Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад

"В презентации показано, как ледяной щит толщиной в один километр мог бы выглядеть поверх холма Данди Ло, и я помню, как был поражен, когда Макс впервые рассказал мне об этом", - признается Киран Дункан, который помог создать видео. Данди Ло - самая высокая точка в Данди, высота этого холма составляет 174 метра.



"Когда вы просто слышите цифры, это одно, но когда видите, как это выглядит относительно чего-то вроде холма Данди Ло, возвышающегося над городом, то действительно начинаете понимать, насколько огромным был этот ледник", - добавляет он.