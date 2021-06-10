Актёры и актрисы, которые сыграли роли себя и близнеца в сериалах

Присутствие в кино близнецов или двойников — довольно частый сценарный ход, которым пользуются киношники для создания интересного сюжета. Перед вами подборка актёров и актрис, сыгравших себя и своих близнецов в сериалах.
Как известно, сериалы в отличие от полнометражных фильмов не могут похвастаться большими бюджетами, но и в них создатели могут побаловать зрителей некоторыми техническими трюками. Например, созданием двойника актёра или актрисы, у которых в жизни нет никаких братьев/сестёр-близнецов. В последние годы с упрощением использования CGI и других компьютерных преображений дублирование актёров внутри одного кадра стало обычным делом. А ведь это раскрывает перед создателями сериалов множество интересных сюжетных возможностей!
В подборке учитывались только те случаи, когда лица обоих близнецов было видно в кадре.
1. Марк Руффало в мини-сериале «Я знаю, что это правда» (2020)
Актёр играет братьев-близнецов Доминика и Томаса Бёрдси.
2. Сара Мишель Геллар в сериале «Двойник» (2011-2012)
Актриса играет сестёр-близнецов Бриджит Келли и Шиван Мартин.
3. Пол Радд в сериале «Ужиться с самим собой» (2019-…)
Актёр играет главного героя сериала Майлза Эллиота и двух его клонов.
4. Дж. К. Симмонс в сериале «Двойник» (2017-2019)
Актёр играет главного героя Говарда Силка и его двойника-оперативника из параллельного измерения.
5. Татьяна Маслани в сериале «Тёмное дитя» (2003-2017)
Актриса играет главную героиню сериала Сару Мэннинг и нескольких её клонов.
6. Том Эллис в сериале «Люцифер» (2016-…)
Актёр сыграл роли Люцифера Морнингстара и Архангела Михаила.
7. Тройэн Беллисарио в сериале «Милые обманщицы» (2010-2017)
Актриса играет Спенсер Хастингс и её сестру-близнеца Алекс Дрейк, которая появляется в последней серии.
8. Джеймс Франко в сериале «Двойка» (2017-2019)
Актёр играет роль близнецов Винсента и Фрэнки Мартино.
9. Юэн Макгрегор в сериале «Фарго» (2014-…)
Актёр играет братьев Эммита и Рэя Стасси.
10. Сэм Андервуд в сериале «Последователи» (2013-2015)
Актёр играет братьев Люка и Марка Грея.
11. Ясмин Эл Массри в сериале «Куантико» (2015-2018)
Актриса играет близнецов Нину и Рейну Амин.
12. Глория Пирес в сериале «Секрет тропиканки» (1993)
Актриса играет сестёр Ракел Араужу-Асунсон и Рут Араужу.
13. Александра Чандо в сериале «Игра в ложь» (2011-2013)
Актриса играет сестёр-близняшек Саттон Мёрсер и Эмму Беккер.
14. Лиза Кудроу в сериале «Друзья» (1994-2004)
Актриса играет Фиби Буффе и её сестру-близнеца Урсулу.
Источник:
- 12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры
- Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет
- Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова
- Как выглядит и чем занимается жених Пуговки: Коля из "Папиных дочек"
- Первая профессиональная фотосессия знаменитых актёров и актрис
Понравилось11