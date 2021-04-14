Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом

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80-летний Денис Фоситт из Дербишира и его жена вот уже много лет каждую неделю покупают лотерейные билеты в надежде на выигрыш. Денис много лет пользуется своей системой "счастливых цифр", хотя она ни разу не приносила ему удачу. Но стоило ему один раз забыть очки и поставить цифры наугад - и удача тут же постучалась в двери!
Чета пенсионеров из графства Дербишир выиграла в лотерее "Евромиллион" 116 тысяч фунтов, или больше 10 миллионов рублей. Как признается Деннис, удачи не было бы, если бы, собираясь в магазин, он не забыл дома очки.
Деннис с женой покупают лотерейные билеты каждую неделю. В очередной раз отправившись в магазин, Деннис приобрел билеты, но тут обнаружил, что забыл дома очки. Из-за этого он не смог воспользоваться своей обычной системой, поставив в качестве выигрышных цифр дни рождения своих родных. Но, не делая отказываться от традиции, он воспользовался системой "Lucky Dip" - купил лтерейный билет с проставленными в них случайными цифрами. Этот билет и принес семье удачу - выигрышна сумму 116124 фунта стерлингов.
80-летний Деннис Фоссит - бывший строитель и шахтер, его 75-летняя жена Энн - домохозяйка. У них две взрослых дочери, Салли и Шерон, и трое внуков. Выигрыш для простой рабочей семьи оказался весьма кстати.
Деннис с женой покупают лотерейные билеты каждую неделю. В очередной раз отправившись в магазин, Деннис приобрел билеты, но тут обнаружил, что забыл дома очки. Из-за этого он не смог воспользоваться своей обычной системой, поставив в качестве выигрышных цифр дни рождения своих родных. Но, не делая отказываться от традиции, он воспользовался системой "Lucky Dip" - купил лтерейный билет с проставленными в них случайными цифрами. Этот билет и принес семье удачу - выигрышна сумму 116124 фунта стерлингов.
80-летний Деннис Фоссит - бывший строитель и шахтер, его 75-летняя жена Энн - домохозяйка. У них две взрослых дочери, Салли и Шерон, и трое внуков. Выигрыш для простой рабочей семьи оказался весьма кстати.
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"Я понял, что забыл очки, попытался заполнить билет без них - и не смог, - рассказывает Фоситт. - Тогда я решил взять уже заполненный билет. Это оказалось одним из лучших решений в моей жизни. У меня с самого начала было предчувствие, что мы выиграем. Я даже сказал жене: "Увидишь, у нас будет хороший выигрыш!"
На следующее утро Фоситт зашел в тот же самый магазин и попросил продавцов проверить билет. Они-то и сообщили ему о выигрыше. Не веря своему счастью, Денис вернулся домой и позвонил дочери. "Я хожу за газетами в 7.15 утра, - говорит Фоситт. - Так что я позвонил Салли рано. Сначала онадумала, что я что-то напутал, но потом сама убедилась, что все верно. Офис лотереи оказался еще закрыт, и мы ждали полтора часа, чтобы позвонить и договориться о получении выигрыша. Салли отпросилась с работы и помогла нам все оформить".
На следующее утро Фоситт зашел в тот же самый магазин и попросил продавцов проверить билет. Они-то и сообщили ему о выигрыше. Не веря своему счастью, Денис вернулся домой и позвонил дочери. "Я хожу за газетами в 7.15 утра, - говорит Фоситт. - Так что я позвонил Салли рано. Сначала онадумала, что я что-то напутал, но потом сама убедилась, что все верно. Офис лотереи оказался еще закрыт, и мы ждали полтора часа, чтобы позвонить и договориться о получении выигрыша. Салли отпросилась с работы и помогла нам все оформить".
На выигранные деньги пенсионеры планируют привести в порядок дом и сад. "Несколько лет назад я травмировал спину и теперь уже не могу поддерживать сад в должном состоянии, - говорит Денис. - Теперь мы сможем все привести в порядок".
"Мы с Энн закажем ландшафтный дизайн и будем получать еще больше удовольствия от сада, - мечтает Денис. - Тем более, лето недалеко".
Как рассказала Энн Фоситт, оузнав о выигрыше, они с мужем не устраивали фейерверков и не пили шампанское. "Это нам не по возрасту,тем более, у Дениса болит спина, - улыбаясь, говорит она. - Денис выпил глоточек виски, а я - немного шерри. После этого мы спрятали билет в секретер, чтобы он не затерялся до того, как его заверят представители лотереи. Потом, когда нам все подтвердили, мы и правда выпили по паре бокалов игристого. А когда закончится этот ужасный ковид, мы устроим целый семейный праздник и отметим это дело со всей родней".
Как рассказала Энн Фоситт, оузнав о выигрыше, они с мужем не устраивали фейерверков и не пили шампанское. "Это нам не по возрасту,тем более, у Дениса болит спина, - улыбаясь, говорит она. - Денис выпил глоточек виски, а я - немного шерри. После этого мы спрятали билет в секретер, чтобы он не затерялся до того, как его заверят представители лотереи. Потом, когда нам все подтвердили, мы и правда выпили по паре бокалов игристого. А когда закончится этот ужасный ковид, мы устроим целый семейный праздник и отметим это дело со всей родней".
"Этот выгрыш означает, что нам больше не придется заботиться о деньгах", - радуется Энн. После того, как они с мужем приведут в порядок сад, Энн планирует провести в доме мелкий ремонт и купить кое-что из мебели и домашней утвари. Их планы довольно скромны, и, по расчетам, на них уйдет меньше половины денег. Остальное они сохранят для детей и внуков. "Мы, конечно, порадуем себя, но для нас важнее поддержать детей, - говорит Энн. - Наше время уходит, а им еще жить и жить, и эти деньги пригодятся им больше, чем нам".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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