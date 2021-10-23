Интересные факты о сьемках фильма "Мортал Комбат"

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Видео сверху, а пост внутри :)
18 августа 1995 года вышел первый фильм под названием «Смертельная битва» - это был приключенческий боевик по мотивам одноименного файтинга и не смотря на опасение для создателей игры, оказался очень успешным.
Началось все в июне 1993 года, тогда компания Midway Games – это разработчики самой игры, тестировали следующую часть. Продюсер Ларри Касанофф, зашедший в офис компании, играл в Mortal Kombat 2 и уже через пол часа назвал игру феноменом и попросил у Нейла Никастро, тогдашнего руководителя компании Midway Games, права на экранизацию Mortal Kombat.
Началось все в июне 1993 года, тогда компания Midway Games – это разработчики самой игры, тестировали следующую часть. Продюсер Ларри Касанофф, зашедший в офис компании, играл в Mortal Kombat 2 и уже через пол часа назвал игру феноменом и попросил у Нейла Никастро, тогдашнего руководителя компании Midway Games, права на экранизацию Mortal Kombat.
Так как в то время уже успели снять провальные фильмы по играм, такие как Mario, компания Midway не верила, что из этой идеи может получится что-то хорошее. Исходя из этого Касанофф последующие три месяца пытался убедить компанию в том, что они сделали нечто большее чем просто игру. В конце концов он замучил разработчиков и все-таки уговорил их дать ему права. Правда даже после этого в затею продюсера никто не верил и все были уверенны в том, что его карьера на этом и закончится.
Для «Смертельной битвы» предстояло снять множество боевых сцен, так что режиссера для неё искали с опытом в подобном кино. Первым на очереди был Роб Коэн, вы его знаете по таким фильмам как «Три икса», «Форсаж» и третьей «Мумии». Среди других участников был Стив Бэррон, который к тому моменту снял кассовый хит – «Черепашки ниндзя» и Дуайт Литтл за плечами которого были такие боевики как «Помеченный смертью» и «Белый огонь».
Но всех кандидатов перепрыгнул режиссёр, которому на тот момент не было даже 30-ти лет – Пол Андерсон. За плечами режиссёра был всего один фильм, экшен-драма «Шоппинг» с Джудом Лоу. Но то, какую эффектную картинку он смог сделать всего за 100 тысяч долларов, определило исход смертельной битвы среди режиссеров. Тем более, Пол был поклонником видеоигр – дальнейшая его фильмография это подтверждает, - Андерсон понимал, что сделать «Смертельную битву» без нужных спецэффектов он не сможет. Так как нужных навыков в CGI эффектах у него не было, Пол скупил всю доступную литературу о спецэффектах и принялся её изучать. В конечном итоге, Андерсон произвел впечатление на продюсеров и показал, что полностью готов к сьемкам фильма.
Но всех кандидатов перепрыгнул режиссёр, которому на тот момент не было даже 30-ти лет – Пол Андерсон. За плечами режиссёра был всего один фильм, экшен-драма «Шоппинг» с Джудом Лоу. Но то, какую эффектную картинку он смог сделать всего за 100 тысяч долларов, определило исход смертельной битвы среди режиссеров. Тем более, Пол был поклонником видеоигр – дальнейшая его фильмография это подтверждает, - Андерсон понимал, что сделать «Смертельную битву» без нужных спецэффектов он не сможет. Так как нужных навыков в CGI эффектах у него не было, Пол скупил всю доступную литературу о спецэффектах и принялся её изучать. В конечном итоге, Андерсон произвел впечатление на продюсеров и показал, что полностью готов к сьемкам фильма.
Параллельно шла полировка сценария и собственно набор актеров, с которыми Андерсон начинал встречаться для обсуждения их роли в сюжете. Ему очень нравились импровизации актеров, поэтому, когда актеры добавляли в роль что-то от себя – например, шутки, Пол это одобрял.
Ни для кого ни секрет, что одна из ярких особенностей серии Mortal Kombat – это фаталити и эффектные добивания побежденного противника, во время которых по всему экрану летели брызги крови, а персонажу в это время, могут вырвать позвоночник. С самого начала фаталити были придуманы под финального босса Шан Цунга, который мечом отрубал голову сопернику. Со слов разработчика Джона Тобиаса, игроки эмоционально реагировать на такой исход боя, поэтому студия решила разработать фаталити под каждого персонажа исходя из его особенностей. К примеру, Саб-Зиро использовал замораживание, а Скорпион, будучи исчадием ада, - огонь.
В раннем сценарии к экранизации фаталити тоже присутствовали и их собирались-таки перенести на широкие экраны вместе со всеми вытекающими, а венчать графическое насилие должна была ненормативная лексика.
Ни для кого ни секрет, что одна из ярких особенностей серии Mortal Kombat – это фаталити и эффектные добивания побежденного противника, во время которых по всему экрану летели брызги крови, а персонажу в это время, могут вырвать позвоночник. С самого начала фаталити были придуманы под финального босса Шан Цунга, который мечом отрубал голову сопернику. Со слов разработчика Джона Тобиаса, игроки эмоционально реагировать на такой исход боя, поэтому студия решила разработать фаталити под каждого персонажа исходя из его особенностей. К примеру, Саб-Зиро использовал замораживание, а Скорпион, будучи исчадием ада, - огонь.
В раннем сценарии к экранизации фаталити тоже присутствовали и их собирались-таки перенести на широкие экраны вместе со всеми вытекающими, а венчать графическое насилие должна была ненормативная лексика.
Все изменилось после подписания сделки с компанией New Line Cinema, которая сделала себе к началу 90-х имя и состояние на Фредди Крюгере. Студия согласилась профинансировать сьемки ленты, но выдвинула свое условие – экранизация фильма должна была уложиться в «подростковый» возрастной рейтинг PG-13. Так как по видеоигре сходили с ума подростки, значит нужно было сделать фильм именно для них. Чтобы вы понимали, комиссия которая выносила решение по рейтингу, уточняла что на экране нельзя показывать убийство людей, но убийства прочих существ были разрешены, поэтому мы и видим смерть Горо. Но есть один нюанс, мы все-таки видим несколько смертей в фильме – Кано и к примеру смерть второстепенного персонажа от руки Саб Зиро. Так что непонятно как боссы это пропустили.
Теперь давайте перейдем к кастингу. Подбор актеров для фильма проходил не в самых лучших условиях. Несмотря на то, что игра Mortal Kombat была очень популярна, большие голливудские актеры не проявляли к экранизации особого интереса. А все потому что фильмы по играм уже тогда имели дурную славу. Всего за два года до выхода «Смертельной битвы» с ужасным треском провалился фильм «Супербратья Марио», при бюджете в 50 миллионов долларов, экранизация игры собрала всего лишь 20 миллионов в прокате. На год позже, когда уже кипела работа над сьемками битвы, вышел фильм «Уличный боец», который был снят по мотивам игры Street Fighter 2. Данный фильм хоть и отбил свой бюджет, но в свою очередь был разгромлен прессой и даже десятилетия спустя, он постоянно попадает в различные антитопы. Именно из-за этого звезды и опасались связываться со сьемками подобных фильмов, исходя из этого «Смертельная битва» лишилась многих известных актеров.
На начальных этапах роль Сони Блейд – бойца спецназа армии США – предлагали Шерон Стоун, Кристине Эпплгейт и Дине Майер, но все они от этой роли отказались. Далее появились планы взять на эту роль тогда еще неизвестную Кэмерон Диаз, но после выхода фильма «Маска», все сомнения отпали и Диаз была утверждена на роль Сони. Кэмерон Диаз приняла приглашение и даже приступила к изучению единоборств, но её участие в фильме сорвалось из-за травмы, которую она получила прямо перед сьемками, во время тренировки – она сломала кисть.
Так в фильме появилась звезда постмодерн-классики Бриджит Уилсон. Ранее она уже проходила пробы на эту роль, но из-за того, что предпродакшен затянулся ушла сниматься в фильм «Билли Мэдисон». Предпродакшен «Смертельной битвы» шел так долго, что Бриджит успела сняться в этом фильме и вновь подать заявку на участие и собственно стала Соней Блейд.
Еще одна мировая звезда, которую упустила «Смертельная битва» - Жан-Клод Ван Дамм. Ему предложили сыграть роль Джонни Кейджа, самовлюбленного героя боевиков, который отвечал за юмор и в фильме, и в игре. Выбор Ван Дамма не был случайностью: еще во время разработки игры авторы хотели использовать его как прототип Джонни Кейджа. Ван Дамму даже отправили промоматериал игры, в котором его цифровую копию поместили в декорации Mortal Kombat, но добиться его согласия так и не удалось.
Еще один из возможных кандидатов на роль Кейджа был Брендон Ли, создатели были в шаге чтобы утвердить его на роль, но внезапно Брендон Ли погиб на сьемках фильма «Ворон».
Претендентами на роль Кейджа был Том Круз и даже Джонни Депп, но в итоге роль отошла менее известному Линдену Эшби.
Претендентами на роль Кейджа был Том Круз и даже Джонни Депп, но в итоге роль отошла менее известному Линдену Эшби.
На роль главного героя Лю Кана решили взять актера Робина Шу, который довольно неплохо владел восточными единоборствами и был лучше всех подготовлен к сьемкам. Но сам Шу вспоминает что это был самый изнурительный кастинг в его жизни. В целом его прослушивали 7 раз – от продюсеров и режиссера до кинокомпании New Line Cinema.
Роль главного злодея Шан Цунга – с самого начала предназначалась Кэри-Хироюке Тагаве, так как к началу 90-х у него была не большая, но очень яркая фильмография. Поэтому Тагава просто пришел на пробы в импровизированном костюме колдуна, прочитал свои реплики стоя на стуле и был единогласно утвержден на роль.
Проблемы возникли с подбором актера на роль бога грома Рейдена. Продюсеры хотели заполучить на эту роль кого-то статусного и предложили взяться за роль самого Шона Коннери. Но актер, которому уже на тот момент было 65 лет, не захотел браться за роль, которая требовала физических нагрузок. Хотя лично я не увидел, чтобы Рейден в первой части фильма как-то сильно напрягался. В итоге роль досталась партнеру Коннери по «Горцу», Кристоферу Ламберту. Тот не просто отыграл роль Рейдена, но и сам дублировал его реплики для французского проката.
Интересный факт: в фильме «Мортал Комбат» чуть было не снялся сам Стивен Спилберг. Режиссер был поклонником серии игр и был не против принять участие в сьемках. Роль для него нашли быстро: Спилберг должен был сыграть самого себя на сьемках экшен-сцены в ангаре, где мы впервые видим Джонни Кейджа. Из-за плотного графика Стивен не смог исполнить свою мечту, но авторы, видимо ему в утешение подобрали для этой сцены похожего актера. На него надели бейсболку и очки, сделав его практически двойником Спилберга.
Наконец-то пришло время сьемок, первая часть которых развернулась в Таиланде. Архитектура и природа восточной страны придала фильму нужный колорит, но и доставила немало трудностей. Чтобы доставить с одного острова на другой актеров и оборудование, команде приходилось использовать тесные каноэ – это был единственный транспорт, доступный в этой местности. В итоге съёмочной группе пришлось построить рядом с площадкой склад, чтобы не плавать каждый раз на континент.
Когда первая проблема была решена и пришло время активных сьемок, вдруг возникла другая – актеры очень быстро выдыхались и приходилось постоянно делать перерывы. Это было связано не с жарой, а с манерой работы режиссера. Тут сказалась неопытность Андерсона в создании боевиков: он снимали каждую сцену одним длинным общим планом, как в свое время делал Джеки Чан. Такой подход к сьемкам требовал изнурительных тренировок для актеров и опытного постановщика, чего у «Смертельной битвы» в то время не было.
Но у фильма был Робин Шу, который предложил режиссеру снимать все поединки рваным монтажом, чтобы потом эти отрывки можно было склеить в единую сцену. Ко всеобщему облегчению Андерсон прислушался к совету Робина и это не только сохранило актерам силы, но и уберегло их от большего количества травм.
Но по поводу травм, Андерсон вспоминает, что Робин Шу измерял каждую боевую сцену по трехбалльной шкале – по числу сломанных ребер.
Интересный факт: когда первую версию «Смертельной битвы» показали тестовой аудитории, все как один сказали: «Нам все нравится, но в фильме маловато драк» Поэтому режиссер вернулся к сьёмкам и потратил куда больше запланированных денег на фильм, но снял дополнительные боевые сцены: драку Лю Кана с Рептилией и бой Джонни Кейджа со Скорпионом. В фильме, как вы помните, Джонни Кейдж побеждал Скорпиона ударами копья и щита, после чего Скорпион эффектно взрывался. Первоначальная драка заканчивалась намного раньше: Джонни убивал Скорпиона еще в лесу приемом shadow kick – своим коронным ударом, известным по игре.
Но по поводу травм, Андерсон вспоминает, что Робин Шу измерял каждую боевую сцену по трехбалльной шкале – по числу сломанных ребер.
Интересный факт: когда первую версию «Смертельной битвы» показали тестовой аудитории, все как один сказали: «Нам все нравится, но в фильме маловато драк» Поэтому режиссер вернулся к сьёмкам и потратил куда больше запланированных денег на фильм, но снял дополнительные боевые сцены: драку Лю Кана с Рептилией и бой Джонни Кейджа со Скорпионом. В фильме, как вы помните, Джонни Кейдж побеждал Скорпиона ударами копья и щита, после чего Скорпион эффектно взрывался. Первоначальная драка заканчивалась намного раньше: Джонни убивал Скорпиона еще в лесу приемом shadow kick – своим коронным ударом, известным по игре.
По поводу битвы Лю Кана и Рептилии, изначальный монтаж обрывал их схватку: Лю просто хватал компьютерную модель Рептилии, бросал в статую горгульи, а та её поглощала. На досьемках эту сцену существенно расширили: поглотив Рептилию, мумия оживала и превращалась в зеленого ниндзя. Именно в этом эпизоде Лю демонстрировал свой фирменный «велосипедный» удар, который стал его визиткой еще в первой части игры.
Вот как раз драку Лю Кана с Рептилией Робин Шу измерил в три балла. Со слов Шу, три ребра он сломал, когда Рептилия бросил его в столб на десятом дубле. Актер не стал никому говорить об этом, чтобы не прерывать сьемки, но попросил своего оппонента не бить по правой стороне туловища.
Вот как раз драку Лю Кана с Рептилией Робин Шу измерил в три балла. Со слов Шу, три ребра он сломал, когда Рептилия бросил его в столб на десятом дубле. Актер не стал никому говорить об этом, чтобы не прерывать сьемки, но попросил своего оппонента не бить по правой стороне туловища.
Самый неприятный случай произошел с Линденом Эшби. Во время битвы Кейджа со Скорпионом, он собирался прибегнуть к каскадеру в наиболее опасных моментах. Робин Шу узнал об этом и настоял, чтобы тот отыграл всю сцену сам, так как она будет выглядеть более реалистично. Эшби согласился, но на всякий случай надел под одежу защитные накладки. Как оказалось, не зря: исполнитель роли Скорпиона был обладателем черного пояса по каратэ Крис Касамасса – он нанес такой удар по спине Линдена, что повредил ему почку. В итоге какое-то время Линден мочился кровью.
Исполнительнице роли Сони - Бриджит Уилсон повезло чуть больше. Она сама настояла на том, чтобы выполнить все трюки без дублеров и это стоило для неё вывихом плечевого сустава. К счастью, медицинская помощь Бриджит не понадобилась – плечо ей вправили прямо на месте и сьемки продолжились. В итоге режиссер дал ей прозвище РобоДетка, что в принципе вполне заслужено.
Вторая часть сьемок проходила в Калифорнии. Здесь снимали как натурные сцены, так и интерьерные – к примеру, пейзажи Внешнего мира декораторы построили внутри огромных цехов сталелитейной фабрики Кайзера, которая пустовала еще с начала 80-х годов. Здесь в свое время также была отснята финальная сцена второго «Терминатора», а после сьемок «Смертельной битвы» завод сровняли с землей и построили на его месте гоночную трассу для NASCAR.
Из всех актеров «Смертельной битвы» только Ламберту ранее уже доводилось работать над большими фантастическими фильмами. Огромные декорации и павильоны не доставляли ему дискомфорта, а даже наоборот, он чувствовал себя естественно, и его спокойствие действовало на всех актеров.
Между тем, в нескольких сценах актер снялся бесплатно. Гонорар Кристофера был самым большим, но этих денег хватило только на несколько недель сьемок. Планировалось в Калифорнии отснять крупные планы с актером, а для тайских сцен хотели привлечь дублера. Когда Ламберт об этом узнал, он решил за свой счет прилететь в Таиланд, где сам отыграл все сцены без какой-либо оплаты. Финальным жестом стала вечеринка по поводу окончания сьемок – её актер оплатил из собственного кармана.
Из всех актеров «Смертельной битвы» только Ламберту ранее уже доводилось работать над большими фантастическими фильмами. Огромные декорации и павильоны не доставляли ему дискомфорта, а даже наоборот, он чувствовал себя естественно, и его спокойствие действовало на всех актеров.
Между тем, в нескольких сценах актер снялся бесплатно. Гонорар Кристофера был самым большим, но этих денег хватило только на несколько недель сьемок. Планировалось в Калифорнии отснять крупные планы с актером, а для тайских сцен хотели привлечь дублера. Когда Ламберт об этом узнал, он решил за свой счет прилететь в Таиланд, где сам отыграл все сцены без какой-либо оплаты. Финальным жестом стала вечеринка по поводу окончания сьемок – её актер оплатил из собственного кармана.
Но Кристофер Ламберт не единственный актер, который почти бесплатно отыграл свою роль. За просто так в фильме снялся Горо, четырехрукий принц, который служил Шао Кану.
На создание куклы Горо, в целом потратили миллион долларов. Этим персонажем управляло от 13 до 16 человек – один отвечал за глаза, другой за брови и так далее. При этом он часто ломался и съёмочной группе приходилось ждать. Горо стал настоящей примадонной на площадке. Все любили шутить о том, что Горо не хочет выходить из своего трейлера. Принца фиксировали и старались отснять кадры как можно более творчески, учитывая все ограничения, которые возникали в работе с большим аниматроником. Также было использовано немного компьютерной графики, чтобы синхронизировать движения его губ. Горо хотели еще привезти в Таиланд, но так как он едва двигался на съёмочной площадке в Калифорнии, если бы он вышел из строя в Таиланде, с ним бы просто не справились.
На создание куклы Горо, в целом потратили миллион долларов. Этим персонажем управляло от 13 до 16 человек – один отвечал за глаза, другой за брови и так далее. При этом он часто ломался и съёмочной группе приходилось ждать. Горо стал настоящей примадонной на площадке. Все любили шутить о том, что Горо не хочет выходить из своего трейлера. Принца фиксировали и старались отснять кадры как можно более творчески, учитывая все ограничения, которые возникали в работе с большим аниматроником. Также было использовано немного компьютерной графики, чтобы синхронизировать движения его губ. Горо хотели еще привезти в Таиланд, но так как он едва двигался на съёмочной площадке в Калифорнии, если бы он вышел из строя в Таиланде, с ним бы просто не справились.
Основные сьемки фильма завершились в 1994 году. Создатели оставили себе около полугода, чтобы поработать над саундтреками и спецэффектами, планируя устроить премьеру в мае 1995 года. Однако, как я уже говорил ранее, тестовый показ фильма дал понять, что зрителям нужно больше драк, поэтому режиссер доснял еще две пятиминутные сцены поединков, о которых я уже говорил и которые стали чуть ли не лучшими схватками за весь фильм.
У итоговой версии фильма не было пресс-показа. Студия заранее понимала, как отреагируют критики на экранизацию игры и сразу отправила «Смертельную битву» в кинотеатры.
Режиссер Пол Андерсон, настолько боялся критики, что буквально укрылся от неё на острове. В день премьеры он уже покинул США и улетел на Гавайи, где собирался переждать волну потенциально плохих новостей.
Но его опасения не оправдались. Фильм «Смертельная битва» вырвался на первое место американского проката, которое удерживал три недели подряд. Завершился прокат картины не менее впечатляюще: при своем скромном бюджете в 18 миллионов долларов, фильм собрал в одних только Штатах 70 миллионов, а сборы во всем мире перепрыгнули отметку в 122 миллиона долларов.
У итоговой версии фильма не было пресс-показа. Студия заранее понимала, как отреагируют критики на экранизацию игры и сразу отправила «Смертельную битву» в кинотеатры.
Режиссер Пол Андерсон, настолько боялся критики, что буквально укрылся от неё на острове. В день премьеры он уже покинул США и улетел на Гавайи, где собирался переждать волну потенциально плохих новостей.
Но его опасения не оправдались. Фильм «Смертельная битва» вырвался на первое место американского проката, которое удерживал три недели подряд. Завершился прокат картины не менее впечатляюще: при своем скромном бюджете в 18 миллионов долларов, фильм собрал в одних только Штатах 70 миллионов, а сборы во всем мире перепрыгнули отметку в 122 миллиона долларов.
Авторский пост
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Метки: Смертельная битва видео мортал комбат факты
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