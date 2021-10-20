Знакомство с девушкой пошло не по плану: парни, которые одной дурацкой фразой испортили впечатление о себе

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Парни, когда хотят заинтересовать девушек, иногда совершают изощренные и нелепые поступки. И вот подкаты в интернете - это как раз один из способов не начать, а закончить знакомство. Фраза "Вашей маме зять не нужен"- по сравнению с подкатами из этого поста покажется даже интересной.
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А вы знакомитесь в интернете?
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* про советы не в смысле хамить и прямо требовать секса, а честнее подходить к вопросу знакомства и не скрывать цели знакомства.