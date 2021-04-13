В Бразилии строят самую большую в мире статую Иисуса

В городе Энкантаду на юге Бразилии уже два года идет строительство гигантской статуи Иисуса, которая должна затмить размерами знаменитого Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, построенного 90 лет назад. На днях у статуи появились руки и голова,и теперь все желающие могут наблюдать очертания будущего памятника. Он строится в городе Энкантаду в штате Рио-Гранде-до-Сул. Стройка началась в июле 2019 года и, как утверждают в координирующей строительство Ассоциации друзей Иисуса, постройка должна быть завершена к концу 2021 года.