FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 536 постов • 211 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
17 человек, которые выкладываются на работе на все 120%

17 человек, которые выкладываются на работе на все 120% (18 фото)

Автор:
22 октября 2021 21:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Забавные фото   добрые фото   жизнь   профессионалы   работа   
707
18

Всем нам знакомы уникумы, которые умудряются провалить даже одну-единственную простейшую задачу. К счастью, всегда найдутся и те, кто добросовестно выполняет свою работу, а порой даже делает сверх положенного. Так держать, ребята!

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Забавные фото   добрые фото   жизнь   профессионалы   работа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Владимир Час назад
"Владельцы этого ресторана сделали все, чтобы людям, которые хотят пообедать в одиночестве, было комфортно"
Их много таких в Японии

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Павел Юрьевич 3 минуты назад
Хомяк в гипсе через 5 минут отгрыз себе эту лапку и умер в страшных мучениях...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ыукп Полчаса назад
Молодец, в резиновых сапогах.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Anton Poldnev 47 минут назад
Кем она работает? А зарплата какая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
Мы Ул 53 минуты назад
Дело было давно, как раз когда закрылась станция метро "Ленинские горы". Мы там с другом на великах катались. Кто в курсе там один выход практически в лес выходил. Не помню что именно, но у меня что-то с великом случилось. А объект, хоть и выглядел как Припять через 30 лет, но тем не менее охранялся. И тут выскакивает из ниоткуда мент с автоматом - типа хендэ хох, шнэля на расстрел, что вы тут делаете, долбанные моджахеды... Ну мы обосрались конечно, но что-то пролепетали и этот мент со своим напарником за просто так (или от скуки) починили мне велик и скатертью дорожка )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) 15 забавных любимцев, которым надоело быть хорошими ребятами 15 забавных любимцев, которым надоело быть хорошими ребятами Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч 22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда 22 снимка, которые сбивают с толку с первого взгляда Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6696



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме «Брат-2»
1
95
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме...
Денег нет, но мы загораем
1
75
Денег нет, но мы загораем
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
0
14
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
Витамины, которые помогают при выпадении волос
0
4
Витамины, которые помогают при выпадении волос
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#Ynews#дтп#аварии#кино#смешные#прикольные#актеры
#фото#прикол#автомобили#животные#люди#авто аварии#приколы#познавательно#природа#картинки
#интересно#подборка#автомир#сша#история#в мире#забавно#Разное#фильм#новости

На что жалуетесь?

Вернуться