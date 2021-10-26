Мамонты вымерли не из-за того, что на них охотились, и теперь это доказано

"Ученые 100 лет спорят о том, почему вымерли мамонты, - поясняет автор статьи и эволюционный генетик Эске Виллерслев из колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета. - Много было разговоров о том, что животные выживали миллионы лет, и раньше их не убивало изменение климата, но когда рядом с ними поселились люди, мамонты прожили недолго. Людей обвиняют в том, что они истребили всех мамонтов, охотясь на них. Мы, наконец, смогли доказать, что проблема заключалась не только в изменении климата, но и в его скорости, которая стала последним гвоздем в крышке гроба. Мамонты не смогли адаптироваться достаточно быстро, когда ландшафт резко изменился, и их еды им стало не хватать. По мере того, как климат становился более теплым, травяные пастбища мамонтов сменились деревьями и болотной растительностью. И мы должны помнить, что вокруг было много животных, на которых было легче охотиться, чем на гигантского шерстистого мамонта - ведь они могли вырасти до высоты двухэтажного автобуса!"



"Последний ледниковый период, называемый плейстоценом, закончился 12000 лет назад, когда ледники начали таять и ареал кочующих стад мамонтов уменьшился, - сказал автор статьи и зоолог Юйчэн Ван из Кембриджа. Считается, что тогда мамонты начали вымирать, но мы также обнаружили, что они жили и после ледникового периода в разных регионах Арктики и в голоцене, времени, в котором мы сейчас живем, - намного дольше, чем всегда предполагалось. Мы увеличили масштаб до сложных деталей ДНК окружающей среды и нанесли на карту распространение этих млекопитающих. Этот анализ показал, как ареал мамонтов становился все меньше и меньше, а их генетическое разнообразие становилось все меньше и меньше, что еще больше усложняло им выживание".