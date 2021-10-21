Кто придумал древний холодильник и как охлаждали напитки в пустыне для султана

Для современного человека холодильник является одним из самых незаменимых элементов повседневной жизни. Без него невозможно представить ни одну квартиру или дом. Люди привыкли запасаться едой на несколько дней, но так было не всегда.
Уже в древние времена люди задавались вопросом, как построить место для хранения запасов продовольствия. В древней Персии инженеры придумали, как это сделать. Так появился ячхал – простой в изготовлении и использовании "холодильник". Пример султана Саладина, который пил холодную, почти ледяную воду даже в 50-градусную жару, является тому доказательством.
Как наши предки хранили продукты?
Людям всегда было необходимо хранить пищу в течение длительного времени. Логично, что возникли идеи найти способ сделать это. Путем проб и ошибок они нашли способы хранения продуктов для будущего использования.
Одними из них являются вяление, сушка. Первый метод предотвращает порчу рыбы и мяса под воздействием тепла, а второй – предотвращает гниение фруктов и овощей. Грибы и ягоды также сушили, чтобы насытить организм питательными веществами в зимний или постный период.
Наши предки поняли, что животные белки не портятся, благодаря соли. Для этого делали рыбные и мясные заготовки – ломтики мяса посыпали солью и оставляли сушиться на открытом воздухе.
В ходу были и такие разносолы, как соленые огурцы, помидоры и квашеная капуста. Люди заметили, что если положить березовые веточки в бочку с капустой, то срок ее хранения увеличивается до шести месяцев. Соль служила отличным природным консервантом даже для хлебобулочных изделий.
Крестьяне давно придумали хранить продукты под землей. Иногда это делалось в глиняных горшках путем добавления песка. Постепенно ямы становились все больше и больше, напоминая современные погреба. В них можно было хранить большое количество продуктов.
Бочки или бочонки ставились на пол. Этот погреб был выложен соломой, льдом, а затем снова соломой. Затем сверху был положен брезент. В городе это было сложнее, поэтому приходилось обходиться шкафами со специальными лотками для льда, чтобы сохранить еду холодной.
Кто изобрел древний ячхал-холодильник?
Если углубиться в историю того или иного изобретения, становится ясно, что прототипы многих из них существовали еще в древности, но все приписывают их авторство более поздним изобретателям.
Например, в 1748 году шотландский врач Уильям Каллен изобрел первое настоящее холодильное устройство. Почти век спустя ученый Джон Гори изобрел технологию компрессионного цикла. Сама эта установка производила лед, благодаря компрессорам.
Однако логично предположить, что на протяжении веков, а то и тысячелетий до этого, люди не могли не пытаться сконструировать нечто похожее по принципу действия на современный холодильник. Так они и сделали. В древней Персии, еще более двух тысяч лет назад, инженеры строили глубокие ледяные ямы, или ячхалы. Без двигателей и компрессоров они справлялись со своей задачей не хуже холодильников.
Персидские мастера поняли, что для постоянного поддержания низкой температуры необходим испарительный охладитель. Сам принцип прост, как и внутренняя конструкция ячхала, тем более что материалы всегда были под рукой.
Техника строительства ячхала
Хранить продукты таким образом было удобно и экономически выгодно. Владельцы ячхала брали деньги с людей, которые хотели положить в него свою еду. Но его нужно было построить правильно. Таким же образом?
Сначала нужно было выкопать квадратную яму, желательно очень глубокую. Глубина ямы была прямо пропорциональна показаниям температуры, которая снижалась с каждым пройденным метром. Если владелец рассчитывал построить ячхал для общественного пользования, то объем ямы должен был составлять около 5000 м³. Стены были выложены кирпичами, которые были обмазаны специальным цементоподобным раствором.
Над землей также был возведен купол из кирпича высотой около полутора метров. Для строительства использовались только необожженные кирпичи, изготовленные из глины и соломы. Стены должны были быть непроницаемыми для тепла, поэтому их толщина составляла от двух до двух с половиной метров. Верхняя часть, с другой стороны, сужается и утончается, создавая отверстие для выхода теплого воздуха.
Часто с южной стороны возводилась дополнительная стена, чтобы лучи солнца пустыни не нагревали "холодильник".
Как работал ячхал, и откуда для султана Саладина брали лед?
Персидской холодильной установке для полного охлаждения требовалась замороженная вода и бадгиры. Они были построены рядом с ячхалом. Зимой большие куски льда привозили прямо с гор, дробили на мелкие кусочки и клали на верх ячхала. В районах, где не было гор, воду брали из акведуков. Ночью в пустыне было достаточно холодно, поэтому вода была практически ледяной.
Бадгиры необходимы для направления потоков ветра к нижней части охладителя. Проходя через глыбы льда, воздух значительно охлаждался. Это означало, что продукты под землей подвергались воздействию холодного сквозняка.
Древние персы умели добывать лед своеобразным способом. Дело в том, что Саладин, полководец и султан Сирии и Египта, любил охлаждать себя ледяной водой в 50-градусную жару. Это помогало ему ясно и четко мыслить при переговорах с другими правителями.
Механизм образования льда в пустыне довольно сложен. Но не зря говорят, что все гениальное – просто. Глубокую яму выстилали соломой и наливали в нее обычную воду. Яма была накрыта простыней, которая не позволяла солнечному свету проникать внутрь. Из-за низких ночных и высоких дневных температур часть воды испарялась, замерзая по краям ямы. Именно этой замороженной водой угощали Саладина.
Источник:
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