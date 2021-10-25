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Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram

Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 13:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   бывшая жена   видео   моральный вред   сторис   
2912
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И это первый случай в российской юридической практике.

Житель Тюмени Александр Горенов подал в суд на бывшую жену Елизавету, которая опубликовала в Instagram ролик с неверной (мягко говоря) и порочащей его информацией, и к всеобщему удивлению выиграл дело. Причем в российской судебной практике такое произошло впервые.

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Супруги развелись в 2019 году по инициативе жены. В феврале 2020 года Елизавета опубликовала в Instagram сторис о том, какой у неё непутевый бывший. В ролике она рассказал, что Александр пытается выселить её детей из трехкомнатной квартиры, отбирает машину, не платит алименты, а раньше - так вообще, жил за её счёт - не платил за ипотеку, не оплачивал отпуск, детский сад и не делил расходы на оплату труда няни. В общем, несчастной женщине всё приходилось нести на своих героических плечах.

Несмотря на то, что все заявления бывшей жены были ложью, Александр поначалу никак на них не реагировал. Но после того, как из-за видео его начали осуждать друзья и знакомые, тюменец обратился в суд и потребовал от бывшей жены опровергнуть порочащие его честь и достоинство сведения и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 30 тысяч рублей.


Поначалу районный суд Тюмени не поддержал иск мужчины, но тот решил идти до конца и обратился с апелляцией в вышестоящий суд. Там он предоставил справки о доходах, чеки об уплате алиментов, оплате ипотеки и образования детей. В итоге Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда обязала женщину опубликовать в своем Instagram видео с опровержением ранее записанного сторис и выплатить бывшему мужу 5000 рублей в качестве компенсации. Мелочь, а приятно.

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Метки: Instagram   бывшая жена   видео   моральный вред   сторис   
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4k
Максим 2 часа назад
Женщины иной раз очень странные существа. Сама бросила, сама решила ославить.
Только не будет для нее уроком, по лицу видно, что интеллект пролетел мимо и даже не тронул.
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17k
Serg2001 5 минут назад
В ранешние времена ей бы за клевету такую маску прописали... месяца на два...
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145
Степан Злыгостев 8 минут назад
Тоже приходилось с бывшей судиться,с сыном видеться не давала.Судья, адвокат,опека везде бабы Мужик априори не прав
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3k
Слава Андреев 8 минут назад
Судья видимо женщина. Что в первой инстанции , что во второй. Была бы обратная ситуация, штраф бы выкатили другой, с двумя нулями как не крути))))))
Вообще, сейчас такая ситуация в стране, что не всегда Хорошо, когда дети остаются с мамой.
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16k
Наталья 10 минут назад
Я думаю, что для этой мадам штраф - не наказание.
А вот необходимость опубликовать опровержение в Инстаграм - хаароший удар по самолюбию. Столько времени довольно-таки артистично изображала из себя "жертву" - а тут - весь "имидж" коту под хвост.))
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9k
Касьян Пуздой 12 минут назад
Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в InstagramПосмотреть
Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram
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2k
Serhio Konyakoff 16 минут назад
Мы живём во время победившего феминизма.Пять тысяч для этой мрази-ничто.Если рассуждать по справедливости,то справедливостью тут и не пахнет.Она прекрасно понимает,что ей ничего не будет за ее ложь.Прикрывшись несовершеннолетними детьми можно безнаказанно плеваться ядом во все стороны.А так...Повесить ведьму и дело с концом!
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455
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
Мельчает народ в Тюмени.. Рядом тайга медведи, а они дело в суде разбирают...
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343
MerryGoRound 23 минуты назад
5000 рублей за тот порочащий его пздц, пардон, что она ему устроила и из за чего могла вообще разрушится его жизнь?!?! Это же копейки! Ну,
и на том "спасибо", что хоть суд признал что она лгала. Ведь обычно всем или всё равно на подобные проблемы мужчин от их истеричных и дкрных бывших или суд и прокуратура начинают "шевелиться" только когда жизнь и репутации мужчины уже полностью растоптаны в обществе из за таких как эта лживая бабища. Я серьезно, не понимаю таких женщин! Зачем так нагло лгать?! Ты же всё получаешь. Все алименты и т.д. Тем более САМА ЖЕ рассталась. Явно из за какого то нового мужика на стороне. Решила перед ним "выделиться" какая ты типа "несчастная была" при муже и что бы новый мужик уши развесил и поверил в твою "святость", а заодно и другие наивные в инете пожалели и внимание....внимание...внимание любой ценой, даже самой циничной и убл*дской... Или увидела, что он не горюет по тебе, продолжил жить в свое удовольствие, что не страдает без тебя, и тебя жаба и больная эгоистичная злоба сьела?!?!

Эта баба и ей подобные дуры и твари по жизни. Рада, что суд ее осадил. Но недостаточно, считаю. За тот моральный вред и лживые показания против репутации другого человека что она провернула и что намеревалась разрушить и нанести существенный вред (могло дойти до самоубийства) - она минимум должна понести очень существенное финансовое наказание как штраф в несколько лямов. Тогда ей и ей подобным меньше будет свербить творить подобную ХРЕНЬ против мужчин, по убл*дски считая, что за любую хрень и поклеп что они вытворят против мужчины им типа ничего не будет!
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343
MerryGoRound 10 минут назад
И обычно я не опускаюсь до подобного и вообще считаю аморально судить кого то по внешности, но блииин....какая же она всё иаки СТРАШНАЯ. И на лице НОЛЬ интеллекта. Глаза стеклянные и пустые, словно страдающая развитым дебилизмом. Хотя почему "словно"...?!
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17k
Vital Idol Полчаса назад
ну, так трёшку разделили?! про самое интересное молчок!!! иск заявлен "о защите чести и достоинства", их пугабэсуд, как обычно, оценил в копейки!!! аппеляция рассматривает те же материалы, нельзя добавлять новые материалы "....Там он предоставил справки о доходах, чеки об уплате алиментов, оплате ипотеки и образования детей..." сумбур какой-то, а не пост...
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2k
Natali 44 минуты назад
как у нас смешно оценивают моральную компенсацию... этой суке тысяч 500 бы обязали выплачивать, другие бы задумались. Привыкли, что мужчины не опускаются до склок и чуть ли в лицо не плюют. Крысы. И какое воспитание получат от нее дети?!
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5k
Ya 45 минут назад
Прожил долгую жизнь, но не разу не видел(в среде нормальных людей) что бы квартира или машина была куплена на деньги жены. Всегда действует принцип-деньги мужа общие, деньги жены её личные и сразу уходят на херню из её гардероба. Мужчина должен содержать семью. А когда делят, то тварям даже дня не работавшим и не имеющим детей достается львиная доля. Наверно по тому что судьи по бракоразводным делам в основном бабы. И такие суды напрягают. Интересно как в ближайшем будущем будут разводить семьи 3,14д.ров.
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142
Nаnе First NameLаst Ya 3 минуты назад
Потому что у нас матриархат по факту. Почему нужно делить квартиру/дом пополам? Даже если предоставишь все чеки. Пополамка. Неважно, кто за это платил - пополамка.

Почему в 99% детей оставляют у бывшей? Даже если она безработная, а бывший нормально так зарабатывает? С каких делов? Типа бывший с нормальной зарплатой не сможет найти детям новую маму и обеспечить их, а безработная бывшая чем сможет обеспечить детей? Алиментами? Тут перекос страшнейший, и логике не поддаётся.

Если м или ж зарабатывает больше, и есть желание и условия для детей - вот тут выбор простой, кому оставлять детей. Но тут вклинивается кривосудие и детей в 99% оставляет ж. Даже если она бухая ночью валяется.
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2k
A 48 минут назад
Видимо судья сам/сама прошел/ла развод, т.к. такая ситуация происходит почти у всех
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142
Nаnе First NameLаst 54 минуты назад
Ага, и будет она выплачивать эти несчастные 5000 .... Да никогда она их не выплатит. И ничего ей за это не будет. А алиментщику за неуплату вполне тюрьма прилетит. Классное кривосудие.
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57
Beshure Nаnе First NameLаst 16 минут назад
Как только решение суда вступит в силу, получит исполнительный лист и сдаст его судебным приставам. И уж поверьте, они-то взыщут.
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986
SavageTi 56 минут назад
Ну так хотели же равноправие - получите)
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13k
* 56 минут назад
В тюрьму надо за клевету сажать и сразу случаи сойдут на нет.
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87
eutace 57 минут назад
и выплатить бывшему мужу 5000 рублей в качестве компенсации. Мелочь, а приятно.
------------
судьи считают что за 5000 рублей можно восстановить испорченную репутацию???
Если бы тысяч 500 взыскали - тогда бы инстасамки думали головой что публиковать
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87
eutace Час назад
Поначалу районный суд Тюмени не поддержал иск мужчины
--------------
как это может быть???
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142
Nаnе First NameLаst eutace 50 минут назад
Потому что был не судья, а судьиха. А как известно, по определению баб, все мужики козлы. Что тут непонятного?
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142
Nаnе First NameLаst Natali Полчаса назад
Согласен. Нужно записать, а то память подводит. Таааак, сначала козлы, потом харассмент, а теперь абьюзеры. Интересно, а завтра что будет?
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40k
dima423 Час назад
Ну в суде по идее разобраться должны, если 3шка была куплена после развода и он туда не вкладывал никаких своих денег, то ей ничего не грозит...а вот если куплена в браке и у него есть доказательства что он в нее вкладывал деньги то придется делиться)
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40k
dima423 Час назад
никуя не понял...) так он правда подал в суд на раздел квартиры которую она купила после развода? Так то мудаков реально дохера, как впрочем и сучек) Ситуация, при которой после развода все живут мирно и уважают другу друга, и все всем довольны, исчезающе редка)
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14k
Yorge Час назад
Парень красавчик!!!! Берите с него пример.
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