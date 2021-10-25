Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram

И это первый случай в российской юридической практике.
Житель Тюмени Александр Горенов подал в суд на бывшую жену Елизавету, которая опубликовала в Instagram ролик с неверной (мягко говоря) и порочащей его информацией, и к всеобщему удивлению выиграл дело. Причем в российской судебной практике такое произошло впервые.
Супруги развелись в 2019 году по инициативе жены. В феврале 2020 года Елизавета опубликовала в Instagram сторис о том, какой у неё непутевый бывший. В ролике она рассказал, что Александр пытается выселить её детей из трехкомнатной квартиры, отбирает машину, не платит алименты, а раньше - так вообще, жил за её счёт - не платил за ипотеку, не оплачивал отпуск, детский сад и не делил расходы на оплату труда няни. В общем, несчастной женщине всё приходилось нести на своих героических плечах.
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Несмотря на то, что все заявления бывшей жены были ложью, Александр поначалу никак на них не реагировал. Но после того, как из-за видео его начали осуждать друзья и знакомые, тюменец обратился в суд и потребовал от бывшей жены опровергнуть порочащие его честь и достоинство сведения и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 30 тысяч рублей.
Поначалу районный суд Тюмени не поддержал иск мужчины, но тот решил идти до конца и обратился с апелляцией в вышестоящий суд. Там он предоставил справки о доходах, чеки об уплате алиментов, оплате ипотеки и образования детей. В итоге Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда обязала женщину опубликовать в своем Instagram видео с опровержением ранее записанного сторис и выплатить бывшему мужу 5000 рублей в качестве компенсации. Мелочь, а приятно.
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Только не будет для нее уроком, по лицу видно, что интеллект пролетел мимо и даже не тронул.
Вообще, сейчас такая ситуация в стране, что не всегда Хорошо, когда дети остаются с мамой.
А вот необходимость опубликовать опровержение в Инстаграм - хаароший удар по самолюбию. Столько времени довольно-таки артистично изображала из себя "жертву" - а тут - весь "имидж" коту под хвост.))
и на том "спасибо", что хоть суд признал что она лгала. Ведь обычно всем или всё равно на подобные проблемы мужчин от их истеричных и дкрных бывших или суд и прокуратура начинают "шевелиться" только когда жизнь и репутации мужчины уже полностью растоптаны в обществе из за таких как эта лживая бабища. Я серьезно, не понимаю таких женщин! Зачем так нагло лгать?! Ты же всё получаешь. Все алименты и т.д. Тем более САМА ЖЕ рассталась. Явно из за какого то нового мужика на стороне. Решила перед ним "выделиться" какая ты типа "несчастная была" при муже и что бы новый мужик уши развесил и поверил в твою "святость", а заодно и другие наивные в инете пожалели и внимание....внимание...внимание любой ценой, даже самой циничной и убл*дской... Или увидела, что он не горюет по тебе, продолжил жить в свое удовольствие, что не страдает без тебя, и тебя жаба и больная эгоистичная злоба сьела?!?!
Эта баба и ей подобные дуры и твари по жизни. Рада, что суд ее осадил. Но недостаточно, считаю. За тот моральный вред и лживые показания против репутации другого человека что она провернула и что намеревалась разрушить и нанести существенный вред (могло дойти до самоубийства) - она минимум должна понести очень существенное финансовое наказание как штраф в несколько лямов. Тогда ей и ей подобным меньше будет свербить творить подобную ХРЕНЬ против мужчин, по убл*дски считая, что за любую хрень и поклеп что они вытворят против мужчины им типа ничего не будет!
А они существуют
Почему в 99% детей оставляют у бывшей? Даже если она безработная, а бывший нормально так зарабатывает? С каких делов? Типа бывший с нормальной зарплатой не сможет найти детям новую маму и обеспечить их, а безработная бывшая чем сможет обеспечить детей? Алиментами? Тут перекос страшнейший, и логике не поддаётся.
Если м или ж зарабатывает больше, и есть желание и условия для детей - вот тут выбор простой, кому оставлять детей. Но тут вклинивается кривосудие и детей в 99% оставляет ж. Даже если она бухая ночью валяется.
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судьи считают что за 5000 рублей можно восстановить испорченную репутацию???
Если бы тысяч 500 взыскали - тогда бы инстасамки думали головой что публиковать
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как это может быть???