Трудовой беспредел: почти три миллиона россиян оказались без работы

Всего за 2 квартал 2021 года уволили 2,66 миллиона человек. Если брать не по регионам, а общие цифры по РФ — уволенных на 13,3% больше, чем нанятых. Хуже всего пришлось сотрудникам гостиничного и туристического направления. Также пострадали сферы культуры, развлечений и образовательных услуг — кроме инфоцыган, конечно же. У этих-то проходимцев и тренеров «успешного успеха» все очень даже неплохо.