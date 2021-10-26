Адмирал Непенин: страшная судьба того, кто предал Царя

А, как гласит одна мудрая книга, по плодам дерево определяют. В той книжке еще предатель был один, тоже с деревом судьбу связал – с осиной.

Что пытались выгадать своим поступком-подражанием царские генералы и адмиралы? И что получили в итоге?

«Мы обещаем жизнь безропотно отдать»

Давайте, почтенные читатели, немного поговорим о морали. Тема заезженная, но все же важная. Кто такой кадровый офицер? Человек, который добровольно отказывается от своих естественных прав, взамен получая новые + полномочия + содержание. Армия тем и отличается от ополчения - людей, по сути, случайных на службе, что живет по своим законам чести. Юридическая часть также иная – то, что гражданскому человеку простительно, для офицера уголовно наказуемо.

Кадровая армия не жнет, не сеет – все необходимое ей предоставляется авансом. Единственная ее задача – выполнить приказ, когда он поступит. Идет ПМВ. Верховный главнокомандующий с 1915 года Николай II. Плохой или хороший, разговор ни о чем. Невыполнение приказа главкома – прямая измена.

Товарищи Бронштейны-Розенфельды и прочие «Ульрихи», чьей «красной» мечтой было превращение «империалистической» войны в гражданскую, своей позиции никогда не скрывали. Они хотя бы в этом были честны: Россия должна проиграть войну – их девиз.