Получал орден от Путина, помог СССР принять Олимпиаду и возвращал реликвии в Россию. Кем был русский барон доживший до 106 лет?

1980-й олимпийский год стал знаменательным для Эдуарда Александровича. Именно он сыграл не последнюю роль в том, чтобы в разгар Холодной войны Москва получила право проведения Олимпийских игр. Барон и сам проголосовал за СССР, и подключил своих родственников из Финляндии, и лично уговаривал членов МОК довериться советской заявке. В СССР оценили усилия фон Фальц-Фейна. Министр спорта Сергей Павлов "приоткрыл Железный занавес" и помог организовать неофициальный визит белоэмигранта на свою Родину.

Русский патриот.

Что могло беспокоить человека, у которого есть и деньги, и титул, и признание в мире? Белая береза под окном лихтенштейнского домика барон фон Фальц-Фейна тоскливо напоминала ему о своей стране. В 1980-х барон начал возвращать в СССР утраченные культурные ценности. Он и сам не мог дать объяснение этому странному порыву: "Вы лишили меня Родины, но я всё равно вас люблю".

Эдуард Александрович сам ездил по миру и скупал книги, картины, антикварные ценности. Благодаря его усилиям в Россию вернулись творения Репина, Коровина, Бенуа и многих других художников и скульпторов. На свои деньги он полностью воссоздал Мальтийскую капеллу в здании Суворовского училища. Особо пылко он искал и Янтарную комнату. Увы, даже энергичному барону удалось отыскать лишь комод и одну из мозаик.