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"Зверобой" - как снималась экранизация Фенимора Купера в СССР

"Зверобой" - как снималась экранизация Фенимора Купера в СССР (8 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:39
Сообщество : Кино
Метки: Зверобой   Как снимали   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
170
8

Романы Фенимора Купера пользовались огромной популярностью у советских школьников, да и читатели постарше, тоже с удовольствием время от времени перечитывали эти пять книг о приключениях Соколиного глаза.

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Метки: Зверобой   Как снимали   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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34k
Alex 56 минут назад
А мне нравится этот фильм.
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1k
Вадим 18 минут назад
На первом фото у охотника кошка привязана?
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