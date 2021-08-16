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Как снимали фильм "Вспомнить всё"

Как снимали фильм "Вспомнить всё" (11 фото)

Автор:
16 августа 2021 14:32
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   актер   вспомнить всё   кино   роль   фильм   
4827
11

Работа над этим фильмом началась ещё в 70-х, когда Дэн О'Бэннон и Рональд Шусетт принялись за сценарий. Но в процессе работы, сценаристы поняли, что производство этого фильма будет слишком дорогим.

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Метки: Как снимали   актер   вспомнить всё   кино   роль   фильм   
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17  комментариев
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3k
Слава Андреев 11 часов назад
Аналоговые спец эффекты. )))) лучше с такими и хороший фильм. Кто смотрел переснятый? Нуу нет души в этом фильме. Второй раз не хочется смотреть.
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8k
GRuslan 2 часа назад
Обожаю этот фильм. Ещё примерно в то же время были фильмы со Шварцем: Правдивая ложь и Шестой день, тоже офигенные.
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800
Serg 5 часов назад
где тетка с тремя сиськами? Две ее были или все три накладные? Автар мне важно знать
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−83
Сэм Кузьмин 7 часов назад
ремэйк говно, одни спецэффекты, а тут хоть люди еще что то строят , декорации, грим
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1k
Пихайло 11 часов назад
Автор, ты буквы в Carolco Pictures местами попутал. Копипасти грамотно
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12
павел луханин 12 часов назад
так же снимали высадку на луну
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81k
Taras Kozalupko 13 часов назад
Тема сисёк не раскрыта!
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