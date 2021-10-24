Интересные факты о сьемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Это мое личное мнение, но мне кажется, что роль Никулину не очень подходила. При всем уважении к актеру, его типаж немного простоват для царя.



Предположительных версий отказа было три: цирк Никулина готовился к зарубежным гастролям; у Никулина уже было несколько предложений на сьемки, по которым он как раз вел переговоры, но не принял окончательное решение или же у актера было опасение, что фильм по пьесе запрещенного в то время Булгакова просто положат на полку, а контракт на сьемки был длительным, рассчитанным минимум на год.