В Бразилии строят самую большую в мире статую Иисуса

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Бразильцы решили возвести статую Иисуса, которая затмит своими размерами знаменитую скульптуру в Рио. Внутри гигантского сооружения будут ходить лифты, а внутри разместится смотровая площадка.
В городе Энкантаду на юге Бразилии уже два года идет строительство гигантской статуи Иисуса, которая должна затмить размерами знаменитого Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, построенного 90 лет назад. На днях у статуи появились руки и голова,и теперь все желающие могут наблюдать очертания будущего памятника. Он строится в городе Энкантаду в штате Рио-Гранде-до-Сул. Стройка началась в июле 2019 года и, как утверждают в координирующей строительство Ассоциации друзей Иисуса, постройка должна быть завершена к концу 2021 года.
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Статуя, уже получившая имя "Христос-Защитник", вырастет до 43 метров, включая пьедестал (высота Христа-Искупителя в Рио - 38 метров). Создатели статуи надеются, что она будет самым высоким изображением Христа в мире. "Для нас это праздник и искупление", - заявляет член городского совета Джилсон Конзатти, автор идеи строительства гигантского памятника.
Энкантаду - небольшой город с 22 тысячами жителей. Он расположен в 90 километрах от столицы штата, города Порто Алегре, и в нем нет никаких достопримечательностей национального масштаба. Так что возведение статуи Христа долдно не только укрепить веру в жителях города, но и привлечь в Энкантаду туристов.
Размех рук новой статуи составит 36 метров. Внутри нее разместится дифт, который доставит туристов на остекленную смотровую площадку на уровне груди Христа. Авторы статуи - местные скульпторы, отец и сын, Дженезиу и Маркус Моура. Стоимость строительства - 2 миллиона реалов, или 28 миллионов рублей. Деньги на стройку собирали путем краудфандинга, организованного Ассоциацией друзей Иисуса, которая ведет на сайте отчет о расходовании бюджета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы лучше сразу направил эти средства на борьбу с недугом .