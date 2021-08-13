"Зверобой" - как снималась экранизация Фенимора Купера в СССР

Экранизации Купера были, как в виде мультфильмов (лично в конце восьмидесятых видел "Последнего из могикан"), так и в виде фильмов. В советском прокате демонстрировался снятый в ГДР "Чингачгук — Большой Змей" (1967) с Гойко Митичем - весьма вольная экранизация "Зверобоя".

В 1987 году на экраны вышел советский фильм "Следопыт", снятый по одноименному роману Куперу, одну из ролей в нем исполнил Андрей Миронов - это была последняя работа в кино этого замечательного советского актера...

А незадолго от развала СССР, в 1990 году был снят фильм "Зверобой". Как по мне, получилось лучше чем у коллег из ГДР, так что предлагаю вспомнить и саму ленту, и интересные факты, которые с ним связаны. Хотите узнать больше?