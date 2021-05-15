В 1843 году Конгресс США выделил изобретателю Сэмюэлу Морзе 30 000 долларов на демонстрационный проект. Морзе должен был доказать, что он может отправлять сообщения на расстоянии быстрее и эффективнее, чем другие средства, доступные в то время. Морзе и его партнеры начали прокладывать подземные телеграфные провода между зданием Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, и железнодорожной станцией в Балтиморе, расстояние между которыми составляло 64 км.



К сожалению, провода оказались неисправны, а время и деньги заканчивались. Один из партнеров Морзе предположил, что самый быстрый способ завершить проект - это поставить деревянные столбы и натянуть телеграфные провода между ними, над деревьями.



24 мая 1844 года благодаря телеграфным проводам, поспешно натянутым на сотни деревянных столбов, фраза "Чудны дела твои, Господи" была успешно передана азбукой Морзе из округа Колумбия в Балтимор и обратно.



Хотя первые деревянные столбы были результатом ошибки, они быстро прижились; Соединенные Штаты богаты лесами, и сырье для деревянных опор всегда было под рукой. Вскоре вокруг восточной и западной частей Соединенных Штатов появились тысячи деревянных опор, по которым передавались телеграфные сигналы, хотя восточная и западная сети еще не были соединены.



К началу 20 века эти столбы уже использовались для телефонных и электрических линий в дополнение к телеграфным. В качестве иллюстраций предлагаем забавную коллекцию старых фотографий с бравыми электромонтерами, позирующими на столбах ЛЭП.