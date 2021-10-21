Кто придумал древний холодильник и как охлаждали напитки в пустыне для султана

Уже в древние времена люди задавались вопросом, как построить место для хранения запасов продовольствия. В древней Персии инженеры придумали, как это сделать. Так появился ячхал – простой в изготовлении и использовании "холодильник". Пример султана Саладина, который пил холодную, почти ледяную воду даже в 50-градусную жару, является тому доказательством.

Как наши предки хранили продукты?

Людям всегда было необходимо хранить пищу в течение длительного времени. Логично, что возникли идеи найти способ сделать это. Путем проб и ошибок они нашли способы хранения продуктов для будущего использования.

Одними из них являются вяление, сушка. Первый метод предотвращает порчу рыбы и мяса под воздействием тепла, а второй – предотвращает гниение фруктов и овощей. Грибы и ягоды также сушили, чтобы насытить организм питательными веществами в зимний или постный период.