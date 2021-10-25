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16 фото в нужный момент, которые люди хотели бы забыть и никогда не повторять

16 фото в нужный момент, которые люди хотели бы забыть и никогда не повторять (17 фото)

Автор:
25 октября 2021 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: в нужный момент   за секунду до   поймал момент   прикол   фотограф золото   
1033
17

Фото в нужный момент получаются самые живые. На них правда людям и животных достается порой неслабо, зато воспоминания и неповторимый кадр обеспечены.

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Метки: в нужный момент   за секунду до   поймал момент   прикол   фотограф золото   
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2  комментария
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17k
Александр Сучков 12 минут назад
Тупая подборка. Особенно- "суровые свадьбы России". Автор, ты где среди "носов" там Россию то увидел?
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Sandmännchen (DDR) 2 секунды назад
Будь осторожен, всяк сюда входящий – не дай себя убить об потолок! (... о безопасности натяжного потолка...)

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