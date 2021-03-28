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Рогозин отметил опасность для Земли в терраформировании Марса

Рогозин отметил опасность для Земли в терраформировании Марса (8 фото)

Автор:
28 марта 2021 11:22
Сообщество : Космос
Метки: mask   Рогозин   космос   марс   терраформирование   ядерное оружие   
1492
8
Не дают покоя главе "Роскосмоса" высказывания Илона Маска об освоении красной планеты.
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Метки: mask   Рогозин   космос   марс   терраформирование   ядерное оружие   
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17  комментариев
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4k
Михаил 11 минут назад
Тут корабль снять с мели не могут.. Куда там до терраформирования целой планеты.
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9k
gnyS i 6 минут назад
Если всего бояться то мы так и будем ковыряться на земле, а когда кончатся ресурсы уже не останется шансов вырваться с этой планеты.
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18k
harrrysson 7 минут назад
как всем хомякам анального и майдаунам не даёт покоя Рогозин то )) постоянно про него тут пишут ))
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5k
Olga Raudis 9 минут назад
У пендосов, похоже, на все глобальные проблемы одно решение - атомная бомба.
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249
Волк Тамбовский 20 минут назад
Самое безопасное занятие для Земли - разворовывание бюджета России.
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
А я отметил опасность Рогозина для Роскосмоса, но что толку...
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12k
Алексей Полчаса назад
А что вы хотите от чиновника, не имеющего профильного образования и вставшего на должность по принципу близости к гаранту?
Там все такие, как и их "талантливые" дети.
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1k
Andrey G Алексей 6 минут назад
Хорошо, что ильюша и ракетостроитель, и автомобилесстроитель, и химик-создатель батарей, и гиперлупист (хз куда это отнести), и просто молодец. Но это, как мы знаем, другое.
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624
Гарик 52 минуты назад
Терраформирование на Марсе? Казалось бы Маск должен знать, что у Марса нет своего магнитного поля. Ядро планеты давно остыло и уже не работает как динамо-машина. Солнечный ветер унесёт весь углекислый газ который он там собрался высвобождать, как, в своё время, унёс 99% атмосферы планеты. Так шта это либо пиар, либо...
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8k
БарНалей Гарик 13 минут назад
Опередил.
Добавлю еще, что на сегодняшний день неизвестен объем этих полярных шапок. И чего они там смогут высвободить. Даже если магнитное поле не учитывать. Сдует то все равно не мгновенно, а там может и придумают как магнитное поле восстановить. Но может тупо не хватить залежей этого льда.
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13k
Роман Час назад
Терраформирование - это нелепые бредни.
Это невозможно в принципе.
И ладно бы об этом говорили гуманитарии-фантасты, но меня удивляет когда такую чушь несут люди близкие к науке и технологиям.
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1k
rezus_44 Час назад
Комментарий к фото
Эта овца безмозглая понимает остатком ущербного мозга что именно благодаря "совковым" наработкам Россия смогла в короткое время сделать вакцину от короны ? Пусть американской "лучшей в мире" привьётся , сраная дура
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5k
Али Ди 2 часа назад
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Чем отметил? Новой песней? ))))
Хотя с Марсом, конечно, дичь полнейшая. Со срачем тут бы разобраться, а не хрен пойми где обустраиваться.
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394
Юрий 2 часа назад
У этих субъектов разные цели их хайпа... Маск за ради доходов своих компаний и реализации амбициозных проектов, ну в какой то степени.

Рогозинский, чистые понты. Ну и понятно, чтобы начальнику понравилось, а тот сам понтоваться любит.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Хорошо что на Марсе нет жизни. А то пиндосня и там устроила бы геноцид
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2k
Ivan 2 часа назад
Клоун космических маштабов-этот Рогозин. Но до Жирика не дотякивает. Если Жирик говном опплевывал все и вся, то этот- только пендаскую космическую программу.
Лучше бы и дальше зигавал на русских маршах, больше бы пользы было. Всмысле, меньше вреда...
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