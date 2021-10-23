Интересные факты о сьемках фильма "Мортал Комбат"

Для «Смертельной битвы» предстояло снять множество боевых сцен, так что режиссера для неё искали с опытом в подобном кино. Первым на очереди был Роб Коэн, вы его знаете по таким фильмам как «Три икса», «Форсаж» и третьей «Мумии». Среди других участников был Стив Бэррон, который к тому моменту снял кассовый хит – «Черепашки ниндзя» и Дуайт Литтл за плечами которого были такие боевики как «Помеченный смертью» и «Белый огонь».



Но всех кандидатов перепрыгнул режиссёр, которому на тот момент не было даже 30-ти лет – Пол Андерсон. За плечами режиссёра был всего один фильм, экшен-драма «Шоппинг» с Джудом Лоу. Но то, какую эффектную картинку он смог сделать всего за 100 тысяч долларов, определило исход смертельной битвы среди режиссеров. Тем более, Пол был поклонником видеоигр – дальнейшая его фильмография это подтверждает, - Андерсон понимал, что сделать «Смертельную битву» без нужных спецэффектов он не сможет. Так как нужных навыков в CGI эффектах у него не было, Пол скупил всю доступную литературу о спецэффектах и принялся её изучать. В конечном итоге, Андерсон произвел впечатление на продюсеров и показал, что полностью готов к сьемкам фильма.