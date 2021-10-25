16 фото в нужный момент, которые люди хотели бы забыть и никогда не повторять

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Фото в нужный момент получаются самые живые. На них правда людям и животных достается порой неслабо, зато воспоминания и неповторимый кадр обеспечены.
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