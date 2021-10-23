17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах

Давайте вспомним о 15 актёрах, которые сыграли реально существующих людей, и сравним их внешности.
Ежегодно в мире снимается около десятка добротных биографических фильмов, так как создавать такое кино всегда есть о ком. Судьбы многих даже малоизвестных людей, с которыми случалось что-то ажиотажное, достойны того, чтобы о них сняли фильм, даже не сильно-то приукрашивая реальные события. Что уж говорить о знаменитостях из политики, спорта или шоу-бизнеса, которые провели публичную жизнь, наполненную событиями.
Теперь в фильмах о них снимаются новые звёзды мирового кино и даже становятся популярными за счёт участия в этих проектах.
В некоторых случаях мы дополнительно поясним, чем именно запомнилась миру та или иная личность, воплощённая на экране.
1. Бен Аффлек в роли Джорджа Ривза
Фильм «Смерть Супермена» (2006).
Джордж Ривз — американский актёр, который стал известным в 50-х, первым исполнив роль Супермена в полнометражном фильме.
2. Джеффри Раш в роли Льва Троцкого
Фильм «Фрида» (2002).
3. Джеймс Франко в роли Томми Вайсо
Фильме «Горе-творец» (2017).
Томми Вайсо — актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, известный по фильму «Комната» (2003), который вошёл в историю кино как основоположник шуточного жанра «так плохо, что даже хорошо».
4. Брайан Крэнстон в роли Далтона Трамбо
Фильм «Трамбо» (2016).
Далтон Трамбо — голливудский сценарист, обвинённый на родине в антиамериканской деятельности и попавший в так называемый «Чёрный список Голливуда». Написал сценарий фильмов «Римские каникулы», «Спартак», «Исход» и «Отважный», вынужденно используя псевдонимы.
Дважды фильмы, снятые по его сценарию, награждались «Оскаром» за лучший сюжет, но за Трамбо статуэтку брали его знакомые. Лишь после смерти сценариста его имя было вставлено в титры фильмов, и он официально стал обладателем двух «Оскаров».
5. Дин О’Горман в роли Кирка Дугласа
Фильм «Трамбо» (2016).
Кирк Дуглас — актёр и продюсер времён «золотой эры» Голливуда, отец актёра Майкла Дугласа. Будучи исполнителем главной роли и продюсером фильма «Спартак» принял активное участие в восстановлении репутации Далтона Трамбо из прошлого пункта.
6. Дженнифер Лопеc в роли Селены
Фильм «Селена» (1997).
Селена — знаменитая американская певица 80-90-х годов, которая была убита в 23 года менеджером своих бутиков Иоландой Сальдивар.
7. Томас Сэнгстер в роли Пола Маккартни
Фильм «Стать Джоном Ленноном» (2009).
8. Эмма Томпсон в роли Памелы Линдон Трэверс
Фильм «Спасти мистера Бэнкса» (2013).
Памела Линдон Трэверс — английская писательница, автор книг о Мэри Поппинс.
9. Куинтон Аарон в роли Майкла Оэра
Фильм «Невидимая сторона» (2009).
Майкл Оэр — профессиональный игрок в американский футбол, живший в приёмной семье Лиэйнн и Шона Туи.
10. Джонни Депп в роли Юджина Смита
Фильм «Великий» (2020).
Юджин Смит — американский журналист и фотограф, которыйв 50-х годах задокументировал последствия отравления ртутью жителей японского города Минаматы.
11. Эдди Редмэйн в роли Тома Хейдена
Фильм «Суд над чикагской семёркой» (2020).
Том Хейден — американский антивоенный общественный активист, ставший известным в 60-х годах, выступая против войны во Вьетнаме.
12. Саша Барон Коэн в роли Эбби Хоффмана
Фильм «Суд над чикагской семёркой» (2020).
Эбби Хоффман — американский активист, один из основателей леворадикального контркультурного движения йиппи.
13. Юрий Борисов в роли Михаила Калашникова
Фильм «Калашников» (2020).
14. Пол Уолтер Хаузер в роли Ричарда Джуэлла
Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» (2019).
Ричард Джуэлл — полицейский, спасший множество людей во время теракта в парке Столетия Олимпиады на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, но который позже был ошибочно заподозрен прессой в организации этого самого теракта. Позже Джуэлл был полностью реабилитирован.
15. Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-младшего
Фильм «Власть» (2017).
16. Эйдан Гиллен и Ричард Мэдден в роли Джона Рида
Фильмы «Богемская рапсодия» (2018) и «Рокетмен» (2019).
Джон Рид — шотландский музыкальный менеджер, работавший с группой Queen и Элтоном Джоном. По некоему совпадению в обоих байопиках его роль сыграли звёзды сериала «Игра престолов».
Источник:
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Понравилось24
а как же эти?
и миллионы остальных?