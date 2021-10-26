33 неожиданные находки, которые порадовали новых владельцев

Дизайнерская шуба в секонд-хенде, потайной сейф за розеткой, драгоценные камни на дороге… На каждом шагу нас окружают настоящие сокровища, которые только и ждут, когда какой-нибудь счастливчик обратит на них внимание. Не верите? Эта подборка – тому доказательство.