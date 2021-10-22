Трудовой беспредел: почти три миллиона россиян оказались без работы

Это худший показатель за последние девять лет. При этом, число богатейших россиян — тех, кто зарабатывает больше 1 мил. рублей в месяц — выросло на 51%.
Аудиторская компания FinExpertiza провела исследование рынка труда. Цифры такие: Ивановская область — увольнений на 44,4% больше, чем трудоустройств. Там «легло» все текстильное направление и людей дружно отправили по домам. Ульяновская область — уволенных на 43,8% больше, чем принятых на работу. В Чувашии уволили на 38,9% человек больше, чем трудоустроили.
Всего за 2 квартал 2021 года уволили 2,66 миллиона человек. Если брать не по регионам, а общие цифры по РФ — уволенных на 13,3% больше, чем нанятых. Хуже всего пришлось сотрудникам гостиничного и туристического направления. Также пострадали сферы культуры, развлечений и образовательных услуг — кроме инфоцыган, конечно же. У этих-то проходимцев и тренеров «успешного успеха» все очень даже неплохо.
Здесь как обычно: если у кого-то стало меньше, значит у другого стало больше. По данным той же FinExpertiza, количество миллионеров в России поперло со страшной силой: теперь таких граждан больше 17 тысяч. До пандемии их было 11 тысяч человек.
Источник:
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Всем платят, всем повышают пенсии и тд!
А то что в стране жопа - это не наша страна.
Они скоро в дёсна целоваться начнут как Брежнев с Андроповым.
А ещё мы неделю целую снова бухать за свой счёт будем!
Локдаун, но типа разруливайте сами. Ппц
Но то, что сфера туризма 3 год плохо себя чувствует, факт. Зато рынок дач ппц вырос. Летом снять дачу анриал. Все ещё в феврале разбирают. Но в целом скажем спасибо антиваксерам. Молодцы! Гранты отработали