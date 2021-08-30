В Египте нашли четвероногого кита

Окаменелые останки земноводного Phiomicetus anubis были обнаружены в Западной пустыне Египта.

Его череп напоминает череп Анубиса, древнеегипетского бога мертвых с головой шакала, в честь которого он был назван.

Известно, что предки современных китов произошли от похожих на оленей млекопитающих, которые жили на суше на протяжении 10 миллионов лет. Как утверждают ученые, кит Phiomicetus anubis умел ходить по суше и плавать в воде. Части его скелета были найдены в районе деревни Фаюм и изучены специалистами из Университета Мансура. Хотя сейчас этот район - пустыня, когда-то он был покрыт морем и является богатым источником окаменелостей.

«Phiomicetus anubis - новый вид китов и важное открытие для египетской и африканской палеонтологии», - говорит ведущий автор исследования Абдулла Гохар.

Phiomicetus anubis считается самым ранним типом полуводных китов, обнаруженных в Африке. Считается, что первые киты впервые появились в Южной Азии около 50 миллионов лет назад. В 2011 году группа палеонтологов в Перу обнаружила окаменелость кита возрастом 43 миллиона лет с четырьмя ногами, перепончатыми лапами и копытами.