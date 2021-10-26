Наш ответ Microsoft: приложение для чиновников за 488 млн.рублей

Ведомство потратит почти 500 млн. рублей на программное обеспечение для госслужащих. Это мессенджер, почта, сервис для видеоконференций и облачное хранилище данных. Использовать это добро чиновники смогут и на смартфонах, и на ПК.

Казалось бы — странно. Сейчас не лучшее время, чтобы тратить деньги на «технологический прорыв». Оказывается, это необходимо «для повышения безопасности и независимости российских ведомств от санкций иностранный компаний».

В общем, «биг боссы» знают, что будут новые санкции, и заранее к ним готовятся. Ведь сейчас все чиновники изо всех сил работают на продуктах от Microsoft, а это недопустимо для безопасности и независимости от проклятых США. Так что скоро будет наше, православное программное обеспечение. Если, конечно, лихо не разворуют эти 488 миллионов.