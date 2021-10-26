FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 542 поста • 212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
33 неожиданные находки, которые порадовали новых владельцев

33 неожиданные находки, которые порадовали новых владельцев (34 фото)

Автор:
26 октября 2021 15:53
Сообщество : Жизнь
Метки: Удача   везение   выгода   интересное   находка   секонд-хенд   
3355
34

Дизайнерская шуба в секонд-хенде, потайной сейф за розеткой, драгоценные камни на дороге… На каждом шагу нас окружают настоящие сокровища, которые только и ждут, когда какой-нибудь счастливчик обратит на них внимание. Не верите? Эта подборка – тому доказательство.

×

"Такое же кресло в других цветах в магазине стоит 84 доллара (~5800 руб.)"

"Какой-то парень разбирал вещи в доме своего дяди, чтобы продать его. Я увидел кресло с пуфиком и спросил, продает ли он их, а он сказал: «Забирай за 100 долларов»".

"Он стоил 119 долларов (~8200 руб.) без учета налога, что довольно дорого, но каждый раз, когда я видела похожий торшер, он стоил гораздо дороже".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Удача   везение   выгода   интересное   находка   секонд-хенд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Я раз чуть древний клад монет у чурок не купил, что то тормознуло. Потом мне объяснили.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
339
Володя Терно Полчаса назад
Где они это находят? Друг спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... 54 минуты назад
Все эти вещи стоят ровно столько, за сколько их купили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау Час назад
Тут цыгане монеты в 1 биткоин продавали, тыщу рублей штука. Никому не надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну у меня в прицепе то же по находкам удачный год. Реплика люминор панарай ,крест и колечко из золота ,8 серебряных колец от дешовок до Тоуз. Это пляж .
Золотые швейцарские часы 1911г 4 золотых кольца ,брошь и цепь 40 гр серебра это разборки старых домов в центре.
Ну и 3000 наличкой выловил в сумке из воды . Деньги конечно пострадала но в Сбере без вопросов обменяли .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Трудности перевода???
Или goggle схалтурил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
USA Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Называть мелкие монеты пенни это традиция.
Пенни для американцев - это просто общевидовое название самой мелкой монеты. Ну, как в России, грош.

Так что в посте нет никакой ошибки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 2 часа назад
Жду тему с такими словами.
"Я продала кольцо за пару баксов, а потом погуглила и узнала, что оно стоит пару тысяч"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото) Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото) Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры Житель Шри-Ланки нашел у себя во дворе сапфиров на $100 миллионов Житель Шри-Ланки нашел у себя во дворе сапфиров на $100 миллионов Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом Тот случай, когда везуха поперла Тот случай, когда везуха поперла 7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве 7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ
4
466
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и...
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
0
47
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
Набирающие популярность в сообществах
У-дачный вечерний чат
0
16
У-дачный вечерний чат
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
0
8
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#люди#фильм#автомир#фотографии#дети#СССР#Разное
#Юмор#Ynews#аварии#подборка#автомобили#животные#история#спорт#сша#интересное
#интересно#прикол#авто аварии#Россия#кино#полиция#в мире#актеры#познавательно#роль

На что жалуетесь?

Вернуться