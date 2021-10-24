Интересные факты о съемках фильма "Вий"

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Видео сверху, а пост внутри :)
История сьёмок давно обросла мифическими слухами, но некоторые события и вправду были. Фильм занял почетное 13ое место в прокате – символически «нечистое» число. Впрочем, чертовщина началась гораздо раньше — еще на первых этапах съемок.
Во время съёмок Наталья Варлей вылетела из кружащегося гроба с большой высоты. Ее в последний момент поймал Леонид Куравлёв, но сам так сильно потянул руки, что на неделю выбыл из строя. А деревянная церковь, в которой Хома читает заупокойную, позднее и вовсе сгорела.
Во время съёмок Наталья Варлей вылетела из кружащегося гроба с большой высоты. Ее в последний момент поймал Леонид Куравлёв, но сам так сильно потянул руки, что на неделю выбыл из строя. А деревянная церковь, в которой Хома читает заупокойную, позднее и вовсе сгорела.
Фильм снимали в трёх разных церквях на Украине, но главная сцена с летающим гробом и вурдалаками была отснята в павильоне «Мосфильма», где были созданы декорации, копирующие одну их этих старых церквей. Это было связано с тем, что в настоящей церкви не было условий для использования циркового реквизита и сложного механизма, с помощью которого Наталья Варлей в прямом смысле слова летала в гробу. Все гробы были черного цвета, как у Гоголя. Гроб №1 считался основным – в нём лежала умершая панночка. Гроб №2 летал с закрытой крышкой по церкви, именно он, по сценарию, не мог пробить очерченный философом магический круг. Этот гроб метался в кадре пустым и был совсем маленьким. Гроб №3 был подвешен на шести металлических струнах к потолку. Именно в нем ведьма летала по церкви, стоя во весь рост. В основание гроба был вмонтирован металлический штырь-кронштейн, к которому актрису пристегивали монтажным поясом. За спиной, под балахоном, у нее была закреплена надежная опора.
В фильме были задействованы и животные, это были вороны и кошки. Первых ловили тут же, на «Мосфильме», во дворе. Выкладывали в старом сарае приманку, несколько дней не подходили, чтобы не спугнуть хитрых птиц. А после на съемочной площадке давали команду, и черные птицы с шумом выпархивали из раскрывающихся с треском окон церкви.
Бывало, дрессировщик кричал режиссеру Александру Птушко: «Лукич, вороны кончились». Он объявлял перерыв, киношники тушили свет и лезли с фонариками на верх снимать птиц, а павильоны были огромные — до 16 метров в высоту.
Бывало, дрессировщик кричал режиссеру Александру Птушко: «Лукич, вороны кончились». Он объявлял перерыв, киношники тушили свет и лезли с фонариками на верх снимать птиц, а павильоны были огромные — до 16 метров в высоту.
Так же в фильме работала бригада черных кошек. Девять подросших черных котят достались съемочной группе в наследство от картины «Черный чертенок», где главного четвероногого героя играли сразу девять дублеров. Мало того, что в «Вие» черные коты выскакивали из-под ног бедного философа Хомы в самый неподходящий момент, на кошек надевали еще и специальные шапочки-капоры с рожками. Их пускали прыгать с возвышения, и в прыжке снимали на стене их тени. Ещё на сьемках присутствовала дрессированная собака по имени Мишка. Он был настоящим звукоимитатором. Пес мог рычать, как настоящий медведь и выть по-волчьи. В самом же «Вие» он отчаянно «оплакивал» во дворе умершую панночку.
Оборотни в фильме у Александра Птушко удивительным образом лазили по вертикальной стене. Снимал этот трюк опытнейший оператор Федор Проворов: «Из толстых досок сколотили «стену». Поставили макет под углом к полу и снимали вампиров, сползающих по наклонной плоскости, сверху над съемочной площадкой зависал кран с оператором и режиссером. Получалось, что упыри, цепляясь когтями рук и ног и лезли прямо по вертикальной стене.
Роль Вия исполнил спортсмен-тяжелоатлет: ему пришлось таскать на себе тяжелый костюм с руками-корягами. Результат получился впечатляющим: при просмотре фильма даже у взрослых людей начинали шевелиться волосы на голове от неподдельного ужаса.
Панночку в кадре ставили на специальное вибрирующее устройство, чтобы создалось впечатление, что она трясется от злости; накладывали тусклый грим, как будто она зеленеет от злости; подсвечивали глаза, чтобы они светились изнутри сатанинским огнем.
Панночку в кадре ставили на специальное вибрирующее устройство, чтобы создалось впечатление, что она трясется от злости; накладывали тусклый грим, как будто она зеленеет от злости; подсвечивали глаза, чтобы они светились изнутри сатанинским огнем.
Интересный факт что после сьемок фильма у актрисы Наталии Варлей наступила черная полоса, беды грянули одна за другой – тяжелая болезнь, уход мужа, отсутствие ярких ролей. Актриса согласилась сниматься из любопытства, не испугали её снятые мерки для гроба и летание под куполом церкви. В перерывах актриса не теряла времени и читала конспекты – лёжа в гробу. Позже Варлей поняла, что нечистая сила в храме – страшный грех, хотя и не связывала на прямую с фильмом все беды что обрушились на неё.
Хотя у Куравлева всё с точностью да наоборот –съёмки в данной картине принесли ему небывалый успех. Для него «Вий» стал трамплином – после которого его стали приглашать в другие фильмы. Может быть, все дело в том, что в фильме Хома в исполнении Куравлева находился на стороне светлых сил и боролся с нечистью?)
Авторский пост
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