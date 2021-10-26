33 неожиданные находки, которые порадовали новых владельцев

Дизайнерская шуба в секонд-хенде, потайной сейф за розеткой, драгоценные камни на дороге… На каждом шагу нас окружают настоящие сокровища, которые только и ждут, когда какой-нибудь счастливчик обратит на них внимание. Не верите? Эта подборка – тому доказательство.
5. "Я нашел сотни любовных писем 1918 года, которыми обменивались один моряк с женой. Сначала у них был тайный роман, а потом они поженились».
12. "Этот редкий 100-летний зеленый бриллиант стоит более 8000 долларов (~555000 руб.). Его купили за 42 доллара"
15. "Нашел посуду Le Creuset за 50 долларов. В магазине такой набор стоит 1 000 долларов (~69000 руб.)"
17. "Заплатила 80 долларов за винтажное оранжевое пальто от Giorgio Armani, изначально оно стоило больше 1 300 долларов (~90000 руб.)"
19. "Купила это кольцо из 18-каратного золота с изумрудом и бриллиантами за 16 долларов (~1100 руб.)"
20. "Нашла эти странные сапоги Guidi в комиссионном магазине. Потом погуглила марку и сразу их купила. Оказывается, новые стоят 1 364 доллара (~95000 руб.)".
21. "Заплатили 50 фунтов (~4800 руб.) за набор из 6 обеденных стульев 80-х годов от немецкой фирмы Milewski"
22. "Скромная ваза за 2 фунта оказалась оригинальной Holmegaard Per Lutken 1960 года. В магазине она стоит 443 доллара (~31000 руб.)"
23. "Книжный шкаф из латуни! Почистил, и он СВЕРКАЕТ! Купил его за 20 долларов (~1400 руб.) на Фейсбуке"
24. "Только что купил это вращающееся кресло из ротанга в местном комиссионном магазине за 12,99 доллара (~900 руб.)"
"Такое же кресло в других цветах в магазине стоит 84 доллара (~5800 руб.)"
26. "Я удивился, что нашел этот тостер/фритюрницу/конвекционную печь KitchenAid всего за 14,99 доллара (~1000 руб.)"
27. "Нашел весь комплект спальни Kent Coffey Perspecta и стул с пуфиком Heywood Wakefield за 400 долларов на Фейсбуке".
"Какой-то парень разбирал вещи в доме своего дяди, чтобы продать его. Я увидел кресло с пуфиком и спросил, продает ли он их, а он сказал: «Забирай за 100 долларов»".
28. "Мы купили миксер KitchenAid ProLine всего за 25 долларов. Новый стоит около 650 долларов (~45000 руб.)".
29. "Водонепроницаемые сапоги Sorel Caribou за 19 долларов, их надевали всего раз или два. Новые стоят 170-180 долларов (~12000 руб.)"
"Он стоил 119 долларов (~8200 руб.) без учета налога, что довольно дорого, но каждый раз, когда я видела похожий торшер, он стоил гораздо дороже".
32. "Есть ли у меня свободное место? Нет, но я должна была это купить. Это обошлось мне всего в 35 евро (~2800 руб.)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Золотые швейцарские часы 1911г 4 золотых кольца ,брошь и цепь 40 гр серебра это разборки старых домов в центре.
Ну и 3000 наличкой выловил в сумке из воды . Деньги конечно пострадала но в Сбере без вопросов обменяли .
Или goggle схалтурил?
Пенни для американцев - это просто общевидовое название самой мелкой монеты. Ну, как в России, грош.
Так что в посте нет никакой ошибки!
"Я продала кольцо за пару баксов, а потом погуглила и узнала, что оно стоит пару тысяч"