Во многих странах мира до сих пор не сняты ограничения по коронавирусу. В Европе и вовсе люди вынуждены подчиняться правилам локдауна. А при выходе на улицу обязательно ношение маски. Кто-то из особо инициативных немцев догадался рассмотреть это средство защиты в микроскоп и увидел нечто такое, что готово испугать впечатлительных и доверчивых.