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Мамонты вымерли не из-за того, что на них охотились, и теперь это доказано

Мамонты вымерли не из-за того, что на них охотились, и теперь это доказано (5 фото)

Автор:
26 октября 2021 14:18
Сообщество : Наука
Метки: Мамонты   в копилку знаний   изменение климата   интересно   исследование   ледниковый период   познавательно   хочу все знать   
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Почему с лица Земли исчезли мамонты? Основных теорий две: первая - из-за того, что постепенно изменился климат, стало более тепло и влажно, и вторая - из-за того, что люди активно на них охотились и в результате просто истребили. Ученые из Кембриджского университета постарались доказать правильность первой версии, применив современные методы исследования.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мамонты   в копилку знаний   изменение климата   интересно   исследование   ледниковый период   познавательно   хочу все знать   
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Сергей Полчаса назад
Да понял я, понял.
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Этим учёным доказывать больше нечего? Охотились, клять... До сих пор в вечной мерзлоте находят - это что, завалили и бросили? До тогда столько людей не было! Этим уродам больше нечего делать, как на глупости гранды пускать? Бредятину рождают и с успехом её опровергают, идиоты
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