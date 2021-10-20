FISHKINET
Сообщество Юмор 13034 поста • 2738 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Знакомство с девушкой пошло не по плану: парни, которые одной дурацкой фразой испортили впечатление о себе

Знакомство с девушкой пошло не по плану: парни, которые одной дурацкой фразой испортили впечатление о себе (16 фото)

Автор:
20 октября 2021 13:53
Сообщество : Юмор
Метки: знакомства   знакомства в Интернете   идиоты   пикап мастер   подкатил   прикол   смешно   
3474
16

Парни, когда хотят заинтересовать девушек, иногда совершают изощренные и нелепые поступки. И вот подкаты в интернете - это как раз один из способов не начать, а закончить знакомство. Фраза "Вашей маме зять не нужен"- по сравнению с подкатами из этого поста покажется даже интересной.

×


А вы знакомитесь в интернете?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: знакомства   знакомства в Интернете   идиоты   пикап мастер   подкатил   прикол   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
сёмик патрик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сёмик патрик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Час назад
Лучше следовать заветам Ржевского. А словоблудие оставить героям поста.

* про советы не в смысле хамить и прямо требовать секса, а честнее подходить к вопросу знакомства и не скрывать цели знакомства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях Дурацкие футболки с надписями, которые неуместны в любой ситуации Дурацкие футболки с надписями, которые неуместны в любой ситуации Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1191



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
2
49
Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
Понты дороже... здравого смысла
3
132
Понты дороже... здравого смысла
Набирающие популярность в сообществах
Два взгляда на смерть
2
15
Два взгляда на смерть
Грустишь? Заведи дома цветочек
0
0
Грустишь? Заведи дома цветочек
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#автомир#животные#Разное#познавательно#интересное#актеры#новости#прикольные
#Юмор#прикол#Ynews#люди#подборка#аварии#фотографии#картинки#позитив#спорт
#фото#автомобили#история#кино#Россия#дтп#авто аварии#найдено на ebay#СССР#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться