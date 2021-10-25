Глава Роскосмоса выразил надежду на сотрудничество с компанией Илона Маска

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Дмитрий Рогозин надеется, что в будущем российские космонавты смогут летать на МКС на Crew Dragon, а американские — как и раньше, на наших «Союзах». А в НАСА ждут ответных жестов от России в партнерстве по окололунной станции Gateway.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин лестно отозвался об американском конкуренте, компании Space X. Она достойна уважения, сказал Рогозин, специалисты Илона Маска создали надежные ракеты с возвращаемой первой ступенью. К настоящему времени Crew Dragon уже достаточно обкатаны в космосе. Теперь и наши космонавты могут использовать эти ракеты для полетов на МКС. А заокеанские партнеры по-прежнему могут летать на наших «Союзах».
Российские «Союзы» пока что остаются более дешевыми, нежели аналоги космических кораблей в других странах. Но опыт SpaceX, безусловно, достоин признания, уважения и изучения, считает глава Роскосмоса. Об этом Рогозин говорил в своем выступлении на международном астронавтическом конгрессе, что проходит в Дубае.
Было также отмечено, что грядут предметные переговоры по этому вопросу с представителем NASA, причем, в ближайшей перспективе. Со своей стороны, глава NASA Билл Нельсон еще в августе публично высказался о желании партнерства с Россией в вопросах создании окололунной станции Gateway.
Было также отмечено, что грядут предметные переговоры по этому вопросу с представителем NASA, причем, в ближайшей перспективе. Со своей стороны, глава NASA Билл Нельсон еще в августе публично высказался о желании партнерства с Россией в вопросах создании окололунной станции Gateway.
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Вы присутствует только в новостях про Россиию и вечно льете свое лживое и трусливое говно. Не нравится что-то, молчите, Ваше мнение тут уже известно всем. Все уже знают, что вы русофоб, лжец и трус.
Каждую новость любовно обсасывает, сидит у себя и истекает слюной по российским реалиям, коих в его родном Казахстане нет и не предвидится еще десятки лет.
Да и почему бы не предложить сотрудничество?