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Похоже на то, что граждан страны можно поздравить с возрождением народной милиции*

Похоже на то, что граждан страны можно поздравить с возрождением народной милиции* (1 фото)

Автор:
25 октября 2021 06:47
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   дружины   мигранты   население   политика   правонарушения   самоорганизация   
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Жители Сосенского поселения Новой Москвы, ранее просившие президента решить проблему с мигрантами, уже создали первые группы самообороны.

Жительница Коммунарки Татьяна рассказала «Собеседнику», что местные жители создали в телеграм-канале группу «Вежливые люди». Там выкладывают и принимают заявки, после чего, имеющие свободное время мужчины, а то и целые семьи, встречают одиноких женщин и девушек у метро, чтобы проводить до дома.

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"В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они [мигранты] ходят группами, ещё и в нетрезвом состоянии, - говорит Татьяна. – Иногда вечером на асфальте видим лужи крови, неоднократно слышали перестрелку. У нас одно отделение полиции, которое не может охватить все случаи в районе".


За истёкшие полтора месяца в районе зарегистрировано одно изнасилование и две попытки изнасилования с участием мигрантов.


Глава поселения Кирилл Бармашев подтвердил, что жители берут обеспечение безопасности в свои руки: они создают как легальные отряды дружинников, которые имеют себе соответствующие разрешения, так и группы поддержки, сопровождающие женщин.


"Это тревожный звонок, когда люди берут на себя функции государства", - поделился своими опасениями представитель официальной власти.


В материале издания также сообщается, что жители Сосенского поселения Новой Москвы, в котором уже почти половина населения состоит из приезжих, ранее направляли президенту Путину письмо, в котором просили навести порядок с мигрантами.


*Примечание: Милиция — наименование иррегулярных войск, народное ополчение - отряды вооружённых граждан в ряде государств и стран, организованные для поддержания установленного правопорядка на определённой территории.

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Метки: Москва   Россия   дружины   мигранты   население   политика   правонарушения   самоорганизация   
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28k
Антон Час назад
Поясните мне, на кой чёрт вот эта вся орава нужна?
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6k
Игорь Мочалов 12 минут назад
"Это тревожный звонок, когда люди берут на себя функции государства", - поделился своими опасениями представитель официальной власти.

Я прошу прощения... А люди-это не государство? А кто же лни тогда для вас, "уважаемый в узких кругах" "представитель официальной власти"?
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8k
кот базилий 21 минуту назад
Самый наш главный сказал -"создать им комфортные условия", сейчас еще депортированных амнистируют. Ждемс.
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780
Hypnosis 21 минуту назад
А полицаи с мигрантов получают дань, по этому так и происходит.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
"...имеющие свободное время мужчины, а то и целые семьи, встречают одиноких женщин и девушек у метро, чтобы проводить до дома".
Больше на сайт знакомств похоже))
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928
Сергей Ковалев Полчаса назад
Хорошенькое начало. Сначала женщин провожают,потом возьмутся за хулиганство,наркотики,ДТП,убийства и все на общественных началах ? А менты их потом будут на митингах прессовать,но за их же деньги?
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184k
WOLF 50 минут назад
Путин заявил о необходимости притока мигрантов :
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1k
Дмитрий Круглов 54 минуты назад
Мысленно я с Вами. Должны быть порядок и безопасность.
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905
Руслан Час назад
Молодцы жители! Давно пора наводить порядок своими руками, если власть бездействует. Но как бы создателям группы статью за создание экстремистского сообщества не пришили
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