Интересные факты о съемках фильма "Вий"

Фильм снимали в трёх разных церквях на Украине, но главная сцена с летающим гробом и вурдалаками была отснята в павильоне «Мосфильма», где были созданы декорации, копирующие одну их этих старых церквей. Это было связано с тем, что в настоящей церкви не было условий для использования циркового реквизита и сложного механизма, с помощью которого Наталья Варлей в прямом смысле слова летала в гробу. Все гробы были черного цвета, как у Гоголя. Гроб №1 считался основным – в нём лежала умершая панночка. Гроб №2 летал с закрытой крышкой по церкви, именно он, по сценарию, не мог пробить очерченный философом магический круг. Этот гроб метался в кадре пустым и был совсем маленьким. Гроб №3 был подвешен на шести металлических струнах к потолку. Именно в нем ведьма летала по церкви, стоя во весь рост. В основание гроба был вмонтирован металлический штырь-кронштейн, к которому актрису пристегивали монтажным поясом. За спиной, под балахоном, у нее была закреплена надежная опора.