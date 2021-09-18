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Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад

Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад (5 фото + 2 тянучки + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2021 16:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: визуализация   интересно   лед   ледниковый период   познавательное видео   хочу все знать   шотландия   
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Гляциолог Макс Ван Вик де Фриз и дизайнер Киран Дункан создали зрелищную визуализацию. Она показывает, как 20 000 лет назад выглядело то место, где сейчас находится шотландский город Данди. Спойлер: там было очень, очень много льда!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: визуализация   интересно   лед   ледниковый период   познавательное видео   хочу все знать   шотландия   
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46k
doker 2 часа назад
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dikijjim 41 минуту назад
если бы такой ледник там лежал суша бы ушла под воду.
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