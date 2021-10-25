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Наталия Орейро и еще один член ее семьи стали гражданами России

Наталия Орейро и еще один член ее семьи стали гражданами России (2 фото)

Автор:
25 октября 2021 18:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сигал   актриса   гражданство   депардье   знаменитость   орейро   певица   сериал   
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Уругвайская певица и актриса пополнила список зарубежных знаменитостей, получивших гражданство РФ в последние годы. Этот шаг она сделала не в одиночестве…
На официальном портале правовой информации появился указ президента РФ о получении гражданства России певицей и актрисой Наталией Орейро и её сыном Мерлином Атауальпа. Об этом рассказало издание RT на русском.

Наталия родом из Уругвая, дата рождения — 9 мая 1977 года. Российскому зрителю известна по аргентинскому сериалу «Дикий ангел». Он завоевал широкую популярность во всем мире. А у себя на родине певицу и актрису ценят еще и как общественного деятеля, она посол доброй воли в своем регионе
При этом Наталия Орейро по отзывам и рейтингам местных СМИ остается одной из самых сексуальных женщин Латинской Америки. А еще она любит футбол и является ярой болельщицей.

Напомним: российское гражданство за последние годы получили французский актер Жерар Депардье и его американский коллега Стивен Сигал, Боксер Рой Джонс-младший (США), итальянский пианист и дирижер Фабио Мастранджело, его греческий собрат по профессии Теодор Курентзис, сербский актер Милош Бикович и ряд других артистов, спортсменов, иных медийных личностей зарубежья.

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Метки: Сигал   актриса   гражданство   депардье   знаменитость   орейро   певица   сериал   
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36  комментариев
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6k
SR Час назад
Попробуйте получить гражданство будучи русским, живущим в Казахстане. Ваших родителей в 30 - 40-ые Родина-мать отправила осваивать целину, да там и забыла. А родители - коренные москвичи. В те годы выбор был очень прост, не хочешь в Казахстан - поедешь в Соловки. А сейчас, их дети, рождённые в Казахстане не могут получить российское гражданство. Зато гражданство раздается любому отребью, желающими убежать от налогов... Здорово...
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
Теперь ей бесплатно дадут шапку -ушанку,медведя на цепи и участок под строительство в Сибири
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28k
LEPA 3 минуты назад
Следующий на очереди наверное Мыкола. Уже привыкает по маленьку.

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43k
Alex Ivanov 21 минуту назад
Изначально эта песня была на русском и испанском. Англофонов напрягло)
Ссылка www.youtube.com
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43k
Alex Ivanov 22 минуты назад
Изначально эта песня была вообще только на русском и испанском)
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17k
Vital Idol Полчаса назад
дальневосточный гектар будет осваивать?! какие же тупые, думают что эта новость произведёт на кого-то впечатление!!!
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119k
arek14 Полчаса назад
В Саранск за вакциной.
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5k
Ruk 46 минут назад
радость то какая!
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121k
DeOrio 49 минут назад
Наташка НАШ!
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672
Ivan 57 минут назад
Интересно для сравнения сколько выехали из России?
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435
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Налоги. Только налоги и ничего больше.
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36k
Alex Час назад
Хорошенькая
Ссылка youtu.be
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566
Mazter Час назад
Я был бы наверное безмерно счастлив если бы действительно, как во времена царской России к нам ехали талантливые люди работать и жить потому что им тут для этого создавались все условия.
Но к сожалению сальдо по интеллекту и таланту жестко отрицательное, на одного приезжего сотни убывших мозгов и талантов.
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862
Ольга 2 часа назад
Пусть будет. Но лучше бы упростили получение гражданства нашим соотечественникам из-за рубежа.
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42k
Элек Мек 2 часа назад
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Бл"дь, уж кем-кем,а гордиться Сигалом и Депардье-днище. Один садюга конченный по жизни,другой жопой в юности подторговывал...
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Комментарий удален. Причина: порнография
22k
5k
Ya 2 часа назад
В своих странах им просто надоели 3,14.оры, негры и некоторые абсурдные законы.
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315
Sergei 2 часа назад
И только дорогие соотечественники не проживающие в РФ, получить его не могут.
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939
Сергей Ковалев 2 часа назад
Оставив в стороне какая она распрекрасная и талантливая ,в сухом остатке получим...

Да от налогов она "петляет".
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