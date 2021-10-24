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Интересные факты о съемках фильма "Вий"

Интересные факты о съемках фильма "Вий" (12 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
24 октября 2021 20:55
Метки: Как снимали   видео   вий   фильм   
542
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Видео сверху, а пост внутри :)

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Метки: Как снимали   видео   вий   фильм   
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5  комментариев
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14k
uutb 7 часов назад
Самый страшный фильм моего детства! После просмотра, везде вурдалаки и вампиры чудились!
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50k
smakido 6 часов назад
Фильм и сейчас смотрится пострашней некоторых американских "ужастиков" - умели же снимать, даже без миллионный бюджетов!
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3k
a_komolow 6 часов назад
Настоящий советский ужастик!
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