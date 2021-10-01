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8 странных привычек и наклонностей королевских особ

8 странных привычек и наклонностей королевских особ (9 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   буржуазия   интересно   история   королевская семья   короли   люди   факты   
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Всегда интересно изучить что-то из истории, а особенно - о выдающихся личностях прошлого. Но и у этих людей были свои секреты и странности. У некоторых представителей королевских семей и знати, несмотря на высокое положение в обществе, были весьма странные наклонности и необычные привычки. Узнаем о некоторых из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   буржуазия   интересно   история   королевская семья   короли   люди   факты   
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aolti 16 минут назад
...на завтрак Николай Павлович съедал пять соленых огурчиков с хлебом и чашкой чая, а на ужин пил рассол...

На утро, я так подозреваю, лицо Николая Палкина было гладкое, как яичко, от выпитого количества воды после рассола, ни одной морщинки.
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