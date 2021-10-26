Адмирал Непенин: страшная судьба того, кто предал Царя

Империя стояла нерушимо, пока офицеры русской императорской армии жили и умирали под этим девизом. Измена своему долгу, как ни блуди красивыми словами, оправдывая совершенное деяние, всегда гнусна, по сути своей.
А, как гласит одна мудрая книга, по плодам дерево определяют. В той книжке еще предатель был один, тоже с деревом судьбу связал – с осиной.
Что пытались выгадать своим поступком-подражанием царские генералы и адмиралы? И что получили в итоге?
«Мы обещаем жизнь безропотно отдать»
Давайте, почтенные читатели, немного поговорим о морали. Тема заезженная, но все же важная. Кто такой кадровый офицер? Человек, который добровольно отказывается от своих естественных прав, взамен получая новые + полномочия + содержание. Армия тем и отличается от ополчения - людей, по сути, случайных на службе, что живет по своим законам чести. Юридическая часть также иная – то, что гражданскому человеку простительно, для офицера уголовно наказуемо.
Кадровая армия не жнет, не сеет – все необходимое ей предоставляется авансом. Единственная ее задача – выполнить приказ, когда он поступит. Идет ПМВ. Верховный главнокомандующий с 1915 года Николай II. Плохой или хороший, разговор ни о чем. Невыполнение приказа главкома – прямая измена.
Товарищи Бронштейны-Розенфельды и прочие «Ульрихи», чьей «красной» мечтой было превращение «империалистической» войны в гражданскую, своей позиции никогда не скрывали. Они хотя бы в этом были честны: Россия должна проиграть войну – их девиз.
Но и в офицерское училище они не шли. Спрос с них невелик – жалованье они от Царя не получали, не присягали ему и казенную чарку за его здоровье не поднимали.
Про «черную» и белую «кость»
Как мы ранее писали, РИА на момент ПМВ имело очень пестрый социальный состав офицеров. От довоенных кадров осталась примерно пятая часть, остальных постепенно замещали «срочные» офицеры, которых лепили, как горячие пирожки, по ускоренной программе.
«Зазора» между солдатской массой и офицерством почти не оставалось. Солдат, имея образование и заслуги, мог проскочить в прапорщики после курсов – командиров «внизу», уровня взвод-рота не хватало катастрофически. Поэтому разложение армии шло очень быстро – материал изначально был «сырой».
Флот же был и оставался закрытой структурой. Война шла не так, как планировалось, и линейные корабли с их огромными экипажами стояли без дела большую часть времени, потери сравнительно низкие.
Разумно расформировать часть экипажей и послать маршевым пополнением на фронт, чего матросам абсолютно не хотелось. У Кайзера в Киле потом будет почти зеркальная ситуация.
Офицерство, часто немецкого или шведского происхождения, было недосягаемо для матросов. Стать из матроса офицером невозможно, как коню не суждено летать. Скученность людей огромная, повод в наличии. Как только «узда» дисциплины дала слабину, матросы с радостью отыгрались на безоружных офицерах и их семьях. Не последнюю роль сыграл кокаин, который был настолько распространен, что стал «визитной карточкой» матросов-балтийцев.
Временное правительство – это фарс, современники это прекрасно понимали. Оно даже себя защитить было не способно. Но почему-то адмиралы Флота оказались абсолютно незрячими. Когда пришло время выбирать «за кого ты?», большинство поспешило кланяться новому хозяину.
Куда все – туда и я метнулся
Будем справедливы, не один вице-адмирал Непенин отличился. Ставка, офицеры Генштаба и Морского штаба, все командующие фронтами и флотами, даже Великие князья от Царя отвернулись. Немногие имели мужество сказать «нет», когда все вокруг говорят «да». Это и есть самая худшая форма трусости – «коллективная», когда человек теряет себя и становиться частью стада.
Командующий Императорским Балтийским Флотом Адриан Непенин пытался обмануть судьбу, оправдывая свое предательство «нежеланием стрелять по своим». Он, бесспорно, был храбрым офицером – Георгий тому свидетельство. Вице-адмирал много сделал для флота, стоит хотя бы вспомнить создание военно-морской разведки. Настоящий гений шифровального дела.
Николай Второй с офицерами штаба БФ. Крейсер «Россия» 1915. Предатель если не каждый, то через одного.
Но он совершил самый страшный грех – ошибку. Он поверил большевикам, решил, с что с ними можно и нужно договориться. Понятие «большевики» и «народ» смешались в его голове, затуманили разум и отравили сердце.
Он не хотел стрелять в «народ». Зато «народ» хотел и стрелял. Стоит отдать должное большевикам: в своей беспринципности они были эффективны. Боевой офицер был просто и безыскусно застрелен, как бродячая собака. То, что Непенин был безоружен, а стрелять пришлось в спину, их не смутило.
Цена измены
Бросим соломинку утопающему. Может, адмирал пытался защитить своих моряков-балтийцев? Предательством спасти их?
Если и пытался, то неудачно. Он хотя бы умер быстро, остальным не так повезло. Мрачный итог: Небольсин, Рейн, Гирс, Вирен, Протопопов, Бутаков, Стронский – это только генералы и адмиралы. По официальной сводке, кроме них, было убито 125 офицеров, 11 пропало, 4 застрелились. Унтеров никто не считал.
Весь цвет Балтийского флота – командующие эскадрами, командиры кораблей, начальники БЧ, штурманы, связисты, инженеры, механики. С их смертью он окончательно перестал представлять собой боевую единицу и мог лишь грозно «пыхтеть» в порту. Что толку от корабля, если никто не умеет им управлять?
Судьба изменчива, но палачей она «метит». Предводители балтийских матросов Дыбенко и Раскольников от нее не ушли.
Но остается главный вопрос – почему? Наверное, он был последней думой Николая в подвале Ипатьевского дома. Почему они так поступили с Россией?
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Деникин, Врангель, Маннергейм как-то очень неплохо пережили "предательство"... Да и двоюродный брат царя неплохо пережил "предательство" родственничка.
Кстати, английские "родственнички" почему-то тоже не захотели его спасать.
Как писал Бальмонт ещё в 1909 году:
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот.