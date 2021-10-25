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Получал орден от Путина, помог СССР принять Олимпиаду и возвращал реликвии в Россию. Кем был русский барон доживший до 106 лет?

Получал орден от Путина, помог СССР принять Олимпиаду и возвращал реликвии в Россию. Кем был русский барон доживший до 106 лет? (5 фото)

Автор:
25 октября 2021 23:25
Метки: интересно   история   люди   факты   
396
5

Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн прожил всего 5 лет в России и 101 год за границей. Но, кажется, он всегда был вместе с Родиной. Он видел Николая II и был свидетелем Октябрьской революции, помог СССР получить Олимпиаду-80 и возвращал домой бесценные памятники истории и культуры. Лишь на сотом десятке после получения ордена из рук Путина Эдуард Александрович почувствовал себя "опять настоящим русским".

Барон из дворянской семьи.

Эдуард фон Фальц-Фейн родился на Херсонщине еще в Российской империи в 1912 году. Он был со всех сторон окружен благородными корнями. Семейство Фальц-Фейнов прибыло в Россию еще при Екатерине Великой, и за годы честного труда они стали одними из крупнейших помещиков юга страны. Во владения Фальц-Фейнов до Первой Мировой войны заглядывал сам император Николай II. Тогда-то двухлетний Эдик и удостоился чести посидеть на коленках у самодержца всероссийского.

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По матушке Эдуард фон Фальц-Фейн принадлежал к другому славному русскому роду - Епанчиных. Его дед Николай Епанчин был известным генералом и заведовал столичным Пажеским корпусом. В 1917 году Эдуард с родителями находились в Петербурге, когда к ним в дом ворвались революционеры. В следующем году семья Фальц-Фейнов была вынуждена раз и навсегда оставить свою Родину.


"Сувенирный король" княжества Лихтенштейн.

В эмиграции Фальц-Фейнам пришлось заново искать свое место в мире. В 7-летнем возрасте Эдуард Александрович остался без отца. Под свое крыло Фальц-Фейна взял дедушка генерал Епанчин, также эмигрировавший в Европу. Приютил дворянское семейство князь Лихтенштейна. Он когда-то был в гостях у Фальц-Фейнов в России и пообещал помочь в случае чего. Правитель не просто остался верен своим словам, но и присвоил Эдуарду баронский титул - аналогичный дворянскому в княжестве Лихтенштейн.

До войны Эдуард Александрович работал спортивным журналистом и даже видел Адольфа Гитлера на Олимпиаде в Берлине. До войны энергичный лихтенштейнский барон даже организовал олимпийский комитет в своем княжестве. В руинах войны спорт в Европе был никому не нужен, поэтому Эдуард фон Фальц-Фейн задумал открыть в столице княжества сувенирный магазинчик. В мирное время в Альпы потянулись туристы. В Лихтенштейне они неизменно приезжали в магазин "сувенирного короля", который со своим аристократическим обаянием и знанием 6 языков мог продать что угодно.


Уговаривал голосовать за Москву при выборах столицы Олимпиады-80.

Сувенирный и туристический бизнес принесли барону большие деньги. Начиная с 1950-х он стал энергично развивать спорт в княжестве. В 1970-х Эдуард Александрович пригласил горнолыжников брата и сестру Венцелей из Германии. Он помог перспективным спортсменам, а они отблагодарили его - на Зимних Играх 1980 года Венцели принесли Лихтенштейну 2 золотые и 2 серебряные медали. Это была сенсация: крохотное княжество в медальном зачете опередило традиционно "зимних" Норвегию, Канаду и Финляндию.

1980-й олимпийский год стал знаменательным для Эдуарда Александровича. Именно он сыграл не последнюю роль в том, чтобы в разгар Холодной войны Москва получила право проведения Олимпийских игр. Барон и сам проголосовал за СССР, и подключил своих родственников из Финляндии, и лично уговаривал членов МОК довериться советской заявке. В СССР оценили усилия фон Фальц-Фейна. Министр спорта Сергей Павлов "приоткрыл Железный занавес" и помог организовать неофициальный визит белоэмигранта на свою Родину.


Русский патриот.

Что могло беспокоить человека, у которого есть и деньги, и титул, и признание в мире? Белая береза под окном лихтенштейнского домика барон фон Фальц-Фейна тоскливо напоминала ему о своей стране. В 1980-х барон начал возвращать в СССР утраченные культурные ценности. Он и сам не мог дать объяснение этому странному порыву: "Вы лишили меня Родины, но я всё равно вас люблю".

Эдуард Александрович сам ездил по миру и скупал книги, картины, антикварные ценности. Благодаря его усилиям в Россию вернулись творения Репина, Коровина, Бенуа и многих других художников и скульпторов. На свои деньги он полностью воссоздал Мальтийскую капеллу в здании Суворовского училища. Особо пылко он искал и  Янтарную комнату. Увы, даже энергичному барону удалось отыскать лишь комод и одну из мозаик.

Эдуард фон Фальц-Фейн стал одним из первых "рукопожатных" эмигрантов в СССР еще до Перестройки. Ему присвоили орден Дружбы народов, а советские астрономы даже назвали малую планету в его честь. В 2002 году Эдуарда Александровича пригласили в Кремль и вручили орден Почета - редко кто из иностранцев удостаивался такой чести. Получив награду из рук Путина, барон заявил, что вновь почувствовал себя "опять настоящим русским".


Эдуард Александрович даже на сто первом десятке сохранял бодрость разума. Секреты своего долголетия он объяснял скромностью в еде, хорошим сном и влиянием красивых женщин. Барона не стало в 2018 году. Большую часть жизни он не жил в России, у него не было паспорта с двуглавым орлом. Но он никогда не расставался с Россией в своем сердце, а поэтому был истинным патриотом нашей страны.

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Метки: интересно   история   люди   факты   
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9k
Sasa 8 часов назад
Бывают же люди, человеки! А есть нелюди, уроды, живущие в своей стране и ненавидящие ее до судорог! Именно страну, ну и попутно живущих и правящих в ней.
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Да, выдающийся был человек. Помню несколько его интервью, где он очень интересно и с большим юмором рассказывал про свою жизнь.
Увы, старость всех делает беспомощными , и миллионеров, и баронов...
Эдуард Александрович погиб из-за халатности окружающих дебилов: сгорел заживо или задохнулся.
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3k
Мангуст 7 часов назад
"Эдуард Александрович даже на сто первом десятке сохранял бодрость разума" - то есть возраст дедушки за 1000 лет перевалил?
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