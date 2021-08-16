Как снимали фильм "Вспомнить всё"





Сценаристы тогда переключились на другой фантастический сценарий, по которому в дальнейшем был снят фильм "Чужой". К сценарию для "Вспомнить всё" вернулись позднее.





За экранизацию сценария брались многие студии и режиссёры, но всегда что-то шло не так. Когда сценарий в очередной раз пылился без дела, Арнольд Шварценеггер уговорил студию Carloco выкупить права на экранизацию.





Пол Верховен, незадолго до начала съёмок фильма, прославился сняв "Робокоп". Шварценеггеру хотелось поработать с этим режиссёром и он отправил Верховену сценарий.