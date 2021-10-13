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Беременная женщина среди бела дня увела пальто из торгового центра

Беременная женщина среди бела дня увела пальто из торгового центра (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 07:41
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Сочи   видео   женщина   кража   пальто   семья   
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В Сочи произошла довольно примечательная по своей наглости кража...

Жительница Сочи преспокойно вместе с семьёй подкатила к манекену, сняла с него и примерила на себя желаемое пальто.

Как только женщина убедилась, что вещь ей впору и сидит влитое, то как так и должно быть, развернулась и потопала с ребятами на выход.

Отличный пример детишкам, резюмирует Telegram-канал "Лента дна".

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Метки: Россия   Сочи   видео   женщина   кража   пальто   семья   
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5  комментариев
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1k
Р Х 57 минут назад
Цыгане? Армяне!
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22
Кукуся 9 минут назад
#яжемать
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MihailoSerbiya 55 минут назад
Ето потому что "Путин у эё украл всё " ?
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921
сеньор Леонсио Час назад
Цыгане отдыхают!Видимо решила себе банду родить! Страшно представить какого жулья понарожает,и воспитает эта яжемать! Может она и сперму так же украла в банке,и за щекой вынесла! Если что,то права на сюжет этого блокбастера мои!
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