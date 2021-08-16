Как снимали фильм "Вспомнить всё"

Работа над этим фильмом началась ещё в 70-х, когда Дэн О'Бэннон и Рональд Шусетт принялись за сценарий. Но в процессе работы, сценаристы поняли, что производство этого фильма будет слишком дорогим.
Сценаристы тогда переключились на другой фантастический сценарий, по которому в дальнейшем был снят фильм "Чужой". К сценарию для "Вспомнить всё" вернулись позднее.
За экранизацию сценария брались многие студии и режиссёры, но всегда что-то шло не так. Когда сценарий в очередной раз пылился без дела, Арнольд Шварценеггер уговорил студию Carloco выкупить права на экранизацию.
Пол Верховен, незадолго до начала съёмок фильма, прославился сняв "Робокоп". Шварценеггеру хотелось поработать с этим режиссёром и он отправил Верховену сценарий.
Пол Верховен согласился занять режиссёрское кресло, но внёс в сценарий некоторые правки, добавив в фильм больше научной основы. Итоговый сценарий устроил всех.
С главной ролью всё было понятно изначально. В конце 80-х, любая студия была готова на всё что угодно, лишь бы заполучить в свой фильм Арнольда.
На женскую роль Верховен пригласил Шэрон Стоун. Режиссёру нравилось как она могла преображаться из милой и чуткой девушки в сущего дьявола. Говорят, умела она это не только в кино, но и в реальной жизни.
Также, Шэрон Стоун демонстрировала прекрасную физическую подготовку. Арнольд даже называл её "женщиной-терминатором".
Снимать марсианские пейзажи отправились в Мексику. Там съёмочную группу ждало массовое пищевое отравление. Недалеко от съёмочной площадки всегда дежурила скорая, чтобы вовремя оказывать помощь.
Избежал отравления только Шварценеггер. Но не потому, что мог переваривать любую еду, а потому, что имел опыт отравлений на съёмках во время работы в "Хищнике". Помня об этом опыте, Арнольд организовал себе доставку еды из США.
Одних лишь мексиканских пейзажей, для полноценной демонстрации Марса, было недостаточно. Опираясь на реальные фото с поверхности Марса, художники создали необходимые миниатюры.
"Вспомнить всё" стал одним из последних фильмов, в которых активно использовались аналоговые спецэффекты. В дальнейшем, компьютерная графика будет использоваться всё больше и чаще.
А вот что было настоящим, так это драка между Лори и Мелиной. Режиссёр хотел, чтобы их бой выглядел реалистично и хореограф это желание исполнил. Сам Пол Верховен предполагал, что это первая реалистичная женская драка в кино.
В качестве марсианской охраны выступили настоящие мексиканские военные.
Интересная ситуация произошла со спонсорами. В числе спонсоров были "Кока-Кола" и "Пэпси". Но пересекаться в фильме эти бренды не могли. Вышли из ситуации довольно оригинальным способом. В "Вспомнить всё" на Земле продаётся только "Кока-Кола", в то время как на Марсе, только "Пэпси".
Когда вышел трейлер к фильму, Арнольду Шварценеггеру он совершенно не понравился. Актёр убедил руководство, что трейлер совсем не передаёт суть фильма и что его необходимо переделать.
Итоговый бюджет фильма составил 65 миллионов долларов. А в мировом прокате "Вспомнить всё" собрал 261 миллион. Это был успех для всех.
Студия Carloco получила много денег и начала снимать другие масштабные проекты. Впрочем, история студии окажется недолгой...
Источник:
- 12 персонажей, которые в фильме не произнесли ни слова
- Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино
- Как снимали фильм "Молчание ягнят"
- Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы"
- Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей
Понравилось108
Неплохо бы получилось!