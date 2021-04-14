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Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом

Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом (6 фото)

Автор:
14 апреля 2021 13:39
Сообщество : Истории
Метки: Удача   везение   выигрыш   забыл очки   история   лотерея   пенсионеры   счастливая случайность   
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80-летний Денис Фоситт из Дербишира и его жена вот уже много лет каждую неделю покупают лотерейные билеты в надежде на выигрыш. Денис много лет пользуется своей системой "счастливых цифр", хотя она ни разу не приносила ему удачу. Но стоило ему один раз забыть очки и поставить цифры наугад - и удача тут же постучалась в двери!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   везение   выигрыш   забыл очки   история   лотерея   пенсионеры   счастливая случайность   
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