Беременная женщина среди бела дня увела пальто из торгового центра

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В Сочи произошла довольно примечательная по своей наглости кража...
Жительница Сочи преспокойно вместе с семьёй подкатила к манекену, сняла с него и примерила на себя желаемое пальто.
Как только женщина убедилась, что вещь ей впору и сидит влитое, то как так и должно быть, развернулась и потопала с ребятами на выход.
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