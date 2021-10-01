8 странных привычек и наклонностей королевских особ

Мать испанского короля Карла V, Хуана I Безумная, была замужем за Филиппом IV Красивым. Она была очень привязана к мужу - настолько сильно, что отказалась хоронить его после его смерти. Вместо этого она держала его тело в своей спальне и весь год жила рядом с ним, относясь как к живому. Слуг Хуаны заставляли относиться к его телу с уважением, как к живому королю. Она велела не подпускать к нему женщин из страха, что их одолеет похоть.