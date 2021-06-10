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Актёры и актрисы, которые сыграли роли себя и близнеца в сериалах

Актёры и актрисы, которые сыграли роли себя и близнеца в сериалах (15 фото)

Автор:
10 июня 2021 08:17
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   двойник   знаменитости   кино   сериал   
358
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Присутствие в кино близнецов или двойников — довольно частый сценарный ход, которым пользуются киношники для создания интересного сюжета. Перед вами подборка актёров и актрис, сыгравших себя и своих близнецов в сериалах.

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Метки: актер   актриса   двойник   знаменитости   кино   сериал   
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