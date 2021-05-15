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Удивительная история о том, как в США появились первые телеграфные столбы

Удивительная история о том, как в США появились первые телеграфные столбы (17 фото)

Автор:
15 мая 2021 14:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересно   история изобретений   лэп   морзе   познавательно   хочу все знать   
158
17
Сегодня никто даже особенно не задумывается о столбах ЛЭП, как будто они были всегда. Поэтому вот вам рассказ о том, как первые деревянные опоры с проводами появились, например, в США. Произошло это в 1843 году и было результатом непредвиденной неудачи и спешки. Но обо всем по порядку.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   интересно   история изобретений   лэп   морзе   познавательно   хочу все знать   
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Дельфин Красивый Час назад
крепко же делали! потом всё равно на подземные кабеля перешли
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119k
arek14 24 секунды назад
Там, где надо было хоть чуть чуть мозгов, ни одного бедного замученного афроамериканца почему то не видно.
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76k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
В Краснодарском крае до сих пор стоят металлические опоры ЛЭП, установленные еще в 30-х годах
Никто их отродясь не красил, не чистил.
Стоят, держатся за провода.
О долговечности деревянных столбов - не знаю, но перед двором в Краснодаре стоит уличный столб с 60-х годов
зеленый, пропитанный медным купоросом, ногой "в землю"
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