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17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах

17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах (17 фото)

Автор:
23 октября 2021 09:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   историческая личность   кино   подборка   роль   фильм   
1127
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Давайте вспомним о 15 актёрах, которые сыграли реально существующих людей, и сравним их внешности.

Ежегодно в мире снимается около десятка добротных биографических фильмов, так как создавать такое кино всегда есть о ком. Судьбы многих даже малоизвестных людей, с которыми случалось что-то ажиотажное, достойны того, чтобы о них сняли фильм, даже не сильно-то приукрашивая реальные события. Что уж говорить о знаменитостях из политики, спорта или шоу-бизнеса, которые провели публичную жизнь, наполненную событиями.


Теперь в фильмах о них снимаются новые звёзды мирового кино и даже становятся популярными за счёт участия в этих проектах.

В некоторых случаях мы дополнительно поясним, чем именно запомнилась миру та или иная личность, воплощённая на экране.


1. Бен Аффлек в роли Джорджа Ривза

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Фильм «Смерть Супермена» (2006).

Джордж Ривз — американский актёр, который стал известным в 50-х, первым исполнив роль Супермена в полнометражном фильме.


2. Джеффри Раш в роли Льва Троцкого


Фильм «Фрида» (2002).


3. Джеймс Франко в роли Томми Вайсо


Фильме «Горе-творец» (2017).

Томми Вайсо — актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, известный по фильму «Комната» (2003), который вошёл в историю кино как основоположник шуточного жанра «так плохо, что даже хорошо».


4. Брайан Крэнстон в роли Далтона Трамбо


Фильм «Трамбо» (2016).

Далтон Трамбо — голливудский сценарист, обвинённый на родине в антиамериканской деятельности и попавший в так называемый «Чёрный список Голливуда». Написал сценарий фильмов «Римские каникулы», «Спартак», «Исход» и «Отважный», вынужденно используя псевдонимы.

Дважды фильмы, снятые по его сценарию, награждались «Оскаром» за лучший сюжет, но за Трамбо статуэтку брали его знакомые. Лишь после смерти сценариста его имя было вставлено в титры фильмов, и он официально стал обладателем двух «Оскаров».


5. Дин О’Горман в роли Кирка Дугласа


Фильм «Трамбо» (2016).

Кирк Дуглас — актёр и продюсер времён «золотой эры» Голливуда, отец актёра Майкла Дугласа. Будучи исполнителем главной роли и продюсером фильма «Спартак» принял активное участие в восстановлении репутации Далтона Трамбо из прошлого пункта.


6. Дженнифер Лопеc в роли Селены


Фильм «Селена» (1997).

Селена — знаменитая американская певица 80-90-х годов, которая была убита в 23 года менеджером своих бутиков Иоландой Сальдивар.


7. Томас Сэнгстер в роли Пола Маккартни


Фильм «Стать Джоном Ленноном» (2009).


8. Эмма Томпсон в роли Памелы Линдон Трэверс 


Фильм «Спасти мистера Бэнкса» (2013).

Памела Линдон Трэверс — английская писательница, автор книг о Мэри Поппинс.


9. Куинтон Аарон в роли Майкла Оэра


Фильм «Невидимая сторона» (2009).

Майкл Оэр — профессиональный игрок в американский футбол, живший в приёмной семье Лиэйнн и Шона Туи.


10. Джонни Депп в роли Юджина Смита


Фильм «Великий» (2020).

Юджин Смит — американский журналист и фотограф, которыйв 50-х годах задокументировал последствия отравления ртутью жителей японского города Минаматы.


11. Эдди Редмэйн в роли Тома Хейдена


Фильм «Суд над чикагской семёркой» (2020).

Том Хейден — американский антивоенный общественный активист, ставший известным в 60-х годах, выступая против войны во Вьетнаме.


12. Саша Барон Коэн в роли Эбби Хоффмана


Фильм «Суд над чикагской семёркой» (2020).

Эбби Хоффман — американский активист, один из основателей леворадикального контркультурного движения йиппи.


13. Юрий Борисов в роли Михаила Калашникова


Фильм «Калашников» (2020).


14. Пол Уолтер Хаузер в роли Ричарда Джуэлла


Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» (2019).

Ричард Джуэлл — полицейский, спасший множество людей во время теракта в парке Столетия Олимпиады на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, но который позже был ошибочно заподозрен прессой в организации этого самого теракта. Позже Джуэлл был полностью реабилитирован.


15. Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-младшего


Фильм «Власть» (2017).


16. Эйдан Гиллен и Ричард Мэдден в роли Джона Рида


Фильмы «Богемская рапсодия» (2018) и «Рокетмен» (2019).

Джон Рид — шотландский музыкальный менеджер, работавший с группой Queen и Элтоном Джоном. По некоему совпадению в обоих байопиках его роль сыграли звёзды сериала «Игра престолов».


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Метки: актеры   интересно   историческая личность   кино   подборка   роль   фильм   
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9k
kaboza Час назад
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Соломей Полчаса назад
Интернет взорван!Актёры сыграли Исторических Личностей!!!
а как же эти?
и миллионы остальных?
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10k
Шурум-бурум 41 минуту назад
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Bjornsson Час назад
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