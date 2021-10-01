8 странных привычек и наклонностей королевских особ

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Всегда интересно изучить что-то из истории, а особенно - о выдающихся личностях прошлого. Но и у этих людей были свои секреты и странности. У некоторых представителей королевских семей и знати, несмотря на высокое положение в обществе, были весьма странные наклонности и необычные привычки. Узнаем о некоторых из них.
Император Юстин II кусал подданных
Юстин II стал византийским императором в 565 году. Девять лет спустя у него начали проявляться признаки снижения умственных способностей, и со временем его поведение становилось тревожным и непредсказуемым. Он мог бегать по дворцу, выть, как животное, пытался прыгать из окон, заползал под кровать. Самой странной, пожалуй, была его привычка кусать своих слуг.
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Николай I не мог жить без соленых огурцов
Николай I стал Всероссийским императором 19 ноября 1825 года. Он был известен довольно здоровым образом жизни - никогда не пил алкоголь, не курил, и сидел на диете без сахара. Больше всего он обожал есть соленые огурцы. По ведомости 1840 года, на завтрак Николай Павлович съедал пять соленых огурчиков с хлебом и чашкой чая, а на ужин пил рассол.
Яков I ненавидел мыться
Когда Якову I было чуть больше года, после свержения с престола его матери Марии, он стал королем Шотландии. Почти 20 лет спустя он стал королем Англии после смерти Елизаветы I. Необычный факт о нем - он не любил мыться, и всячески избегал воды и купания. А вместо того, чтобы помыть руки, он протирал кончики пальцев слегка влажным концом салфетки.
Хуана I Безумная год жила с телом умершего мужа
Мать испанского короля Карла V, Хуана I Безумная, была замужем за Филиппом IV Красивым. Она была очень привязана к мужу - настолько сильно, что отказалась хоронить его после его смерти. Вместо этого она держала его тело в своей спальне и весь год жила рядом с ним, относясь как к живому. Слуг Хуаны заставляли относиться к его телу с уважением, как к живому королю. Она велела не подпускать к нему женщин из страха, что их одолеет похоть.
Король Людовик XIV ходил в туалет при слугах
Король Людовик XIV - один из самых молодых правителей в истории, взошедший на трон всего в четыре года. Он известен тем, что совсем не стеснялся своих подданных - он переодевался при них, и ходил в туалет. Людовик также не любил мыться (он делал это всего три раза в жизни), и у него были специальные слуги, которые создавали для него духи.
Генрих VIII
Бывший король Англии Генрих VIII тоже очень серьезно относился к своим походам в туалет. Одним из его указов было введение новой должности: смотрителя за туалетом. Хотя работа может показаться отвратительной, это была одна из наиболее востребованных должностей при английском дворе. Смотрителя селили во дворце и платили высокую зарплату. Обязанностью смотрителя было ходить за королем с переносным туалетом - чтобы он мог сделать свои дела, куда бы ни пошел.
Мария Элеонора Бранденбургская спала с сердцем мужа
Хуана I Безумная была не единственной, кто отказывался разлучаться с мертвым мужем. Королева Мария Элеонора Бранденбургская тоже отличалась странностями. Когда ее супруг, Густав II Адольф, скончался, она вырвала его сердце из груди, поместила в золотую шкатулку и поставила возле своей кровати.
Королева Елизавета I
Елизавета I была королевой 45 лет, в течение которых страдала от оспы, и ее лицо было покрыто шрамами. Чтобы скрыть последствия болезни, он использовала косметику с содержанием токсичных химикатов - свинцовых белил, мышьяка, ртути. Ее лицо буквально "отравляло" все ее тело.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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