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Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру

Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру (13 фото)

Автор:
05 июня 2021 08:15
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   актер   бюджет   кино   роль   фильм   
1449
13

Взгляните на получившийся список, нравятся ли вам какие-то из этих фильмов?

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Метки: Сценарий   актер   бюджет   кино   роль   фильм   
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9  комментариев
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152
Grizelda 23 минуты назад
Дикий, дикий Вест хороший фильм. Мне понравился.
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11k
Великий Кормчий 5 минут назад
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336
Vlad 8 минут назад
Смотрел, одобряю и согласен
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71
Irokez 38 минут назад
Лучше составьте рейтинг тех фильмов, которые набрали лучшие оценки зрителей за последние лет 10. Много наберётся ?
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1k
friday2009 44 минуты назад
А 13-ый фильм где?
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6k
Trenzel2003 45 минут назад
Ну как бы это сказать, насчет "повелителя стихий". Сам сюжет интересный. Поймут кто мульт смотрел. А вот игра актеров, не говоря уже о спец эфффффектах!..
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8k
Alexander Час назад
Не смотрел, но одобряю - фильмы говно...
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