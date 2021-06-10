Актёры и актрисы, которые сыграли роли себя и близнеца в сериалах

Как известно, сериалы в отличие от полнометражных фильмов не могут похвастаться большими бюджетами, но и в них создатели могут побаловать зрителей некоторыми техническими трюками. Например, созданием двойника актёра или актрисы, у которых в жизни нет никаких братьев/сестёр-близнецов. В последние годы с упрощением использования CGI и других компьютерных преображений дублирование актёров внутри одного кадра стало обычным делом. А ведь это раскрывает перед создателями сериалов множество интересных сюжетных возможностей!

В подборке учитывались только те случаи, когда лица обоих близнецов было видно в кадре.

1. Марк Руффало в мини-сериале «Я знаю, что это правда» (2020)