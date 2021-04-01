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Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
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"Они шевелятся!": немцы вооружились микроскопом и рассмотрели подноготную медицинской маски

"Они шевелятся!": немцы вооружились микроскопом и рассмотрели подноготную медицинской маски (6 фото + 4 видео)

Автор:
01 апреля 2021 12:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   видео   всюду жизнь   маски   они шевелятся   пандемия   фейк   
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Блогер из Германии решил разглядеть поверхность маски при увеличении и испугался. А все из-за черных тонких включений, в которых автор ролика заподозрил шевелящихся паразитов.

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Метки: Instagram   видео   всюду жизнь   маски   они шевелятся   пандемия   фейк   
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2k
Александр Едигаров 2 часа назад
директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
Это же глисты короновируса
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13k
Роман Полчаса назад
О боже, люди разглядели на масках мусор.
Мир уже не будет прежним.
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49k
smakido 47 минут назад
День Дурака!!!
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21k
Батончик с маком 48 минут назад
Нафиг жопы масками вытирать. Потом удивляются - а чё за куски шоколада, глисты и вонища
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1k
Инквизитор РФ 54 минуты назад
Я всегда знал, что черные это паразиты общества))
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213
накладчик в угол Час назад
Всё это фейки и конспирология,как химтрейлы и контекстная реклама!
Ссылка www.youtube.com
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7k
vit Час назад
C 1 апреля, друзья
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2k
Brataxe 2 часа назад
Этот мир сошел с ума.
На масках вкрапления из частиц темной ткани или нити. Их же не шьют стерильными, их потом стерилизуют. Увеличили под микроскопом потому и любое движение воздуха, даже небольшой сквозняк будет показывать движения как будто червяка на крючок насаживают, а по факту там движения в микроны могут быть. Так и представляю сидит такой червяк и ждет когда подуют на него, а когда не дуют замирает и ждет. Прям как в фильмах ужасах: пока на монстра не смотрят - он двигается, как только посмотрели - замер как статую.
Люди кучу насекомых и куда более мелких существ съедают и вдыхают. А уж если увеличить под микроскопом кожу, например на пальце руки, то, думаю, там куда пострашнее твари обнаружатся.
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