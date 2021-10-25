Похоже на то, что граждан страны можно поздравить с возрождением народной милиции*

Жительница Коммунарки Татьяна рассказала «Собеседнику», что местные жители создали в телеграм-канале группу «Вежливые люди». Там выкладывают и принимают заявки, после чего, имеющие свободное время мужчины, а то и целые семьи, встречают одиноких женщин и девушек у метро, чтобы проводить до дома.

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"В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они [мигранты] ходят группами, ещё и в нетрезвом состоянии, - говорит Татьяна. – Иногда вечером на асфальте видим лужи крови, неоднократно слышали перестрелку. У нас одно отделение полиции, которое не может охватить все случаи в районе".

За истёкшие полтора месяца в районе зарегистрировано одно изнасилование и две попытки изнасилования с участием мигрантов.

Глава поселения Кирилл Бармашев подтвердил, что жители берут обеспечение безопасности в свои руки: они создают как легальные отряды дружинников, которые имеют себе соответствующие разрешения, так и группы поддержки, сопровождающие женщин.

"Это тревожный звонок, когда люди берут на себя функции государства", - поделился своими опасениями представитель официальной власти.

В материале издания также сообщается, что жители Сосенского поселения Новой Москвы, в котором уже почти половина населения состоит из приезжих, ранее направляли президенту Путину письмо, в котором просили навести порядок с мигрантами.

*Примечание: Милиция — наименование иррегулярных войск, народное ополчение - отряды вооружённых граждан в ряде государств и стран, организованные для поддержания установленного правопорядка на определённой территории.