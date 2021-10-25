Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram

Житель Тюмени Александр Горенов подал в суд на бывшую жену Елизавету, которая опубликовала в Instagram ролик с неверной (мягко говоря) и порочащей его информацией, и к всеобщему удивлению выиграл дело. Причем в российской судебной практике такое произошло впервые.

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Супруги развелись в 2019 году по инициативе жены. В феврале 2020 года Елизавета опубликовала в Instagram сторис о том, какой у неё непутевый бывший. В ролике она рассказал, что Александр пытается выселить её детей из трехкомнатной квартиры, отбирает машину, не платит алименты, а раньше - так вообще, жил за её счёт - не платил за ипотеку, не оплачивал отпуск, детский сад и не делил расходы на оплату труда няни. В общем, несчастной женщине всё приходилось нести на своих героических плечах.