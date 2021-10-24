Интересные факты о сьемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

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Видео сверху, а пост внутри :)
Нестареющей комедии с глубоким подтекстом уже без малого 50 лет. Лично я как-то с детства привык к этому фильму и только недавно взглянул на него с точки зрения качественного кино, а у Гайдая несомненно есть чему учится. И если технические моменты сьемок не сильно интересны широкому кругу зрителей, то истории со сьемок, которые остались за кадром, надеюсь, понравятся всем.
Начнем с того, что сценарий данного фильма изначально был написан специально под Юрия Никулина. Он должен был играть две главные роли – управдома и царя. Но актер от роли отказался.
Это мое личное мнение, но мне кажется, что роль Никулину не очень подходила. При всем уважении к актеру, его типаж немного простоват для царя.
Предположительных версий отказа было три: цирк Никулина готовился к зарубежным гастролям; у Никулина уже было несколько предложений на сьемки, по которым он как раз вел переговоры, но не принял окончательное решение или же у актера было опасение, что фильм по пьесе запрещенного в то время Булгакова просто положат на полку, а контракт на сьемки был длительным, рассчитанным минимум на год.
Предположительных версий отказа было три: цирк Никулина готовился к зарубежным гастролям; у Никулина уже было несколько предложений на сьемки, по которым он как раз вел переговоры, но не принял окончательное решение или же у актера было опасение, что фильм по пьесе запрещенного в то время Булгакова просто положат на полку, а контракт на сьемки был длительным, рассчитанным минимум на год.
Так же не последнее место занимало и мнение жены Юрия. Татьяна Николаевна мечтала, что, хотя бы в кино Юра перестанет быть клоуном и вместо комедийных ролей, сосредоточится на более серьезных образах.
В любом случае с актером договориться не удалось и Гайдаю пришлось искать другого царя. Три главных претендента на эту роль были Евгений Лебедев, Евгений Евстигнеев и Георгий Вицин. Они хоть и были актерами первой величины, но на роль царя идеально не подходили, каждый по своим причинам. А вот Юрий Яковлев был утвержден на эту роль с первой же пробы.
Отказ Юрия Никулина от сьемок в образе царя повлек за собой снятие с роли Жоржа Милославского – Андрея Миронова. Гайдай был уверен в том, что этот дует проверенный в фильме «Бриллиантовая рука» будет хорошо принят зрителями, но в паре с Юрием Яковлевым, Миронов смотрелся слишком театрально, поэтому с роли его сняли.
Леонида Куравлева, впоследствии сыгравшего Милославского, выбрали из более десяти по-настоящему звездных претендентов. Я не буду вас утомлять фамилиями, вы мне просто поверьте на слово.
Ранее мы уже видели Куравлева в роли жулика Шуры Балаганова в фильме «Золотой телёнок», но в образе Жоржа актер шагнул намного дальше – обаятельный, образованный, не жулик, а скорее интеллигентный мошенник – Куравлев очень много привнес в эту роль своей актерской игрой.
Ранее мы уже видели Куравлева в роли жулика Шуры Балаганова в фильме «Золотой телёнок», но в образе Жоржа актер шагнул намного дальше – обаятельный, образованный, не жулик, а скорее интеллигентный мошенник – Куравлев очень много привнес в эту роль своей актерской игрой.
На роль инженера Тимофеева пробы проходил также не менее звездный состав актеров. Первый кого утвердили на роль был Олег Видов. Но Гайдай ждал именно Александра Демьяненко, чтобы посмотреть на него в образе. После прохождения проб, Александр Демьяненко и был утвержден на роль.
Интересный момент заключается в том, что до утверждения Александра на роль, инженера Тимофеева звали Николаем, как и было в пьесе Булгакова, первоисточнике этой истории. И только после прихода в фильм «Шурика», имя героя изменили на Александр и тем самым объединили все его приключения.
Жену инженера, роль которой исполняла Наталья Селезнева одевал тогда еще никому не известный, начинающий советский модельер Вячеслав Зайцев.
Я просто уверен в том, что ни одна женщина в зале не была равнодушной к нарядам героини. Говорят, что некоторые фасоны зрительницы зарисовывали прямиком в зале кинотеатра, чтобы потом попросить портниху «сшить как у Зины».
Главными претендентами на роль Зины были две Наташи – Гундарева и Богунова, но их обошла Селезнева. Режиссер опасался того, что раннее сыгранная роль хорошей девочки Лиды, может помешать. Но как мы уже знаем, что не помешала.
Главными претендентами на роль Зины были две Наташи – Гундарева и Богунова, но их обошла Селезнева. Режиссер опасался того, что раннее сыгранная роль хорошей девочки Лиды, может помешать. Но как мы уже знаем, что не помешала.
А вот Наталью Крачковскую утвердили на роль без единой пробы. Во время сьемок Крачковская угодила в больницу с тяжелейшей пневмонией, а когда её выписали, она поняла, что значительно похудела. Конечно же радости актрисы не было предела, но Гайдай не разделял её восторгов и приказал в срочном порядке вернуть потерянные килограммы.
Режиссер не только лично следил за питанием актрисы, но и сам отдавал распоряжения по поводу рациона, в него входило: манная каша, кофе со сливками на завтрак и макароны на обед. На таком меню вес Натальи очень быстро подошел к желаемому. Как же ей было, наверное, тяжело :)
Режиссер не только лично следил за питанием актрисы, но и сам отдавал распоряжения по поводу рациона, в него входило: манная каша, кофе со сливками на завтрак и макароны на обед. На таком меню вес Натальи очень быстро подошел к желаемому. Как же ей было, наверное, тяжело :)
Роль милой и скромной царицы Марфы Васильевной сыграла Нина Маслова и кстати это реальный исторический персонаж, с довольно трагичной историей.
Марфа Васильевна действительно была третьей женой Ивана Грозного. Под венец она пошла, когда ей было 19 лет отроду, но на пятнадцатый день замужества умерла.
В связи с этим внимательные зрители и дотошные историки смогли подсчитать, в какую эпоху попали герои фильма, с погрешностью в две недели.
В связи с этим внимательные зрители и дотошные историки смогли подсчитать, в какую эпоху попали герои фильма, с погрешностью в две недели.
В то время была популярна цензура и она также не обошла этот фильм. От всех правок картина сократилась на десять минут. Запрещены в основном были шутки про народ, Кремль и намеки на социальные проблемы про ЖКХ, дефицит и прочее. Также под сокращение попали пара затянутых сцены, снятых в том числе на фактуре – на улицах Москвы. Ни смысла, ни атмосферы фильма цензура не коснулась. Поэтому мы с вами увидели отличное кино, с хорошим актерским составом и главное со смыслом.
Авторский пост
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