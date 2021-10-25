Наталия Орейро и еще один член ее семьи стали гражданами России

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Уругвайская певица и актриса пополнила список зарубежных знаменитостей, получивших гражданство РФ в последние годы. Этот шаг она сделала не в одиночестве…
На официальном портале правовой информации появился указ президента РФ о получении гражданства России певицей и актрисой Наталией Орейро и её сыном Мерлином Атауальпа. Об этом рассказало издание RT на русском.
Наталия родом из Уругвая, дата рождения — 9 мая 1977 года. Российскому зрителю известна по аргентинскому сериалу «Дикий ангел». Он завоевал широкую популярность во всем мире. А у себя на родине певицу и актрису ценят еще и как общественного деятеля, она посол доброй воли в своем регионе
Наталия родом из Уругвая, дата рождения — 9 мая 1977 года. Российскому зрителю известна по аргентинскому сериалу «Дикий ангел». Он завоевал широкую популярность во всем мире. А у себя на родине певицу и актрису ценят еще и как общественного деятеля, она посол доброй воли в своем регионе
При этом Наталия Орейро по отзывам и рейтингам местных СМИ остается одной из самых сексуальных женщин Латинской Америки. А еще она любит футбол и является ярой болельщицей.
Напомним: российское гражданство за последние годы получили французский актер Жерар Депардье и его американский коллега Стивен Сигал, Боксер Рой Джонс-младший (США), итальянский пианист и дирижер Фабио Мастранджело, его греческий собрат по профессии Теодор Курентзис, сербский актер Милош Бикович и ряд других артистов, спортсменов, иных медийных личностей зарубежья.
Напомним: российское гражданство за последние годы получили французский актер Жерар Депардье и его американский коллега Стивен Сигал, Боксер Рой Джонс-младший (США), итальянский пианист и дирижер Фабио Мастранджело, его греческий собрат по профессии Теодор Курентзис, сербский актер Милош Бикович и ряд других артистов, спортсменов, иных медийных личностей зарубежья.
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Но к сожалению сальдо по интеллекту и таланту жестко отрицательное, на одного приезжего сотни убывших мозгов и талантов.
Да от налогов она "петляет".