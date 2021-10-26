Обыкновенный ёж: Кромсает змей особой тактикой и измеряет количество клещей. Совершенно новый взгляд на привычного зверя

Если составить топ брутальных животных России, в тройке лидеров, где-то после медведя и кабана, обязательно затесался бы ёж. Вижу, вас терзают смутные сомнения о неподкупности нашего рейтинга. Поверьте, такая оценка более чем заслужена. Этого парня не берут ни клыки, ни яды. От его куся может откинуться даже человек. А ещё он может бухнуть с вами пивка за компанию. Как по мне, крутость просто зашкаливает!