Рогозин отметил опасность для Земли в терраформировании Марса

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Не дают покоя главе "Роскосмоса" высказывания Илона Маска об освоении красной планеты.
Ещё в 2015 году Маск предположил, что изменить ситуацию на Марсе можно с помощью бомбардировки термоядерными ракетами ледяных шапок на полюсах планеты. По мнению Маска, это позволит выпустить большое количество углекислого газа, который приведёт к парниковому эффекту и разогреет планету, сделав ее более подходящей для пребывания там людей (терраформирование). Маск то отказывался от этой идеи, то возвращался к ней. Рогозин же, не уставая, повторял, что Маск задумал, что-то коварное! Об этом глава Роскосмоса и Соловьёву рассказывал и в твиттере писал.
Но вот опять мысль о бомбардировании ядерными зарядами Марса посетила Дмитрия Олеговича. Видимо, скоро можно будет ждать песню по этому поводу.
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А пока же пользователи в сети уже не первый год спорят, как же лучше будет осваивать красную планету.
Нет, это не Земля.— alkanavt (@alkanavt1) March 16, 2021
Так выглядел бы Марс сегодня, если бы на нем еще была вода💦 в жидком состоянии (или в будущем, если терраформирование завершится успешно). pic.twitter.com/Mg7SJAMCl2
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Там все такие, как и их "талантливые" дети.
Добавлю еще, что на сегодняшний день неизвестен объем этих полярных шапок. И чего они там смогут высвободить. Даже если магнитное поле не учитывать. Сдует то все равно не мгновенно, а там может и придумают как магнитное поле восстановить. Но может тупо не хватить залежей этого льда.
Это невозможно в принципе.
И ладно бы об этом говорили гуманитарии-фантасты, но меня удивляет когда такую чушь несут люди близкие к науке и технологиям.
Хотя с Марсом, конечно, дичь полнейшая. Со срачем тут бы разобраться, а не хрен пойми где обустраиваться.
Рогозинский, чистые понты. Ну и понятно, чтобы начальнику понравилось, а тот сам понтоваться любит.
Лучше бы и дальше зигавал на русских маршах, больше бы пользы было. Всмысле, меньше вреда...