Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом

"Я понял, что забыл очки, попытался заполнить билет без них - и не смог, - рассказывает Фоситт. - Тогда я решил взять уже заполненный билет. Это оказалось одним из лучших решений в моей жизни. У меня с самого начала было предчувствие, что мы выиграем. Я даже сказал жене: "Увидишь, у нас будет хороший выигрыш!"

На следующее утро Фоситт зашел в тот же самый магазин и попросил продавцов проверить билет. Они-то и сообщили ему о выигрыше. Не веря своему счастью, Денис вернулся домой и позвонил дочери. "Я хожу за газетами в 7.15 утра, - говорит Фоситт. - Так что я позвонил Салли рано. Сначала онадумала, что я что-то напутал, но потом сама убедилась, что все верно. Офис лотереи оказался еще закрыт, и мы ждали полтора часа, чтобы позвонить и договориться о получении выигрыша. Салли отпросилась с работы и помогла нам все оформить".