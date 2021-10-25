Глава Роскосмоса выразил надежду на сотрудничество с компанией Илона Маска

Дмитрий Рогозин надеется, что в будущем российские космонавты смогут летать на МКС на Crew Dragon, а американские — как и раньше, на наших «Союзах». А в НАСА ждут ответных жестов от России в партнерстве по окололунной станции Gateway.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин лестно отозвался об американском конкуренте, компании Space X. Она достойна уважения, сказал Рогозин, специалисты Илона Маска создали надежные ракеты с возвращаемой первой ступенью. К настоящему времени Crew Dragon уже достаточно обкатаны в космосе. Теперь и наши космонавты могут использовать эти ракеты для полетов на МКС. А заокеанские партнеры по-прежнему могут летать на наших «Союзах».

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