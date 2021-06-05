Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру

Взгляните на получившийся список, нравятся ли вам какие-то из этих фильмов?
Деньги способны решить очень многое, но даже они не в силах спасти многие блокбастеры последних десятилетий от краха в глазах зрителей. Многие создатели эффектных фильмов, где ставка делается на зрелищность, забывают приглашать хороших сценаристов, из-за чего картина превращается во впечатляющий, но довольно бестолковый аттракцион.
Перед вами 12 фильмов фильмов с очень низкими зрительскими оценками и рейтингами кинокритиков, но при этом огромными бюджетами, на которые можно было бы снять несколько хороших менее масштабных лент.
Причём глядя на указанные суммы фильмов из нулевых или ещё раньше, нужно учитывать фактор инфляции. То бишь условные $175 миллионов из 2007 года превращаются в более чем $200 миллионов в 2021. Особенно печально для создателей то, что большая часть этих фильмов к тому же не окупилась в прокате.
1. Зелёный фонарь (2011)
Бюджет: $200 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.9; IMDb — 5.5.
Рейтинг кинокритиков: 26%.
2. Восхождение Юпитер (2015)
Бюджет: $176 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.6; IMDb — 5.3.
Рейтинг кинокритиков: 27%.
3. Бен-Гур (2016)
Бюджет: $100 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.9; IMDb — 5.7.
Рейтинг кинокритиков: 25%.
4. Шрек третий (2007)
Бюджет: $160 миллионов. При этом мультфильм стал самым кассовым в серии (есть ведь ещё и четвёртая часть), собрав в прокате более 800 миллионов.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 6.7; IMDb — 6.1.
Рейтинг кинокритиков: 42%.
5. Трансформеры: Последний рыцарь (2017)
Бюджет: $217 миллионов. Фильм окупился в прокате, собрав более 600 миллионов долларов, однако это худший кассовый результат всей франшизы.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.5; IMDb — 5.2.
Рейтинг кинокритиков: 15%.
6. Повелитель стихий (2010)
Бюджет: $150 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.2; IMDb — 4.0.
Рейтинг кинокритиков: 5%.
7. Дикий, дикий Запад (1999)
Бюджет: $170 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 6.8; IMDb — 4.9.
Рейтинг кинокритиков: 17%.
8. Скорость 2: Контроль над круизом (1997)
Бюджет: $160 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.4; IMDb — 3.9.
Рейтинг кинокритиков: 4%.
9. Бэтмен и Робин (1997)
Бюджет: $125 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.7; IMDb — 3.8.
Рейтинг кинокритиков: 12%.
А ещё у «Бэтмена и Робина» 11 номинаций на «Золотую малину» (хотя только 1 победа) и статус одного из худших фильмов по комиксам в истории.
10. Эван Всемогущий (2007)
Бюджет: $175 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 6.1; IMDb — 5.4.
Рейтинг кинокритиков: 23%.
11. Морской бой (2012)
Бюджет: $209 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 6.6; IMDb — 5.8.
Рейтинг кинокритиков: 34%.
12. Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)
Бюджет: $200 миллионов. Фильм не окупился в прокате.
Оценки зрителей: КиноПоиск — 5.9; IMDb — 5.7.
Рейтинг кинокритиков: 22%.
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