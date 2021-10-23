17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах

Ежегодно в мире снимается около десятка добротных биографических фильмов, так как создавать такое кино всегда есть о ком. Судьбы многих даже малоизвестных людей, с которыми случалось что-то ажиотажное, достойны того, чтобы о них сняли фильм, даже не сильно-то приукрашивая реальные события. Что уж говорить о знаменитостях из политики, спорта или шоу-бизнеса, которые провели публичную жизнь, наполненную событиями.

Теперь в фильмах о них снимаются новые звёзды мирового кино и даже становятся популярными за счёт участия в этих проектах.

В некоторых случаях мы дополнительно поясним, чем именно запомнилась миру та или иная личность, воплощённая на экране.

1. Бен Аффлек в роли Джорджа Ривза