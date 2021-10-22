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Денег нет, но мы загораем

Денег нет, но мы загораем (16 фото)

Автор:
22 октября 2021 10:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   отдых   отпуск   перелёт   подборка   прикол   
2522
16
Ничто не может испортить хороший отпуск. Даже без денег можно отдохнуть. Подборка убойных ситуаций от тех, кто бюджетно отдохнул. Ну или сделал вид, что отдохнул...
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Метки: Юмор   отдых   отпуск   перелёт   подборка   прикол   
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8  комментариев
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5k
Сергей 46 минут назад

Моя мечта. Но жена и дети не понимают такой отдых и приходится куда то ехать.
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Enotko Ytko Минуту назад
Комментарий к фото
интересно, тут есть люди которые знают что такое бек -енд и для чего его нужно разрабатывать?
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4k
Ыукп 16 минут назад
Пф-ффф. Слабаки. Можно по дороге и на Марс с Юпитером попасть.
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11k
Bill 19 минут назад
Бюджетное путешествие из Парижа в Нью-Йорк на автомобиле.
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57k
Парагвайский шпион 42 минуты назад
Если допустить, что Каникулы Бонифация это режиссерский вымысел, а на самом деле Лев закусывал неграми - вместе с бабушкой, но отдохнул он, в целом неплохо.
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621
Добрыня Час назад
У Бонифация были каникулы, а не отпуск.
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