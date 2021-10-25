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Глава Роскосмоса выразил надежду на сотрудничество с компанией Илона Маска

Глава Роскосмоса выразил надежду на сотрудничество с компанией Илона Маска (2 фото)

Автор:
25 октября 2021 17:45
Сообщество : Факты
Метки: mask   Рогозин   Союз   дрэгон   дубай   мкс   роскосмос   сотрудничество   
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Дмитрий Рогозин надеется, что в будущем российские космонавты смогут летать на МКС на Crew Dragon, а американские — как и раньше, на наших «Союзах». А в НАСА ждут ответных жестов от России в партнерстве по окололунной станции Gateway.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин лестно отозвался об американском конкуренте, компании Space X. Она достойна уважения, сказал Рогозин, специалисты Илона Маска создали надежные ракеты с возвращаемой первой ступенью. К настоящему времени Crew Dragon уже достаточно обкатаны в космосе. Теперь и наши космонавты могут использовать эти ракеты для полетов на МКС. А заокеанские партнеры по-прежнему могут летать на наших «Союзах».
Российские «Союзы» пока что остаются более дешевыми, нежели аналоги космических кораблей в других странах. Но опыт SpaceX, безусловно, достоин признания, уважения и изучения, считает глава Роскосмоса. Об этом Рогозин говорил в своем выступлении на международном астронавтическом конгрессе, что проходит в Дубае.

Было также отмечено, что грядут предметные переговоры по этому вопросу с представителем NASA, причем, в ближайшей перспективе. Со своей стороны, глава NASA Билл Нельсон еще в августе публично высказался о желании партнерства с Россией в вопросах создании окололунной станции Gateway.

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Метки: mask   Рогозин   Союз   дрэгон   дубай   мкс   роскосмос   сотрудничество   
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14k
Ser Час назад
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22k
Дмитрий 10 минут назад
Этот мудак убил русскую космонавтику.
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1k
Нудник Шпилкес 15 минут назад
а че там на счет батутов?
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Рогозин просится на батут! О как!
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10k
Иван Васильевич Час назад
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51
Vargard Час назад
А Маску все это зачем? Какой профит он сможет с этого поиметь? Научный? Нет. Технический? Нет. Финансовый? Нет. Фантазии
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28k
Антон Час назад
Ну вот как тут удержаться, когда вы постоянно подкидываете новые пробивающие очередное дно новости? Если я не ошибаюсь, это человек, заявлявший о батутах и смеявшийся над Маском? Теперь униженно просит его о сотрудничестве? Позорище...
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Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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