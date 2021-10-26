FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4968 постов • 793 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Наш ответ Microsoft: приложение для чиновников за 488 млн.рублей

Наш ответ Microsoft: приложение для чиновников за 488 млн.рублей (1 фото)

Автор:
26 октября 2021 13:33
Сообщество : Жить в России
Метки: бюджет   госзакупки   программа   распил   тендер   чиновник   
1561
1

На сайте «Госзакупки» появился новый тендер от Минцифры. Теперь «слугам народа» не страшны никакие санкции.

Ведомство потратит почти 500 млн. рублей на программное обеспечение для госслужащих. Это мессенджер, почта, сервис для видеоконференций и облачное хранилище данных. Использовать это добро чиновники смогут и на смартфонах, и на ПК.

Казалось бы — странно. Сейчас не лучшее время, чтобы тратить деньги на «технологический прорыв». Оказывается, это необходимо «для повышения безопасности и независимости российских ведомств от санкций иностранный компаний».
В общем, «биг боссы» знают, что будут новые санкции, и заранее к ним готовятся. Ведь сейчас все чиновники изо всех сил работают на продуктах от Microsoft, а это недопустимо для безопасности и независимости от проклятых США. Так что скоро будет наше, православное программное обеспечение. Если, конечно, лихо не разворуют эти 488 миллионов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: бюджет   госзакупки   программа   распил   тендер   чиновник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
57
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
57  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Максим Час назад
Давайте так. Что плохого в российском программном обеспечении и программах же для чиновников? Нет, вопрос не в санкциях, а в безопасности. Я за. Зависимость от иностранных компаний и их политики... возьмите тот же Фейсбук, где можно быть педиком или неопределенного пола, но нельзя быть натуралом с некоторыми взглядами на жизнь, которые считают устаревшими, мягко говоря.
А на счет злоупотреблений, так есть счетная палата и правоохранительные органы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
18k
sanchesS80 Минуту назад
500 млн спишут, потому за 5-10 миллионов студенты что-нибудь напишут. Бизнес по-русски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
434
Сигизмунд Лазаревич 4 минуты назад
не плохо. Но 500м это смех для подобного софта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 4 минуты назад
488 лямов-это не такая уж большая команда. 150к зп+ налоги. Около 220 в среднем. 2,5 ляма в год на человека. 25 разрабов. А реально 20 разрабов, 1 архитектор, 1 менеджер проекта или если агил, то иначе чуть. Вполне адекватная оценка. А по поводу продукта-почему нет. Мелкомягкие уже совсем охренели. А безопасность таки важна. Я не увидел тут проблем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис Колосов 8 минут назад
488млн как бы не много совсем.. А с учетом того, что западные поставщики ПО, вводят санкции (допустим запрет продукции майкрософт в Бауманке), переход на альтернативу - логичен..
Не везде можно отказаться, не против всех будут санкции вводить..
на сайте закупок видно, что и продукция майкрософт закупается
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Microsoft&morphology=on&search-filter=Дате размещения&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=PRICE&fz44=on&fz223=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&priceFromGeneral=20000000&priceToGeneral=100000000&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.09.2020https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=Microsoft&morphology=on&search-filter=Дате размещения&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=PRICE&fz44=on&fz223=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&priceFromGeneral=20000000&priceToGeneral=100000000&currencyIdGeneral=-1&publishDateFrom=01.09.2020
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Иван Иванов 15 минут назад
Свое нужно, все жизненонеобходимые вещи должны быть свои, и программное обеспечение тоже. Только тут и 500 лямов мало, спи..дят большую часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
poбт 17 минут назад
не знаю в каком месте в указанной заявке афтар разглядел все что написал
но весь перечисленный софт и сервисы давно есть у яндекса, при чем ими лично пользуется Путин и мэрия Москвы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 20 минут назад
А недвижимость за рубежом допустима для безопасности и независимости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
ОС Будет называться Putindows, вместо фейсбука будет еб.л.окнига, соц сеть павлик отморозов где нужно будет писать доносы на соседей и родственников, кто напишет лучший донос тот получит бесплатную путёвку на южный полюс(стоимость путёвки оплатит победитель в принудительном порядке, если откажется платить, то путёвку оплатит государство и путёвка будет в один конец).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
V2.Smirnov 40 минут назад
Если "облачное хранилище данных" - это новый ЦОД, то как-бы и не так много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill Час назад
Это всего лишь на один год работы команды программистов 50 человек. Маловато будет, но хорошо хоть зашевелились наконец.
https://bezlimit.ru/blog/krupneyshiy-it-skandal-2021-goda/https://bezlimit.ru/blog/krupneyshiy-it-skandal-2021-goda/
https://esquire.ru/articles/276513-v-baze-nomerov-shpionskoy-programmy-pegasus-nashli-telefonnye-nomera-prezidentov-francii-iraka-i-yuar/https://esquire.ru/articles/276513-v-baze-nomerov-shpionskoy-programmy-pegasus-nashli-telefonnye-nomera-prezidentov-francii-iraka-i-yuar/
Очевидно, осознали масштаб проблемы, после подобных-то историй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
577
Карл Такойто Час назад
Отличный повод распилить 488 млн. Сейчас какая нибудь фирма-Ооо Рога и Копыта с уставным капиталом в 10 тыс. руб. выиграет тендер,потому что только она подходит под уникальные требования тендера, одно из условий которого например чтобы учредитель фирмы заканчивал ПтУ имени Усачёва в 1991 году и у него было плоскостопие
А потом кто там через 2-3 года вспомнит про эти мессенджеры? Ну а если и вспомнят,то Рога и Копыта к тому времени уже будут закрыты,а выпускник ПтУ имени Усачёва будет проживать в Лондоне с бабками на оффшорных счетах

Надо уже давно проще быть, и просто бабло из бюджета нужным людям на личные счета переводить и всё. Кого стесняться? И для кого эти схемы на уровне первого курса ПтУ имени Усачёва?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Элек Мек Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Artem Час назад
В качестве размышления... А у китайских чиновников есть свои интернет приложения, которые обходят общие запреты для народа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон Час назад
Стоп, 12 лет же уже кричат о охренительной российской ОС "Астра", и что ею оснащают государственные предприятия. А как так получилось, что используется Windows? И почему вдруг Астра стала платной, на что такая огромная сумма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
22k
Bar0 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай Час назад
смешно, гос служащие не умеющие пользоваться элементарными цифровыми решениями, со своей осью и офисами... ну ага... давайте давайте пилите... все пишется, и рано или поздно за каждую строку ответите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
manul74 2 часа назад
и все это наверняка linux какой то, возможно со своей надстройкой, который тоже далеко не православный и не патриотичный. Но попилили бюджетные деньги знатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Золото, изумруды, рубины: на что власти Чечни собираются потратить более 10 миллионов рублей Золото, изумруды, рубины: на что власти Чечни собираются потратить более 10 миллионов рублей "Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению "Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин Из распиленного судна-автовоза достали 220 машин Полтора часа ностальгии: каким получился спецвыпуск "Друзей" Полтора часа ностальгии: каким получился спецвыпуск "Друзей" Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2893



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора
0
10
25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
2
77
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
0
8
Возвращение бывшего: почему они постоянно напоминают о себе?
Единственный в своем роде Ferrari LaFerrari в "винном" цвете отправился на аукцион
0
2
Единственный в своем роде Ferrari LaFerrari в "винном" цвете отправился на аукцион
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#дтп#люди#автомобили#подборка#фотографии#спорт#СССР#роль
#Юмор#Ynews#аварии#авто аварии#кино#история#в мире#полиция#познавательно#авария дня
#фото#прикол#животные#фильм#автомир#Россия#дети#актеры#Разное#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться