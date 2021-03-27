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У бодибилдера разорвалась грудная мышца при попытке выжать 220 кг

У бодибилдера разорвалась грудная мышца при попытке выжать 220 кг (8 фото)

Автор:
27 марта 2021 08:12
Сообщество : Спорт
Метки: Instagram   бодибилдер   видео   разорвалась грудная мышца   спорт   фото   
1061
8
Бодибилдеру пришлось перенести операцию после того, как он в спортзале порвал грудную мышцу.
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Метки: Instagram   бодибилдер   видео   разорвалась грудная мышца   спорт   фото   
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14  комментариев
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Я, всем знакомым качкам, рекомендую ознакомится с историей жизни Рони Колемана (кто в теме - в курсе про кого я), особенно посмотреть последние фото, даже не те, где он в инвалидной коляске, а чуть раньше - некоторые реально задумываются.....
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980
Виктор 12 минут назад
Почему у него то левая повреждена то правая ????
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3k
Димыч Полчаса назад
Я рвал себе сухожилие бицепса на тренировке. Гематома была на полруки и бицепс подмышку уполз. Операция. Полтора месяца в лангете(пластиковый гипс) и полгода реабилитации. Ну накуй.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Зато теперь Райан накачался и стал похож на великого Арни, а это самое главное.
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31k
Alex Полчаса назад
жесть
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−60
С миру по нитке Полчаса назад
от таких нагрузок и кровоизлияние в мозг можно поймать.
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7k
Пётр 41 минуту назад
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4k
Бу 58 минут назад
Идиот куле.
Весь нахимиченный
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1k
Bondik Час назад
Стероиды сделали свое дело.
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51k
Похабыч Час назад
Очень неприятная травма, надорвал бицепс, на восстановление ушло два года.
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38k
parallax 2 часа назад
С дуру можно и куй сломать.
(Народная мудрость)
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46k
Albert GER 2 часа назад
Крутой чувак- у него кости тупят свёрла)))
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1k
Isakov Sergey Albert GER Минуту назад
Там, где пасует медицинский инструмент, всегда выручит промышленный перфоратор.
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