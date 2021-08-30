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В Египте нашли четвероногого кита

В Египте нашли четвероногого кита (2 фото)

Автор:
30 августа 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: древние виды   интересно   ископаемое животное   наука   открытие   палеонтология   познавательно   четвероногий кит   
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Египетские ученые обнаружили останки четвероногого кита, жившего 43 миллиона лет назад.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древние виды   интересно   ископаемое животное   наука   открытие   палеонтология   познавательно   четвероногий кит   
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Егор Час назад
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