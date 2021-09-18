Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад

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Гляциолог Макс Ван Вик де Фриз и дизайнер Киран Дункан создали зрелищную визуализацию. Она показывает, как 20 000 лет назад выглядело то место, где сейчас находится шотландский город Данди. Спойлер: там было очень, очень много льда!
20 000 лет назад толстый слой льда (толщиной около километра) покрывал всю Шотландию, большую часть Северного моря и Скандинавию
Он растаял около 15 000 лет назад, обнажив такие ландшафтные достопримечательности, как холм Данди Ло (Dandee Law) высотой 174 метра и устье реки Тей
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Авторы видеопрезентации сопоставили современный городской пейзаж Данди с поперечным сечением огромной ледяной толщи - и эта картинка напоминает Стену из сериала "Игра престолов"
Видеопрезентация "Данди под слоем льда"
Макс Вак Вик де Фриз - специалист по всем видам льда из университета Миннесоты. В Шотландию он приехал навестить свою подругу и застрял там из-за ковида
Чтобы не скучать, Макс углубился в изучение истории и геологии Данди. Так и возник этот проект.
Слева - современный вид города, справа - как выглядело то же место под слоем льда
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"Я изучил ряд старых работ, используя местные данные и модели льда, чтобы рассчитать, каким мог бы быть этот массивный ледник. Я также просмотрел спутниковые снимки ледников, которые все еще существуют в Гренландии, чтобы понять, как они могли выглядеть в Шотландии", - рассказывает ученый.
"В презентации показано, как ледяной щит толщиной в один километр мог бы выглядеть поверх холма Данди Ло, и я помню, как был поражен, когда Макс впервые рассказал мне об этом", - признается Киран Дункан, который помог создать видео. Данди Ло - самая высокая точка в Данди, высота этого холма составляет 174 метра.
"Когда вы просто слышите цифры, это одно, но когда видите, как это выглядит относительно чего-то вроде холма Данди Ло, возвышающегося над городом, то действительно начинаете понимать, насколько огромным был этот ледник", - добавляет он.
"Когда вы просто слышите цифры, это одно, но когда видите, как это выглядит относительно чего-то вроде холма Данди Ло, возвышающегося над городом, то действительно начинаете понимать, насколько огромным был этот ледник", - добавляет он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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