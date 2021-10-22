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Трудовой беспредел: почти три миллиона россиян оказались без работы

Трудовой беспредел: почти три миллиона россиян оказались без работы (3 фото)

Автор:
22 октября 2021 14:22
Сообщество : Жить в России
Метки: бедные   безработца   богатые   вакансии   миллионеры   работа   рынок труда   увольнение   
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Это худший показатель за последние девять лет. При этом, число богатейших россиян — тех, кто зарабатывает больше 1 мил. рублей в месяц — выросло на 51%.

Аудиторская компания FinExpertiza провела исследование рынка труда. Цифры такие: Ивановская область — увольнений на 44,4% больше, чем трудоустройств. Там «легло» все текстильное направление и людей дружно отправили по домам. Ульяновская область — уволенных на 43,8% больше, чем принятых на работу. В Чувашии уволили на 38,9% человек больше, чем трудоустроили.

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Всего за 2 квартал 2021 года уволили 2,66 миллиона человек. Если брать не по регионам, а общие цифры по РФ — уволенных на 13,3% больше, чем нанятых. Хуже всего пришлось сотрудникам гостиничного и туристического направления. Также пострадали сферы культуры, развлечений и образовательных услуг — кроме инфоцыган, конечно же. У этих-то проходимцев и тренеров «успешного успеха» все очень даже неплохо.

Здесь как обычно: если у кого-то стало меньше, значит у другого стало больше. По данным той же FinExpertiza, количество миллионеров в России поперло со страшной силой: теперь таких граждан больше 17 тысяч. До пандемии их было 11 тысяч человек.

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Метки: бедные   безработца   богатые   вакансии   миллионеры   работа   рынок труда   увольнение   
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36  комментариев
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40k
dima423 2 часа назад
странно как то пост сверстан, итого получается уволено за 2 квартал 21 года 2,66 млн, а принято на 13% меньше то есть 2,35, получается по всей РФ уменьшение всего на 300 тыс раб мест, что составляет какую то долю % в целом от всех работающих, а такие доли это вообще в рамках статистической погрешности, бывают всякие сезонные отклонения и тд... так что похоже на высер какой то)
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27k
Aqueronte 5 минут назад
Нужно больше гастритов, а свои и без работы неплохо сидят.
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12k
Великий Кормчий 12 минут назад
Самое главное - по первому каналу тв говорят что всё норм!
Всем платят, всем повышают пенсии и тд!

А то что в стране жопа - это не наша страна.
Они скоро в дёсна целоваться начнут как Брежнев с Андроповым.
А ещё мы неделю целую снова бухать за свой счёт будем!
Локдаун, но типа разруливайте сами. Ппц
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−2
наместник 42 минуты назад
это рывок? или прорыв?
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11k
Bill 45 минут назад
Сходил по линку из статьи на отчет аудиторской компании FinExpertiza. Там это комментируется слегка по-другому.

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−2
наместник 59 минут назад
Бидон, ты там совсем опух?
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74
eutace Час назад
может статья и не правда, но то что богатые в кризис ещё больше богатеют - это правда
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215
Олег Квирулянт Час назад
[мат] новорег нас вбросами истины радует
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705
zenon Час назад
Три миллиона отказались от зарплаты. Вот, пришлось эти деньги распихивать среди своих, не уничтожать же деньги для феодалов от сюзерена.
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1k
Руслан Новак Час назад
По поводу безработицы не могу судить. А вот по поводу миллионеров все объясняется очень просто. Инфляция дошла до того уровня когда зарплата в миллион у тех кто может позволить инфляционные надбавки уже не является чем-то сверхоригинальным. К сожалению основной массе населения втирают что инфляции практически нет.
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41k
Соломей Час назад
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4k
tamin 2 часа назад
Странная статистика. По ней другие цифры, чем в выводах. Больше похоже на очередной высер в стиле все плохо.
Но то, что сфера туризма 3 год плохо себя чувствует, факт. Зато рынок дач ппц вырос. Летом снять дачу анриал. Все ещё в феврале разбирают. Но в целом скажем спасибо антиваксерам. Молодцы! Гранты отработали
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14k
Hairy. 2 часа назад
В говнолахте тревога, все кто может, срочно в этот пост, крысы-прожиратели страны в опасности!
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21
Alex Steel 2 часа назад
Да в финэкспертизе, скажем так, люди не блестящего ума работают
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13k
Limon 2 часа назад
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−38
Жид 2 часа назад
Афтар это все ерунда. За это лайков не заработаешь. Лучше напиши как там у хохлов. Дали ли им отопление. Или под каким флагом Зеленский сел.
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4k
RRK 2 часа назад
Вывсеврете!
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