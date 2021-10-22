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Ничто не может испортить хороший отпуск. Даже без денег можно отдохнуть. Подборка убойных ситуаций от тех, кто бюджетно отдохнул. Ну или сделал вид, что отдохнул...
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Моя мечта. Но жена и дети не понимают такой отдых и приходится куда то ехать.