересы насекомоядного входят далеко не одни букашки. Свой рацион животина с удовольствием разбавляет ящерками, лягушками и... змеями.
Зверёк смело бросается на ядовитую гадину. За себя он не боится: помимо бронированной тушки его организм защищает иммунитет к ядам. Главная цель ежа — добиться ответной атаки. Когда змея решается на нападение, наш герой подставляет ей колючки под нос. И так до тех пор, пока исколотая рептилия не выдохнется. Ежу только и остаётся, что перегрызть хребет!
Единственные, кто способен полакомиться ежатиной среди лесных обитателей — псовые и барсуки. Первые берут неприступного зверька умом — кидают его в воду и ждут, пока он раскроется. Вторые — силой. Мощными лапами барсуки раскрывают ежей как орешки. Но не думайте, что ёж сдастся без боя!
Даже если ты съешь ежа — этот парень может запросто тебя убить. Более того, от одного укуса может отъехать даже человек. Если ёж бешеный. На пару с белками ежи стали амбассадорами этой страшной болячки. Среди лесных обитателей они болеют бешенством чаще всего. Поэтому гладить дикого ежа мы вам категорически не рекомендуем.
Лучше всего любить ежей на расстоянии. Эти ребята — отличные истребители мышей, змей и насекомых-вредителей. Чтобы завлечь зверушку на участок, насыпьте им вкусняшек: собачьего корма, мяса, курицы, мотыля, неиспользованного во время рыбалки. Главное — никогда не давайте ежам молоко! Переваривать его зверьки не могут. Как итог, в их желудке начинается такой шум и гам, что нередко он заканчивается летальным исходом.
Зато ёжик может стать отличным собутыльником. Они обожают пиво. Откуда зверьки его берут? Люди сами им приносят! Многие дачники ловят на пивную приманку слизней. А слизни, в свою очередь, приманивают ежей. Кто откажется от бесплатной выпивки с закусоном? Правильно, никто! Вот и ёж не отказывается.
И после всего этого вы посмеете сказать, что бронированные истребители змей с пристрастием к выпивке не заслуживают входить в список крутейших животных средней полосы?!
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1 марта.
Захватили лесную поляну. Празднуем. Пришла семья зайцев, просит вести себя потише. Продолжаем отмечать победу с шашлыком из зайчатины.
Слава Великим Ежам!
14 марта.
Приперлось стадо кабанов. Наезжают, пытаются надавить авторитетом, сыплют налево и направо грозными кличками. Повар записывает их и плачет от счастья, не надо будет думать, что указывать в меню.
Слава Великим Ежам!
21 апреля.
Воевали с кротами. Те, гады, подкапываются снизу и хватают нас за лапы. Командир приказал всем встать на ходули, нижнюю часть которых обмазать смолой. Прилипших кротов зажарили и съели.
Слава Великим Ежам!
12 мая.
Учили молодняк бороться со змеями. Командир демонстрировал умение вязать из змей морские узлы. Молодежь прониклась, но по-прежнему продолжает шинковать змей до образования фарша. Командир ворчит, зато повар радуется.
Слава Великим Ежам!
1 июня.
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13 июня.
Пятница тринадцатое. Суеверная молодежь уверяет, что сегодня несчастливый день. Командир с ними согласен и предлагает доказать это всему лесу. Идем в поход.
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2 июля.
Приходили белочки. Предлагали любовь и орешки. Орешки забрали и съели. Белочек изнасиловали и тоже съели.
Слава Великим Ежам!
12 июля.
Доктор говорит, что разработал новую медицинскую методику, и просит для опыта отловить живую коалу. Совсем ум за разум зашел. Притащили ему трех бурых медведей, семь енотов и одну панду, стыренную из ближайшего зоопарка. Доктор обиделся и пригрозил, что следующие опыты поставит на нас самих.
28 июля.
Нашли в лесу старый танк. Командир приказывает его починить. Судя по пылающему взгляду командира, будем завоевывать соседний лес.
13 августа.
Снова тринадцатое, правда, не пятница, но нас это не волнует. Если командир сказал, что сегодня для леса несчастливый день, то еж сделал!
Слава Великим Ежам!
23 августа.
Доктор напомнил, что осень уже на носу, а запасы спирта не пополнялись с прошлого года. Приступаем к операции "Осенний аврал".
3 сентября.
Ловушка готова. На одном краю поляны сооружена точная копия избушки для отдыха, от главной дороги на поляну протоптана дорога, на выходе с поляны на случай попытки к бегству замаскирован танк. Ждем добычу.
9 сентября.
Попались всего лишь два грибника, которые несли корзинки с грибами и мешок яблок. Насильно скормили им все грибы и яблоки, чтобы знали, как издеваться над ежами! Ежи едят мясо!!!
Слава Великим Ежам!
11 сентября.
Командир приказал перекрыть дорогу и поставить указатели в сторону нашей поляны с надписью "Объезд".
19 сентября.
Подводим итоги операции "Осенний аврал". Отловлено сто двадцать девять человек, изъято девятнадцать ящиков водки, тридцать один ящик пива, пять бутылок коньяка и одна цистерна спирта. Отлично, подготовка к зиме завершена!
14 октября.
В лесу замечены лисы, волки и медведи, лоснящиеся от жира и в теплых шубах. На срочно проведенных политзанятиях командир долго говорил о сложном времени, трудностях эпохи и крайне неудобном политическом моменте. В итоге было решено изъять у буржуев излишки меха и жира в пользу неимущих, сиречь нас.
Слава Великим Ежам!
7 ноября.
Изъятие шкур и мяса завершено. В честь революционной годовщины устроили парад с последующим отмечанием.
1 декабря.
Переходим на зимний сезон. Шкуры теплые, компания дружная, спиртного завались. Все счастливы!
31 декабря.
Празднуем Новый год! Командир запустил старый танк и, используя его боеприпас, устроил нам фейерверк.
Слава Великим Ежам!
3 января.
Никто ничего не помнит, но повар недоволен: запасы спиртного сократились вдвое.
12 января.
Мороз крепчает. Часть шуб сгорела в результате новогоднего салюта. Повар уверяет, что спиртного осталось ровно на неделю.
20 января.
Спирт кончился! О, Великие Ежиные боги, не дайте замерзнуть своему народу в этом ужасном лесу!
1 февраля.
Ребята на грани отчаяния. Доктор достал свою заначку, но ее надолго не хватило! Похоже, командир готов пойти на крайние меры.
2 февраля.
Командир пошел на крайние меры и приказал поджечь лес. Жаль, конечно, ведь лес был для нас хорошим домом, но надо выжить.
Слава Великим Ежам!
15 февраля.
Греемся у последнего догорающего дерева. Остальные животные ломятся куда-то мимо нас на юг. Командир уверяет, что там есть еще леса. Хм, похоже, что мы все-таки выживем!
1 марта.
Дошли до соседнего леса. Захватили ближайшую удобную поляну. Празднуем. Пришла семья зайцев, просит вести себя потише. Продолжаем отмечать победу с шашлыком из зайчатины.
Слава Великим Ежам!