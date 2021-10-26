Наш ответ Microsoft: приложение для чиновников за 488 млн.рублей

На сайте «Госзакупки» появился новый тендер от Минцифры. Теперь «слугам народа» не страшны никакие санкции.
Ведомство потратит почти 500 млн. рублей на программное обеспечение для госслужащих. Это мессенджер, почта, сервис для видеоконференций и облачное хранилище данных. Использовать это добро чиновники смогут и на смартфонах, и на ПК.
Казалось бы — странно. Сейчас не лучшее время, чтобы тратить деньги на «технологический прорыв». Оказывается, это необходимо «для повышения безопасности и независимости российских ведомств от санкций иностранный компаний».
В общем, «биг боссы» знают, что будут новые санкции, и заранее к ним готовятся. Ведь сейчас все чиновники изо всех сил работают на продуктах от Microsoft, а это недопустимо для безопасности и независимости от проклятых США. Так что скоро будет наше, православное программное обеспечение. Если, конечно, лихо не разворуют эти 488 миллионов.
Источник:
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А на счет злоупотреблений, так есть счетная палата и правоохранительные органы.
Не везде можно отказаться, не против всех будут санкции вводить..
на сайте закупок видно, что и продукция майкрософт закупается
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Microsoft&morphology=on&search-filter=Дате размещения&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=PRICE&fz44=on&fz223=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&priceFromGeneral=20000000&priceToGeneral=100000000¤cyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.09.2020https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Microsoft&morphology=on&search-filter=Дате размещения&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=PRICE&fz44=on&fz223=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&priceFromGeneral=20000000&priceToGeneral=100000000¤cyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.09.2020
https://bezlimit.ru/blog/krupneyshiy-it-skandal-2021-goda/https://bezlimit.ru/blog/krupneyshiy-it-skandal-2021-goda/
https://esquire.ru/articles/276513-v-baze-nomerov-shpionskoy-programmy-pegasus-nashli-telefonnye-nomera-prezidentov-francii-iraka-i-yuar/https://esquire.ru/articles/276513-v-baze-nomerov-shpionskoy-programmy-pegasus-nashli-telefonnye-nomera-prezidentov-francii-iraka-i-yuar/
Очевидно, осознали масштаб проблемы, после подобных-то историй.
Но я же говорю: хорошо что зашевелились.
Зарплата хорошего программиста - $50-100 тыс в год. Обычно на одного программиста нужно еще пару бета-тестеров. Плюс манагеры, уборщицы, прочая обслуга. Добавляем аренду, компы, налоги. На 1 год заданного бюджета не хватит скорее всего. Ну, плюс-минус.
Надо уже давно проще быть, и просто бабло из бюджета нужным людям на личные счета переводить и всё. Кого стесняться? И для кого эти схемы на уровне первого курса ПтУ имени Усачёва?)
Веб-сайты, базирующиеся на территории Китая, не могут ссылаться и публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сайтов или СМИ, без специального одобрения.
Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по чёрному списку адресов сайтов.
Кстати, Google, Yahoo и Microsoft вполне себе прогнулись под китайские законы, и работают там по их правилам.