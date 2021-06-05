Когда огромный бюджет не спас слабый сюжет и режиссуру

Деньги способны решить очень многое, но даже они не в силах спасти многие блокбастеры последних десятилетий от краха в глазах зрителей. Многие создатели эффектных фильмов, где ставка делается на зрелищность, забывают приглашать хороших сценаристов, из-за чего картина превращается во впечатляющий, но довольно бестолковый аттракцион.





Перед вами 12 фильмов фильмов с очень низкими зрительскими оценками и рейтингами кинокритиков, но при этом огромными бюджетами, на которые можно было бы снять несколько хороших менее масштабных лент.





Причём глядя на указанные суммы фильмов из нулевых или ещё раньше, нужно учитывать фактор инфляции. То бишь условные $175 миллионов из 2007 года превращаются в более чем $200 миллионов в 2021. Особенно печально для создателей то, что большая часть этих фильмов к тому же не окупилась в прокате.









1. Зелёный фонарь (2011)