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Блогер из Германии решил разглядеть поверхность маски при увеличении и испугался. А все из-за черных тонких включений, в которых автор ролика заподозрил шевелящихся паразитов.
Во многих странах мира до сих пор не сняты ограничения по коронавирусу. В Европе и вовсе люди вынуждены подчиняться правилам локдауна. А при выходе на улицу обязательно ношение маски. Кто-то из особо инициативных немцев догадался рассмотреть это средство защиты в микроскоп и увидел нечто такое, что готово испугать впечатлительных и доверчивых.
В темных включениях немец разглядел паразитов, и этот ролик, едва появившись в Сети, стал распространяться по мессенджерам в разных странах.
Теперь маски рассматривают под микроскопом, обдают их горячим паром и гадают: что это за шевелящиеся "нити" ползают по их поверхности?
Теперь маски рассматривают под микроскопом, обдают их горячим паром и гадают: что это за шевелящиеся "нити" ползают по их поверхности?
Этим видео поделился россиянин из Красноярска. «Я достал упаковку масок, которые нам выдали на работе. В 2 из 5 я увидел черные нити, они шевелятся. Их видно невооруженным глазом, никакими увеличивающими аппаратами я не пользовался», – рассказывает он.
Казахстанец тоже разглядывает маску
А в этом ролике девушка уверяет, что для того, чтобы разглядеть темные включения, достаточно обработать поверхность маски горячим паром.
Разумеется, сторонники теории заговоров не могли не откликнуться на эти ролики и стали благодарить авторов видео за разоблачение.
Пользователи строят самые разнообразные теории по поводу того, что на самом деле шевелится в медицинских масках. Одни утверждают, что это черви, другие придерживаются версии наночастиц, встроенных в средство защиты.
Подробнее о бреде под названием "Болезнь Моргеллонов"
А кто-то и вовсе видит в этих волокнах «болезнь Моргеллонов». Страдающие этим заболеванием (кстати, недоказанным) уверены, что под их кожей ползают живые существа, которые могут вылезать на поверхность тела. Большинство специалистов, включая дерматологов и психиатров, считают Morgellons проявлениями известных заболеваний, в том числе дерматозойного бреда.
На самом деле шевелящиеся ворсинки могут оказаться чем угодно. Кандидат биологических наук Егор Задереев считает, что "по структуре это не похоже на что-то живое, больше напоминает синтетическое волокно", а директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина на странице Инстаграм предупредила о том, что подобные видео распространялись по мессенджерам, начиная с 26 марта, и все они - чистейший фейк, "созданный с целью запугивания граждан".
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Мир уже не будет прежним.
На масках вкрапления из частиц темной ткани или нити. Их же не шьют стерильными, их потом стерилизуют. Увеличили под микроскопом потому и любое движение воздуха, даже небольшой сквозняк будет показывать движения как будто червяка на крючок насаживают, а по факту там движения в микроны могут быть. Так и представляю сидит такой червяк и ждет когда подуют на него, а когда не дуют замирает и ждет. Прям как в фильмах ужасах: пока на монстра не смотрят - он двигается, как только посмотрели - замер как статую.
Люди кучу насекомых и куда более мелких существ съедают и вдыхают. А уж если увеличить под микроскопом кожу, например на пальце руки, то, думаю, там куда пострашнее твари обнаружатся.