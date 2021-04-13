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В Бразилии строят самую большую в мире статую Иисуса

В Бразилии строят самую большую в мире статую Иисуса (5 фото)

Автор:
13 апреля 2021 13:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Энкантаду   бразилия   достопримечательность   иисус   интересно   новости   статуя   
378
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Бразильцы решили возвести статую Иисуса, которая затмит своими размерами знаменитую скульптуру в Рио. Внутри гигантского сооружения будут ходить лифты, а внутри разместится смотровая площадка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Энкантаду   бразилия   достопримечательность   иисус   интересно   новости   статуя   
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16  комментариев
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3k
au3 3 часа назад
Брали бы пример с кота, что делать, когда нечем заняться
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3k
Свирепый Бамбр 49 минут назад
Ну а хули? Страна богатая, денег много, других проблем нет. Можно и статУю постоить.
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12k
Serg2001 54 минуты назад
А еще внутри можно разместить кабак, обмен валюты, казино... Чего уж мелочиться то?
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8k
Vlad 57 минут назад
Эх, нет у них Церетели и много бронзы... вот где была бы гигантская статуя. Там не только лифты, магазины были бы.
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9k
Denissg 59 минут назад
Понастроят карликов... Вот статУя!
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417
Сергей Час назад
распил бабла по-бразильски
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4k
Михаил Час назад
вот так выглядит отсутствие образования). мракобесие)
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21k
SerGProS Час назад
Поставили бы сразу скульптурный ансамбль
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20k
Влад 2 часа назад
Этим скульпторам самим так пальцы вывернуть.
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18k
SolomonA 2 часа назад
Кто-нибудь, кроме бразильцев, строит статуи Иисуса (в масштабах больше реального размера)?
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ассоциация друзей Иисуса
Да уж, подобрали название
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1k
O.Bender1 2 часа назад
Чем интересна статуя Христа-Искупителя в Рио? Да в первую очередь видом, который открывается с места, где она находится. А место, где строят новую - так себе.
Сравните

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7k
Перст Указующий 2 часа назад
28млн рублей. Чем дальше от мкад, тем ниже цены на недвижимость.
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
Таким образом , вероятно , они хотят задобрить боженьку и победить коронавирус ?!
Я бы лучше сразу направил эти средства на борьбу с недугом .
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2k
A 3 часа назад
Копипаст
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13k
Booka1a 3 часа назад
какие-то египетские пирамиды. то же самое, что в Рио, только больше
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