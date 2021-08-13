"Зверобой" - как снималась экранизация Фенимора Купера в СССР

Романы Фенимора Купера пользовались огромной популярностью у советских школьников, да и читатели постарше, тоже с удовольствием время от времени перечитывали эти пять книг о приключениях Соколиного глаза.
Экранизации Купера были, как в виде мультфильмов (лично в конце восьмидесятых видел "Последнего из могикан"), так и в виде фильмов. В советском прокате демонстрировался снятый в ГДР "Чингачгук — Большой Змей" (1967) с Гойко Митичем - весьма вольная экранизация "Зверобоя".
В 1987 году на экраны вышел советский фильм "Следопыт", снятый по одноименному роману Куперу, одну из ролей в нем исполнил Андрей Миронов - это была последняя работа в кино этого замечательного советского актера...
А незадолго от развала СССР, в 1990 году был снят фильм "Зверобой". Как по мне, получилось лучше чем у коллег из ГДР, так что предлагаю вспомнить и саму ленту, и интересные факты, которые с ним связаны. Хотите узнать больше?
Итак, режиссером советского "Зверобоя" стал Андрей Ростоцкий, знакомый нашему зрителю по таким фильмам как "Эскадрон гусар летучих" (сыграл Дениса Давыдова), "Непобедимый", "И на камнях растут деревья", "Бармен из Золотого Якоря" и многих других...
Адаптировал роман Фенимора Купера, Александр Жилин - это был его дебют сценариста. Как по мне, очень достойный дебют!
Режиссер Андрей Ростоцкий искал, кто же напишет основную музыкальную тему к фильму. Но как оказалось музыка к "Зверобою" уже была написана композитором Лорой Квинт (это ее настоящее имя/фамилия). Лора Квинт в 2019 году получила медаль II "За заслуги перед Отечеством", так же является Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.
Главную роль в "Зверобое" исполнил Андрей Хворов, а вот озвучил этого персонажа на экране Андрей Ростоцкий. Роль Гарри Марча по прозвищу Непоседа сыграл Павел Абдалов, а озвучил его на экране другой актер - Александр Рахленко).
Эдуард Мурашов получил роль Томаса Хаттера, а его дочерей сыграли Елена Кондулайнен (Джудит) и Ольга Машная (Хетти). Образ Чингачгука на экране воплотил Георгий Пицхелаури, а роль его невесты Уа-та-Уа исполнила Наталья Табакова. Ну и как же не отметить злодея Тернового Шипа, которого сыграл Сергей Лодзейский?
Нужно сказать, что работа над "Зверобоем" проходила не в самое лучшее время. Советский Союз доживал свои последние месяцы (вернее сказать около года), а отечественный зритель предпочитал смотреть фильму по "видику" или "кабельному". Да, и жанр вестерна, который в СССР любило немало зрителей, уже особой популярностью у нас не пользовался. Отечественный кинематограф во всю клепал фильмы про бандюков, и экранизировать местами наивный роман о индейских племенах казалось идей глупой и провальной. Но заказ на телефильм в двух сериях получен, и его нужно было исполнять.
Костюмы к фильму создавал кооператив "Белый клоун", и мы уже не узнаем были ли эти забавные наряды (некоторые в стиле комиксов), не все но все же. идеей режиссера или все же дизайнеров одежды кооператива...
Андрей Ростоцкий в одном из интервью по телевидение вспоминал, что была определенная проблема подобрать статистов на роль индейцев - нужны были не "качки" и не худые, а обладатели подтянутых спортивных фигур. А вот за явную "русскую внешность" почти всех персонажей на экране, Ростоцкому досталось от советских кинокритиков и журналистов. Хорошо, что тогда Интернета у нас не было в свободном доступе ;)
В итоге, немалую часть ролей индейских воинов получили советские каскадеры, что было весьма удобно. Ну, а исполнитель роли Непоседы, Павел Абдалов в том же телеинтервью говорил, что Илью Муромца сыграть было бы проще, так как под кольчугу можно "набить всякое", а тут почти весь фильм ему приходилось бегать без рубашки...
Да простят меня любители романа "Зверобой", но по мне это самая нудноватая книга из пятикнижья Купера. А вот фильм получился бодрее, да еще в сценарий и юмора добавили, чего в первоисточнике не наблюдалось...
Добавлю, что съемки проходили на трех озерах в Ивановской и Владимировской областях...
Любопытно, смогли бы снять такой фильм сегодня? И как бы он выглядел?
А вам понравился советский фильм "Зверобой"?
Источник:
- 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»
- Как снимали фильм "Цельнометаллическая оболочка"
- Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо"
- Как снимали фильм «Полосатый рейс»
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
Понравилось19