Мамонты вымерли не из-за того, что на них охотились, и теперь это доказано

553
5
Почему с лица Земли исчезли мамонты? Основных теорий две: первая - из-за того, что постепенно изменился климат, стало более тепло и влажно, и вторая - из-за того, что люди активно на них охотились и в результате просто истребили. Ученые из Кембриджского университета постарались доказать правильность первой версии, применив современные методы исследования.
Шерстистые мамонты вольготно жили в эпоху плейстоцена. Во время последнего ледникового периода 26,5 - 19 тысяч лет назад самой большой экосистемой Земли была тундростепь, которую также называют мамонтовой степью или мамонтовыми прериями.
Климат тундростепи был сухим, солнечным и холодным. Растительность преимущественно состояла из кормовых трав, в том числе злаковых, и мелких кустарниковых растений. За счет сухости трава не сгнивала, а превращалась в сено, и крупные травоядные животные (мамонты, зубры, лошади) были обеспечены кормом круглый год.
Климат тундростепи был сухим, солнечным и холодным. Растительность преимущественно состояла из кормовых трав, в том числе злаковых, и мелких кустарниковых растений. За счет сухости трава не сгнивала, а превращалась в сено, и крупные травоядные животные (мамонты, зубры, лошади) были обеспечены кормом круглый год.
Такая стабильность продолжалась примерно 100 тысяч лет. Но постепенно климат начал меняться, стало теплее, очень повысилась влажность. Это произошло где-то 12-5 тысяч лет назад. В это же время исчезли мамонты.
По мнению ученых, из-за повышенной влажности была уничтожена привычная для мамонтов экосистема, очень сократился травяной покров (он сгнивал и сухого сена круглый год уже не было), стало больше кустов и деревьев. Мамонты лишились пищи.
По мнению ученых, из-за повышенной влажности была уничтожена привычная для мамонтов экосистема, очень сократился травяной покров (он сгнивал и сухого сена круглый год уже не было), стало больше кустов и деревьев. Мамонты лишились пищи.
×
Все это звучит логично, но как доказать правильность рассуждений? Исследователи проанализировали ДНК остатков растений и животных, найденных в образцах арктической почвы из тех мест, где когда-то обитали мамонты. Ключом к исследованию стал новый метод генетического анализа, который недавно также использовался для отслеживания распространения COVID-19 путем изучения человеческих отходов в канализационных системах. Это означало, что ученые не полагались на образцы костей или зубов для воссоздания древнего профиля ДНК - но могли использовать отложения, такие как фекалии, клетки кожи и моча.
Благодаря этому удалось увидеть, как не только мамонты, но и другие животные и растения той эпохи изменились за 50 000 лет. Были обнаружены некоторые интересные факты. Например, что шерстистые мамонты исчезли с лица Земли позднее, чем считалось ранее. Этих животных можно было увидеть в материковой Сибири всего 3900 лет назад. (Ранее считалось, что к тому времени в живых остались лишь изолированные популяции, в таких местах, как остров Святого Павла в Сибири и остров Врангеля на Аляске.)
Это означает, что мамонты сосуществовали с людьми в течение десятков тысяч лет, и поэтому вряд ли охота могла сыграть значительную роль в их полном исчезновении. Причиной стало исчезновение тундростепи как экосистемы.
Благодаря этому удалось увидеть, как не только мамонты, но и другие животные и растения той эпохи изменились за 50 000 лет. Были обнаружены некоторые интересные факты. Например, что шерстистые мамонты исчезли с лица Земли позднее, чем считалось ранее. Этих животных можно было увидеть в материковой Сибири всего 3900 лет назад. (Ранее считалось, что к тому времени в живых остались лишь изолированные популяции, в таких местах, как остров Святого Павла в Сибири и остров Врангеля на Аляске.)
Это означает, что мамонты сосуществовали с людьми в течение десятков тысяч лет, и поэтому вряд ли охота могла сыграть значительную роль в их полном исчезновении. Причиной стало исчезновение тундростепи как экосистемы.
"Ученые 100 лет спорят о том, почему вымерли мамонты, - поясняет автор статьи и эволюционный генетик Эске Виллерслев из колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета. - Много было разговоров о том, что животные выживали миллионы лет, и раньше их не убивало изменение климата, но когда рядом с ними поселились люди, мамонты прожили недолго. Людей обвиняют в том, что они истребили всех мамонтов, охотясь на них. Мы, наконец, смогли доказать, что проблема заключалась не только в изменении климата, но и в его скорости, которая стала последним гвоздем в крышке гроба. Мамонты не смогли адаптироваться достаточно быстро, когда ландшафт резко изменился, и их еды им стало не хватать. По мере того, как климат становился более теплым, травяные пастбища мамонтов сменились деревьями и болотной растительностью. И мы должны помнить, что вокруг было много животных, на которых было легче охотиться, чем на гигантского шерстистого мамонта - ведь они могли вырасти до высоты двухэтажного автобуса!"
"Последний ледниковый период, называемый плейстоценом, закончился 12000 лет назад, когда ледники начали таять и ареал кочующих стад мамонтов уменьшился, - сказал автор статьи и зоолог Юйчэн Ван из Кембриджа. Считается, что тогда мамонты начали вымирать, но мы также обнаружили, что они жили и после ледникового периода в разных регионах Арктики и в голоцене, времени, в котором мы сейчас живем, - намного дольше, чем всегда предполагалось. Мы увеличили масштаб до сложных деталей ДНК окружающей среды и нанесли на карту распространение этих млекопитающих. Этот анализ показал, как ареал мамонтов становился все меньше и меньше, а их генетическое разнообразие становилось все меньше и меньше, что еще больше усложняло им выживание".
"Последний ледниковый период, называемый плейстоценом, закончился 12000 лет назад, когда ледники начали таять и ареал кочующих стад мамонтов уменьшился, - сказал автор статьи и зоолог Юйчэн Ван из Кембриджа. Считается, что тогда мамонты начали вымирать, но мы также обнаружили, что они жили и после ледникового периода в разных регионах Арктики и в голоцене, времени, в котором мы сейчас живем, - намного дольше, чем всегда предполагалось. Мы увеличили масштаб до сложных деталей ДНК окружающей среды и нанесли на карту распространение этих млекопитающих. Этот анализ показал, как ареал мамонтов становился все меньше и меньше, а их генетическое разнообразие становилось все меньше и меньше, что еще больше усложняло им выживание".
На снимках: современный арктический пейзаж
"Когда климат стал более влажным и лед начал таять, это привело к образованию озер, рек и болот, - продолжил доктор Ван. - Экосистема изменилась, биомасса растительности уменьшилась, и она не смогла бы поддерживать стада мамонтов. Мы показали, что изменение климата, в частности осадки, напрямую влияет на изменение растительности. На основе наших моделей люди вообще не имели к этому никакого отношения".
"Это суровый урок истории, который показывает, насколько непредсказуемо изменение климата - если что-то потеряно, пути назад уже нет", - сказал профессор Виллерслев.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
"Это суровый урок истории, который показывает, насколько непредсказуемо изменение климата - если что-то потеряно, пути назад уже нет", - сказал профессор Виллерслев.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 33 странных предмета, смысл которых объясняется очень просто
- Старинные общественные писсуары Парижа, 1865-1875 гг
- Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад
- 50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир
- 30 удивительных и забавных законов со всего мира
Метки: Мамонты в копилку знаний изменение климата интересно исследование ледниковый период познавательно хочу все знать
24
Понравилось24
Новости партнёров