17 человек, которые выкладываются на работе на все 120%

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Всем нам знакомы уникумы, которые умудряются провалить даже одну-единственную простейшую задачу. К счастью, всегда найдутся и те, кто добросовестно выполняет свою работу, а порой даже делает сверх положенного. Так держать, ребята!
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5. Водитель попал в аварию на скорости 112 км/ч и отделался одним синяком. Спасибо тем, кто отвечал за подушки безопасности!
8. Кто бы ни был этот человек, который сделал вывеску для стейк-хауса и магазина скейтбордов, расположенных по соседству, он – гений
10. Владельцы этого ресторана сделали все, чтобы людям, которые хотят пообедать в одиночестве, было комфортно
Источник: — переведено специально для fishki.net
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