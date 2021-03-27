У бодибилдера разорвалась грудная мышца при попытке выжать 220 кг

ейчас он выписан из больницы и выздоравливает в отеле в Дубае.



Райан поблагодарил медицинский персонал и сказал, что всё с ним произошедшее было болезненно как морально, так и физически.



«Я всё ещё испытываю сильную боль, всё моё тело опухло от пальцев ног до рук, мой воспалённый живот чрезвычайно раздут, в нём буквально мешок с жидкостью, которая колышется, когда я двигаюсь», — написал он в посте.