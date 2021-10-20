Знакомство с девушкой пошло не по плану: парни, которые одной дурацкой фразой испортили впечатление о себе

Парни, когда хотят заинтересовать девушек, иногда совершают изощренные и нелепые поступки. И вот подкаты в интернете - это как раз один из способов не начать, а закончить знакомство. Фраза "Вашей маме зять не нужен"- по сравнению с подкатами из этого поста покажется даже интересной.