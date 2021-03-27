У бодибилдера разорвалась грудная мышца при попытке выжать 220 кг

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Бодибилдеру пришлось перенести операцию после того, как он в спортзале порвал грудную мышцу.
На жутких кадрах, снятых в тренажёрном зале в Дубае, ОАЭ, показано то, как качок по имени Райан Кроули (Ryan Crowley) производит жим штанги лёжа.
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Парень лежит на скамье со снарядом в руках, пока над ним, склоняясь, стоит его тренер Ларри Уилс (Larry Wheels), пытающийся страховать силача во время выполнения непростого упражнения.
Видно, что спортсмену явно непросто справиться с тем весом, который он нагрузил на гриф, и тем не менее он продолжает с ним бороться.
Видно, что спортсмену явно непросто справиться с тем весом, который он нагрузил на гриф, и тем не менее он продолжает с ним бороться.
Когда же штанга максимально близко расположилась возле глаз Райана, его тело, в частности мышцы плеча, не выдержав нагрузки, порвались, однако парень вовремя успел среагировать и выскользнуть из-под падающей на него массивной железяки.
Точно непонятно, какой вес пытался осилить Райан, но предполагается, что он был больше 180 кг.
Точно непонятно, какой вес пытался осилить Райан, но предполагается, что он был больше 180 кг.
Райан отметил, что мышца оторвалась «прямо от кости», отчего он был доставлен в больницу King’s College Hospital (Дубай), где ему была сделана непростая операция.
Из-за того, что страховка не покрывала всех расходов молодого человека, его тренер Ларри создал страницу GoFundMe, чтобы с помощью краудфандингового ресурса помочь собрать средства на лечение и операцию Райана.
Из-за того, что страховка не покрывала всех расходов молодого человека, его тренер Ларри создал страницу GoFundMe, чтобы с помощью краудфандингового ресурса помочь собрать средства на лечение и операцию Райана.
Компания по сбору средств была создана несколько дней назад, за это время на страничке удалось собрать более 38 тысяч долларов США.
«Операция должна была продлиться всего 1 час, но, к сожалению, заняла 4 часа», — было написано в Instagram относительно продолжительности операции.
«Операция должна была продлиться всего 1 час, но, к сожалению, заняла 4 часа», — было написано в Instagram относительно продолжительности операции.
Парень рассказал, что столько времени врачам понадобилось, поскольку им пришлось полностью восстанавливать его грудную клетку после того, как он оторвал сухожилие от кости, а затем мышцу от сухожилия.
«У меня также был небольшой разрыв на бицепсе. У доктора были некоторые проблемы с прикреплением сухожилия, так как мои кости были чересчур плотными, отчего они ломали инструменты, которые использовались для повторного прикрепления сухожилия», — добавил Райан.
«У меня также был небольшой разрыв на бицепсе. У доктора были некоторые проблемы с прикреплением сухожилия, так как мои кости были чересчур плотными, отчего они ломали инструменты, которые использовались для повторного прикрепления сухожилия», — добавил Райан.
ейчас он выписан из больницы и выздоравливает в отеле в Дубае.
Райан поблагодарил медицинский персонал и сказал, что всё с ним произошедшее было болезненно как морально, так и физически.
«Я всё ещё испытываю сильную боль, всё моё тело опухло от пальцев ног до рук, мой воспалённый живот чрезвычайно раздут, в нём буквально мешок с жидкостью, которая колышется, когда я двигаюсь», — написал он в посте.
Райан поблагодарил медицинский персонал и сказал, что всё с ним произошедшее было болезненно как морально, так и физически.
«Я всё ещё испытываю сильную боль, всё моё тело опухло от пальцев ног до рук, мой воспалённый живот чрезвычайно раздут, в нём буквально мешок с жидкостью, которая колышется, когда я двигаюсь», — написал он в посте.
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